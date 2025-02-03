3 de febrero de 2025
Shakira dedicó su triunfo en los premios Grammy a la comunidad inmigrante de Estados Unidos, al recibir el galardón por Mejor Álbum de pop latino con “Las mujeres ya no lloran”.
La cantante colombiana aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de apoyo, justo en medio de la creciente tensión política tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, quien ha prometido llevar a cabo la mayor deportación de latinoamericanos en la historia del país.