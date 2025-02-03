EE.UU. Y CANADÁ
1 min de lectura
Shakira dedica su premio Grammy a la comunidad inmigrante en EE.UU.
Premios Grammy
00:00
Shakira dedica su premio Grammy a la comunidad inmigrante en EE.UU.
Quote Shakira premios Grammy / TRT Español
3 de febrero de 2025

Shakira dedicó su triunfo en los premios Grammy a la comunidad inmigrante de Estados Unidos, al recibir el galardón por Mejor Álbum de pop latino con “Las mujeres ya no lloran”.

RECOMENDADOS

La cantante colombiana aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de apoyo, justo en medio de la creciente tensión política tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, quien ha prometido llevar a cabo la mayor deportación de latinoamericanos en la historia del país.

Explora
Es oficial: EE.UU. reafirma Doctrina Monroe con un “corolario Trump” en su Estrategia de Seguridad
¿Eclipsarán las políticas de Trump el Mundial 2026? Organizaciones alertan sobre redadas migratorias
EE.UU. “trabajará” para acabar la guerra en Sudán a petición del príncipe heredero saudí, dice Trump
Triunfo de Mamdani revoluciona Nueva York: taxistas y trabajadores reclaman poder en la Gran Manzana
Mamdani gana elecciones de Nueva York y hace historia: será el primer alcalde musulmán de la ciudad
¿Abrirá Trump otro frente en Latinoamérica? EE.UU. prepara misión contra cárteles en México: reporte
Nueva York decide quién será su nuevo alcalde en unas elecciones históricas, con Mamdani a la cabeza
Con las elecciones en Nueva York, el ascenso de Mamdani marca un momento político clave para EE.UU.
Más de 60 multimillonarios buscan frenar a Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York
Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde
El ataque “tigre de papel” de Trump a Rusia ¿es mera retórica o estrategia real?
¿Podrá Estados Unidos retomar la base aérea de Bagram en Afganistán de manos de los talibanes?
De defensa a guerra: ¿coincide el cambio de nombre del Pentágono con la promesa de paz de Trump?
¿Quién era Charlie Kirk, activista y aliado de Trump, y qué pasó en su ataque en Utah?
Trump afirma haber terminado seis guerras desde que volvió al poder: ¿realmente es así?
Reunión Trump-Zelenskyy incluye a líderes europeos, mientras se anticipa pronto encuentro con Putin
¿Qué viene ahora para Ucrania? Trump y Putin dejan al mundo cuestionándose tras cumbre en Alaska
¿Qué pasó en cumbre de Trump y Putin en Alaska? Sin acuerdo sobre guerra en Ucrania pero con avances
Informe de derechos humanos de EE.UU. modera crítica a gobiernos afines a Trump y endurece a rivales
Trump dice que tregua en Ucrania depende de Rusia, mientras Putin descarta encuentro con Zelenskyy