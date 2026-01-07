El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania está “bastante cerca”, tras participar este martes en una reunión de la Coalición de la Voluntad sobre Ucrania, celebrada en París. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de intensas negociaciones diplomáticas y debates sobre el futuro equilibrio de seguridad en Europa.
“En mi opinión, después de cuatro años de guerra, ahora estamos bastante cerca de una paz duradera. Como mínimo, vemos que varios temas clave para la paz se están abordando de una manera excepcionalmente seria”, indicó Fidan a periodistas desde la Embajada de Türkiye en la capital francesa.
Al subrayar la importancia de la cumbre en París, el ministro señaló que en el encuentro se discutieron cuestiones fundamentales y explicó que asistió en representación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A la reunión también concurrieron líderes de países e instituciones como la Unión Europea (UE) y la OTAN.
“Lo que vemos es que, si se firma, esto no será simplemente un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania. También definirá, a largo plazo, las modalidades de la paz entre Rusia y Europa en esta nueva etapa. Al mismo tiempo, será un acuerdo integral que dará forma a las políticas futuras de Rusia en la región”, agregó Fidan.
Asimismo, el ministro explicó que entre los temas abordados en las reuniones en París se destacaron la supervisión de un posible alto el fuego, el mantenimiento de la capacidad disuasoria de Ucrania y la adopción de posibles medidas en caso de que se viole una futura tregua.
“Desde el comienzo, en el plano militar y por instrucción directa de nuestro presidente, nuestras Fuerzas Armadas han mantenido la posición de que Türkiye debe asumir responsabilidades en el ámbito naval en caso de paz. Creo que se ha logrado un avance significativo en este punto”, agregó.
Ahora bien, el ministro puntualizó que, “teniendo en cuenta que Türkiye es miembro de la OTAN y cuenta con la mayor flota en el mar Negro, resulta natural que asuma la responsabilidad de la seguridad” de esa zona marítima. Y añadió: “Ojalá el acuerdo de paz se firme lo antes posible, evitando más pérdidas de vidas y trayendo estabilidad a la región”.
Además, explicó que también se realizó una reunión centrada en la recuperación económica de Ucrania en caso de alcanzarse un acuerdo de paz. Destacó que el presidente Erdogan otorga gran importancia a este tema y afirmó que no hay ningún país “más capacitado que Türkiye cuando se trata de sanar heridas”.
“Somos buenos para curar tanto nuestras propias heridas como las de quienes lo necesitan. La inversión económica y la experiencia de nuestros empresarios, especialmente en infraestructura, son extremadamente importantes. Creemos que, una vez lograda la paz, Türkiye desempeñará un papel central en la reactivación económica y el desarrollo”, sostuvo.
Fidan agregó que, durante su viaje a Francia, mantuvo reuniones con jefes de Estado, abordó temas clave y evaluó los asuntos de la agenda junto a funcionarios de la UE.
Las acciones de Israel en Siria son “provocativas”
Por otra parte, Fidan señaló que se reunió en París con el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad Al-Shaibani, quien se encontraba allí para participar en una reunión con Estados Unidos e Israel, no vinculada a la cumbre de la Coalición de la Voluntad.
Agregó que Ankara continúa siguiendo de cerca las conversaciones entre las tres partes: “Estamos en consulta constante tanto con el lado sirio como con el lado estadounidense. Después de esas conversaciones, nos reunimos con él (Al-Shaibani)”.
“Tuvimos la oportunidad de discutir en detalle algunos temas: tanto la etapa alcanzada en las negociaciones actuales como los resultados, o la falta de ellos, de las conversaciones que mantuvieron hace unos días con el grupo YPG (la rama siria de la organización terrorista PKK). Repasamos estos asuntos muy a fondo”, explicó Fidan.
Fidan, además, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Ankara y enviado especial para Siria, Tom Barrack, añadiendo que se le informó sobre las conversaciones trilaterales y compartió sus puntos de vista.
Por otra parte, el ministro se refirió a las repetidas incursiones que el ejército israelí ha llevado a cabo en territorio sirio desde la caída del régimen de Bashar Al-Assad a fines de 2024, acciones que Damasco ha condenado con firmeza. Al calificar estas acciones como “provocativas”, Fidan sostuvo que se trata de “una extensión de las políticas expansionistas y fragmentadoras de Israel llevadas a cabo a mayor escala en la región”.
“Vemos esto claramente. Es extremadamente importante para la estabilidad regional que se realicen las evaluaciones necesarias, se analice la situación y se tomen las medidas apropiadas”, indicó. Añadió que los países de Oriente Medio deben abordar esta situación de manera conjunta, y subrayó que Estados Unidos también podría desempeñar un papel importante.
Reconocimiento de Israel a Somalilandia es señal de “ilegitimidad”
Al referirse a las acciones de Israel vinculadas a su reciente reconocimiento de Somalilandia, región en el noreste de Somalia, que generó una fuerte crítica internacional, el ministro Fidan afirmó que se trata de uno de los proyectos de Tel Aviv orientados a propagar la inestabilidad en la región.
Más temprano el martes, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, visitó Somalilandia, casi dos semanas después de la decisión de reconocerla como un estado separado.
“Decimos claramente que las acciones destinadas a fragmentar el territorio de un país soberano de esta manera son inaceptables, que las políticas del estilo ‘dividir, fragmentar y devorar o gobernar’ en nuestra región son ahora cosa del pasado, y que los países de la zona, actuando en solidaridad, no permitirán que esto suceda”, afirmó.
Fidan señaló que existen problemas internos de larga data entre Somalilandia y el gobierno central de Somalia y dijo que un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye fue designado como mediador en este proceso.
“En el marco de las resoluciones de la ONU, nuestras propias políticas y las normas internacionales, siempre hemos defendido plenamente la integridad territorial de Somalia. Siempre esperamos que resuelvan sus propios problemas internos de manera pacífica”, dijo.
Fidan afirmó que el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel es en realidad una señal de ilegitimidad. “¿Qué diferencia hace que un actor como Israel, que en sí mismo es el centro de la ilegitimidad, apoye a Somalilandia? Lo vemos como un movimiento geoestratégico, un intento de proyectar poder”, concluyó.