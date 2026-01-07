El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania está “bastante cerca”, tras participar este martes en una reunión de la Coalición de la Voluntad sobre Ucrania, celebrada en París. Sus declaraciones se produjeron en un contexto de intensas negociaciones diplomáticas y debates sobre el futuro equilibrio de seguridad en Europa.

“En mi opinión, después de cuatro años de guerra, ahora estamos bastante cerca de una paz duradera. Como mínimo, vemos que varios temas clave para la paz se están abordando de una manera excepcionalmente seria”, indicó Fidan a periodistas desde la Embajada de Türkiye en la capital francesa.

Al subrayar la importancia de la cumbre en París, el ministro señaló que en el encuentro se discutieron cuestiones fundamentales y explicó que asistió en representación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A la reunión también concurrieron líderes de países e instituciones como la Unión Europea (UE) y la OTAN.

“Lo que vemos es que, si se firma, esto no será simplemente un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania. También definirá, a largo plazo, las modalidades de la paz entre Rusia y Europa en esta nueva etapa. Al mismo tiempo, será un acuerdo integral que dará forma a las políticas futuras de Rusia en la región”, agregó Fidan.

Asimismo, el ministro explicó que entre los temas abordados en las reuniones en París se destacaron la supervisión de un posible alto el fuego, el mantenimiento de la capacidad disuasoria de Ucrania y la adopción de posibles medidas en caso de que se viole una futura tregua.

“Desde el comienzo, en el plano militar y por instrucción directa de nuestro presidente, nuestras Fuerzas Armadas han mantenido la posición de que Türkiye debe asumir responsabilidades en el ámbito naval en caso de paz. Creo que se ha logrado un avance significativo en este punto”, agregó.

Ahora bien, el ministro puntualizó que, “teniendo en cuenta que Türkiye es miembro de la OTAN y cuenta con la mayor flota en el mar Negro, resulta natural que asuma la responsabilidad de la seguridad” de esa zona marítima. Y añadió: “Ojalá el acuerdo de paz se firme lo antes posible, evitando más pérdidas de vidas y trayendo estabilidad a la región”.

Además, explicó que también se realizó una reunión centrada en la recuperación económica de Ucrania en caso de alcanzarse un acuerdo de paz. Destacó que el presidente Erdogan otorga gran importancia a este tema y afirmó que no hay ningún país “más capacitado que Türkiye cuando se trata de sanar heridas”.

“Somos buenos para curar tanto nuestras propias heridas como las de quienes lo necesitan. La inversión económica y la experiencia de nuestros empresarios, especialmente en infraestructura, son extremadamente importantes. Creemos que, una vez lograda la paz, Türkiye desempeñará un papel central en la reactivación económica y el desarrollo”, sostuvo.

Fidan agregó que, durante su viaje a Francia, mantuvo reuniones con jefes de Estado, abordó temas clave y evaluó los asuntos de la agenda junto a funcionarios de la UE.

Las acciones de Israel en Siria son “provocativas”

Por otra parte, Fidan señaló que se reunió en París con el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asaad Al-Shaibani, quien se encontraba allí para participar en una reunión con Estados Unidos e Israel, no vinculada a la cumbre de la Coalición de la Voluntad.