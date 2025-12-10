En un nuevo episodio de las tensiones que protagonizan Washington y Caracas, un par de aviones de combate del Ejército de Estados Unidos sobrevolaron de manera prolongada este martes el golfo de Venezuela, según registraron sitios web de rastreo de vuelos. Esta parece ser la aproximación más cercana de cazas del Pentágono al espacio aéreo del país latinoamericano desde que empezó la campaña de presión de la Casa Blanca hace casi cuatro meses.

Según portales de seguimiento de vuelos, como Flightradar24, dos aviones F/A-18 de la Marina de EE.UU. sobrevolaron el estrecho golfo—un cuerpo de agua delimitado por Venezuela y de 241 kilómetros en su punto más ancho—, permaneciendo más de 30 minutos en el área.

Un funcionario de defensa de EE.UU . confirmó que las aeronaves realizaron un “vuelo de entrenamiento de rutina" en la zona. La fuente, que habló bajo condición de anonimato, aclaró que el Departamento de Defensa realiza “operaciones rutinarias y legales en el espacio aéreo internacional, incluido el golfo de Venezuela".

"Seguiremos realizando los vuelos de forma segura, profesional y conforme al derecho internacional para proteger la patria, monitorear las actividades ilícitas y apoyar la estabilidad en todo el continente americano", declaró el funcionario a la agencia de noticias Anadolu.

Por su parte, la agencia de noticias AP reportó que un funcionario de Defensa, también bajo condición de anonimato, se negó a confirmar si los aviones llevaban armas. Aunque sí comparó el “sobrevuelo de entrenamiento” con ejercicios anteriores destinados a demostrar el alcance de las aeronaves estadounidenses, insistiendo en que no había una intención de provocar.

Desde principios de septiembre, Estados Unidos empezó a ejecutar un despliegue militar que ha incluido a los bombarderos B-52 Stratofortress y B-1 Lancer en la región, aunque no hay indicios de que esas aeronaves se acercaran tanto al territorio venezolano como los F/A-18 de este martes.

Estos vuelos, tan próximos al espacio aéreo venezolano, también se producen mientras Estados Unidos mantiene “ataques mortales” en el Caribe contra embarcaciones a las que acusa de narcotráfico, sin presentar pruebas. Hasta el momento, Washington ha ejecutado 22 operaciones de este tipo que han matado al menos a 87 personas. Sin embargo, múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reiterar que los posibles ataques en tierra sucederían “muy pronto”, a unque ha limitado los detalles al máximo. Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, insiste en que el verdadero objetivo de las operaciones estadounidenses es forzarlo a abandonar el cargo.

Demócratas exigen transparencia sobre mortales ataques en el Caribe y Pacífico

Al mismo tiempo, el Gobierno de Trump enfrenta un creciente escrutinio del Congreso por las operaciones en el mar Caribe, en especial por el doble ataque del 2 de septiembre que mató a los sobrevivientes del primer impacto que se aferraban a los restos de una embarcación.

Este martes, el líder de la minoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer, calificó de "muy insatisfactoria" la sesión informativa a puerta cerrada con el secretario de Guerra , Pete Hegseth, y otros altos funcionarios. En ese sentido, añadió que los legisladores aún carecen de claridad sobre el ataque doble y la estrategia general del Gobierno de Trump.

Schumer señaló que preguntó si se proporcionaría a todos los miembros del Congreso material de video sin editar. A lo que, agregó el congresista, el secretario Hegseth respondió: ‘Tenemos que estudiarlo’. Sin embargo, para Schumer “en mi opinión, ya lo han estudiado suficiente”.

El senador también había expresado previamente su preocupación por la posibilidad de que Estados Unidos se involucrara en un conflicto terrestre en Venezuela, una perspectiva que aumenta la tensión sobre la presencia militar en Latinoamérica.

María Corina Machado no asistirá a la ceremonia de entrega del Nobel

Luego de que se aplazara una conferencia de prensa en Oslo este martes, en la cual se esperaba la presencia de María Corina Machado – líder opositora venezolana y reciente ganadora del Nobel de la Paz , el Instituto Nobel anunció este miércoles que ella no asistirá a la ceremonia de entrega del galardón. En su lugar, el premio lo recibirá su hija.

"Será su hija Ana Corina Machado quien reciba el premio en nombre de su madre y pronuncie el discurso que María Corina misma ha escrito", declaró el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, al micrófono de la radio noruega NRK. Por su parte, el portavoz del organismo, Erik Aasheim, confirmó que “ella no asistirá a la ceremonia”.