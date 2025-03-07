TÜRKİYE
Türkiye niega el establecimiento de nuevas bases militares y despliegue de F-16 en Siria
Funcionarios del Ministerio de Defensa turco afirmaron que Ankara sigue comprometida con la paz y la seguridad regional mientras combate el terrorismo.
El Ministerio desalentó cualquier intento de crear confusión planteando cuestiones como el alto el fuego. / AA
7 de marzo de 2025

Fuentes del Ministerio de Defensa de Türkiye han negado los informes que afirman que Türkiye está construyendo tres bases militares en Siria y que aviones F-16 turcos interceptaron cazas israelíes tras un ataque israelí en Damasco.

“Las noticias procedentes de la región, creadas para manipular la percepción, deben abordarse con cautela. Los informes en cuestión son incorrectos”, afirmaron las fuentes en un comunicado emitido este jueves.

En este contexto, subrayaron que la prioridad de Ankara es garantizar la paz y la seguridad en Siria, mientras Türkiye continúa sus esfuerzos para fortalecer la capacidad de defensa y seguridad del país en estrecha cooperación con la nueva administración.

Las fuentes también se refirieron a la presencia del grupo terrorista PKK/YPG en Siria, enfatizando que la organización no tiene otra opción más que disolverse de inmediato y entregar las armas sin condiciones.

Además, rechazaron cualquier intento de crear confusión al plantear cuestiones como un alto al fuego y subrayaron que no se tolerarán intentos de sabotear o prolongar el proceso.

El papel de Türkiye en la seguridad de Europa

En relación con informes sobre el envío de tropas de Türkiye a Ucrania como parte de una misión de mantenimiento de la paz, las fuentes reafirmaron la creencia de Ankara de que una paz justa y duradera solo puede lograrse mediante una representación diplomática equitativa y balanceada de ambas partes.

“La posibilidad de contribuir a una misión, que aún no ha sido claramente definida, se evaluará en coordinación con todas las partes involucradas si se considera necesaria para alcanzar la estabilidad y la paz regional”, señalaron, reafirmando el compromiso de Türkiye con la paz en la región y contribuir a la reconstrucción de Ucrania.

Las fuentes también reiteraron que Türkiye, como miembro de la OTAN y la OSCE y país candidato a la Unión Europea (UE), desempeña un papel crucial en la seguridad de Europa gracias a su fuerte industria de defensa y su rol activo en la resolución de crisis regionales.

“En este período de dinámicas de seguridad cambiantes, garantizar la seguridad de Europa sin Türkiye no es posible”, enfatizaron, criticando las barreras políticas que impiden la participación de Ankara en las iniciativas de defensa de la UE, especialmente en un momento en que las preocupaciones de seguridad en el continente están aumentando.


