El 18 de marzo de 2025 se convirtió en una de las jornadas más trágicas para los niños palestinos en toda la historia de Gaza. Bombardeos de Israel asesinaron al menos a 174 menores durante la noche, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, citadas por la ONG Defense for Children International - Palestine (DCIP). Los ataques, además de brutales, fueron inesperados, ya que estaba vigente el alto el fuego firmado entre Tel Aviv y Hamás.

En las últimas 48 horas, más de 970 personas fueron asesinadas, como informó el Ministerio de Salud de Gaza. Entre ellas, se encontraban niños y bebés, cuyas imágenes han horrorizado al mundo. Mientras, la cifra de heridos ya ha ascendido al menos a 562.

Sin embargo, se espera que la cifra de muertos aumente drásticamente, ya que muchas personas siguen desaparecidas bajo los escombros de los edificios destruidos en los ataques.

"Hoy es uno de los días con mayor número de niños asesinados en Gaza en la historia", denunció Ayed Abu Eqtaish, director del programa de rendición de cuentas de la DCIP.

"Las fuerzas israelíes han firmado una sentencia de muerte para los niños palestinos en Gaza mientras continúan con ataques incesantes, destruyen infraestructuras civiles y bloquean la llegada de ayuda humanitaria. Esto no es otra cosa que un genocidio", añadió.

Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, al menos 18.000 niños palestinos han muerto en bombardeos israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza. Se estima que la cifra real podría ser mayor, mientras que miles de menores enfrentan condiciones extremas como hipotermia, desnutrición o deshidratación, y enfermedades como la sarna.

Siguen los ataques

Los bombardeos no cesaron durante la madrugada del miércoles, cuando al menos 12 palestinos más fueron asesinados en distintos ataques aéreos israelíes en varias zonas de Gaza.

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, un dron israelí bombardeó una tienda de campaña donde se refugiaban desplazados en Jan Yunis, matando a dos personas e hiriendo a otras cinco. En el norte de la misma ciudad, otra tienda fue atacada, provocando la muerte de una mujer y un niño, además de tres heridos.

Una tercera tienda fue blanco de otro ataque, dejando cuatro muertos y varios heridos. En la Ciudad de Gaza, un bombardeo sobre una vivienda mató a cuatro personas y dejó varias heridas, según fuentes médicas del Hospital Baptista Al-Ahli.

Las instalaciones médicas en Gaza están "desbordadas"

La Cruz Roja ha alertado de que muchas instalaciones médicas en Gaza están "desbordadas" tras la ola de ataques israelíes, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de una grave escasez de medicamentos.