Desde el inicio del genocidio en Gaza en octubre de 2023, Israel ha incrementado significativamente el uso de la tortura y otros abusos graves contra palestinos detenidos. Así lo indica un informe presentado ante el Comité de la ONU contra la Tortura por varias organizaciones israelíes de derechos humanos. Mientras tanto, el enclave sigue bajo continuos bombardeos y ataques que constituyen violaciones del alto el fuego, junto con estrictas restricciones a la ayuda humanitaria, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad.

El reporte, elaborado por las organizaciones Adalah, el Comité Público contra la Tortura en Israel, Padres contra la Detención Infantil, HaMoked y Médicos por los Derechos Humanos–Israel advierte que el país “emplea la tortura a lo largo de todo el proceso de detención, dirigida tanto a palestinos bajo ocupación como a ciudadanos palestinos, con altos funcionarios que sancionan estos abusos mientras los mecanismos judiciales y administrativos no intervienen”.

Según el medio israelí Haaretz, el informe fue incluido en una presentación conjunta ante el comité de la ONU en octubre pasado, en el marco de la revisión periódica de Israel sobre su cumplimiento de la Convención Contra la Tortura.

El informe explica que las denuncias de tortura durante interrogatorios por parte de la agencia de inteligencia y seguridad interior israelí Shin Bet pasaron de 66 casos en dos décadas a 238 en solo dos años.

Para justificar sus atrocidades, Israel habría recurrido ampliamente a clasificar a los palestinos como “combatientes ilegales”, un término sin reconocimiento en el derecho internacional. Esta categoría permite a las autoridades mantener a personas detenidas durante períodos prolongados sin juicio y negarles las protecciones que corresponden a los prisioneros de guerra.

Se estima que alrededor de 4.000 residentes de Gaza han sido detenidos bajo esta clasificación. Según el informe, los detenidos sin cargos pasaron de alrededor de 1.100 antes del genocidio a 3.500 en septiembre de 2025. Además, los periodos de detención se han duplicado en duración. Actualmente, más de 10.000 palestinos —incluidas mujeres y niños— permanecen detenidos en estos centros de tortura.

Tortura generalizada y negación de atención médica

Los testimonios recopilados por las organizaciones describen un cuadro escalofriante: los detenidos palestinos de Gaza fueron mantenidos en “corrales al aire libre expuestos a los elementos, encadenados y vendados las 24 horas, obligados a arrodillarse la mayor parte del día y forzados a dormir en el suelo”.

Algunos recibieron atención médica mientras permanecían encadenados y vendados, e incluso se les obligó a usar pañales para aliviarse. El informe documenta políticas alimentarias equivalentes a la inanición, con raciones diarias de no más de 1.000 calorías y 40 gramos de proteína.

Se relatan también abusos extremos: palizas con porras, agua hirviendo que provoca quemaduras graves, ataques de perros, manipulación sensorial intensa y violaciones con objetos. Como resultado de estas atrocidades, al menos 94 detenidos han muerto bajo custodia israelí, mientras decenas más sufren daños irreversibles en su salud.

Aunque el Shin Bet niega el uso de tortura, no obstante, admite recurrir a “métodos especiales de interrogatorio”, que incluyen privación del sueño, encadenamiento doloroso, sacudidas, exposición al frío, música a alto volumen, interrogatorios desnudos y amenazas a familiares.

Según Haaretz, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Justicia y del Servicio Penitenciario israelí se presentaron ante el comité de la ONU hace unas semanas y rechazaron las acusaciones de violaciones al derecho internacional.

Violando el alto el fuego: bombardeos y ataques recientes

Mientras persisten las denuncias sobre detenciones y tortura, el ejército israelí continúa violando el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Este miércoles atacó áreas que se encuentran actualmente bajo su control en el norte y sur del enclave, incluyendo el barrio Shuyahía y el este de Jan Yunis. Durante semanas, estas zonas han sufrido ataques diarios que Israel afirma que tienen como objetivo “infraestructura de Hamás”, aunque sin aportar pruebas.