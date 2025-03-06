Siria dio un paso histórico este miércoles al participar en la reunión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), en La Haya, y al comprometerse a eliminar el arsenal de armas químicas guardadas por el régimen derrocado de Bashar Al-Assad, al que se acusa de utilizarlas durante la guerra civil.
Asaad Al-Shaibani, ministro de Exteriores del gobierno de transición de Siria, escribió en X que su presencia en la agencia de desarme reafirma el compromiso de su país “con la seguridad internacional y rinde homenaje a aquellos que perdieron la vida asfixiados por el régimen”.
El derrocado Bashar Al-Assad ha sido acusado repetidamente de utilizar armas químicas durante los 13 años de guerra civil en Siria. A lo que se ha sumado la preocupación generalizada sobre el destino de las reservas de armas químicas desde su caída el 8 de diciembre.
"Siria está preparada para resolver este problema de décadas que nos impuso un régimen anterior", expresó Al-Shaibani, quien se convirtió en el primer ministro de Exteriores sirio que se dirige a la OPAQ.
"Nuestro compromiso es desmantelar lo que pueda quedar (de armas químicas), poner fin a este doloroso legado y garantizar que Siria se convierta en una nación alineada con las normas internacionales", insistió.
También pidió apoyo de la comunidad internacional para llevar a cabo esta misión. "Solos", concluyó, “no podemos lograrlo”.
Una membresía sin compromiso
Hace más de una década, Siria, bajo el régimen de Al-Assad, accedió a ser parte de la OPAQ, con el compromiso de someterse a inspecciones periódicas. No obstante, durante todo este tiempo, la organización denunció grandes obstáculos para conocer la verdadera magnitud del programa de armas químicas del régimen. Y los inspectores llegaron a la conclusión de que el arsenal sirio declarado nunca reflejó la realidad.
Con este nuevo cambio, las autoridades internacionales buscan visitar más de 100 instalaciones que podrían haber estado vinculadas al programa de armas químicas de Al-Assad.
"Esta es una oportunidad nueva e histórica para esclarecer el alcance total del programa de armas químicas sirio”, expresó Fernando Arias, director de la OPAQ
Arias visitó recientemente Damasco, donde se reunió con el presidente del gobierno de transición de Siria, Ahmed Al-Sharaa. Tras 11 años de obstrucción de las autoridades anteriores”, anunció Arias durante su visita a Damasco, “las autoridades interinas sirias tienen la oportunidad de pasar de página".
Un legado doloroso
El régimen de Bashar Al-Assad dejó una huella imborrable en la historia reciente de Siria, marcada por acusaciones del uso sistemático de armas químicas.
Uno de los episodios más sombríos de este legado ocurrió en 2013, cuando un devastador ataque con gas sarín llevó a Siria a permitir la intervención de la OPAQ.
En 2019, el Global Policy Institute reveló en un informe que se realizaron 336 ataques con armas químicas, de los cuales el 98% fueron ejecutados por el régimen de Al-Assad, mientras que el resto se atribuyó al Daesh.
Según el informe, los ataques ocurrieron durante 2012 y 2018, en la capital y área metropolitana de Damasco y en las provincias de Idlib, Hama, Alepo, Homs, Deir Ez-Zor y Al-Hasaka. El régimen de Al-Assad atacó mayoritariamente zonas controladas por grupos opositores como parte, detalle el informe, “de una política de castigo colectivo”.
Investigaciones de la ONU revelaron además que las fuerzas de Al-Assad utilizaron sarín y bombas de barril con cloro, dejando miles de muertos y heridos.