El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que planea reducir los aranceles a los productos de India al 18%, desde el 25% actual, después de que el primer ministro del país, Narendra Modi, aceptara durante una llamada telefónica poner fin a las compras de petróleo ruso.
El mandatario estadounidense añadió, en una publicación en Truth Social, que India también comenzará a reducir a cero los impuestos a las importaciones de productos estadounidenses y a comprar bienes por valor de 500.000 millones de dólares a Estados Unidos.
“Por amistad y respeto al primer ministro Modi y, a petición suya, con efecto inmediato, pactamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India”, añadió Trump.
El magnate estadounidense afirmó además que Modi “aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela. Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”.
La decisión llega tras meses de presiones de Trump para que India reduzca su dependencia del crudo ruso barato.
India ha aprovechado los descuentos del petróleo ruso mientras gran parte del mundo ha intentado aislar a Moscú por la guerra en Ucrania iniciada en febrero de 2022.
Modi agradece a Trump
Posteriormente, Modi dijo que tuvo una llamada “maravillosa” con Trump y le agradeció la reducción de los aranceles a los productos indios.
“Fue maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Encantado de que los productos ‘Hechos en India’ tengan ahora un arancel reducido del 18%”, escribió en X.
La publicación de Modi no mencionó la afirmación de Trump de que India reduciría a cero los aranceles a los productos estadounidenses ni que dejaría de comprar petróleo ruso.
Estados Unidos supervisa de facto las exportaciones de petróleo venezolano desde que capturó al líder del país sudamericano, Nicolás Maduro, en enero.
Trump impuso a India, el país más poblado del mundo, aranceles recíprocos del 25% durante las oleadas de gravámenes del “Día de la Liberación” del año pasado. Posteriormente añadió otro 25% adicional por las compras indias de petróleo ruso.
Modi fue uno de los primeros líderes en visitar la Casa Blanca tras la investidura de Trump para su segundo mandato en enero de 2025, pero ello no ha impedido negociaciones comerciales difíciles durante el último año.
Trump también dijo en octubre que Modi había prometido dejar de comprar petróleo ruso, pero en ese momento el acuerdo no se concretó.