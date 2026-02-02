El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el lunes que planea reducir los aranceles a los productos de India al 18%, desde el 25% actual, después de que el primer ministro del país, Narendra Modi, aceptara durante una llamada telefónica poner fin a las compras de petróleo ruso.

El mandatario estadounidense añadió, en una publicación en Truth Social, que India también comenzará a reducir a cero los impuestos a las importaciones de productos estadounidenses y a comprar bienes por valor de 500.000 millones de dólares a Estados Unidos.

“Por amistad y respeto al primer ministro Modi y, a petición suya, con efecto inmediato, pactamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India”, añadió Trump.

El magnate estadounidense afirmó además que Modi “aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más a Estados Unidos y, potencialmente, a Venezuela. Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania”.

La decisión llega tras meses de presiones de Trump para que India reduzca su dependencia del crudo ruso barato.

India ha aprovechado los descuentos del petróleo ruso mientras gran parte del mundo ha intentado aislar a Moscú por la guerra en Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Relacionado TRT Español - Trump asegura que India le comprará petróleo a Venezuela y no a Irán, además de abrir opción a China

Modi agradece a Trump