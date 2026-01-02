Pese al alto el fuego, Gaza volvió a vivir otra jornada marcada por bombardeos, disparos y un deterioro continuo de las condiciones de vida de la población palestina que expone, una vez más, el genocidio perpetrado por Israel que continúa a ojos del mundo. Ataques del ejército israelí en distintos puntos del enclave asesinaron a varios palestinos, incluida una niña de 11 años. Cada impacto recuerda que la ofensiva no ha terminado y que la seguridad de los palestinos sigue siendo inexistente.

Este jueves, el Ejército israelí bombardeó varias zonas de Gaza, según testigos. Aviones de combate atacaron el este de Rafah, en el sur del territorio, mientras la artillería abría fuego de manera simultánea, acompañada de fuertes explosiones y disparos desde vehículos militares.

En la Ciudad de Gaza, los barrios de Zeitoun y Shujaiya fueron alcanzados por bombardeos aéreos y artillería, con explosiones que se escucharon en amplias zonas. También las secciones orientales del campamento de refugiados de Bureij, en el centro del enclave, sufrieron fuego de artillería y disparos desde vehículos militares. Estas zonas figuran entre los territorios que permanecen bajo control del ejército israelí, que mantiene presencia militar en más del 50% en Gaza.

En un incidente separado, una niña palestina de 11 años murió abatida por disparos del Ejército en Yabalia al-Nazla, al norte de Gaza. Cuatro personas más resultaron heridas cerca del cementerio Nemsawi, en la ciudad de Jan Yunis, incluida otra niña y una mujer, trasladadas al Complejo Médico Nasser.

Entre los heridos se encontraban una mujer y otra niña, que fueron trasladadas al Complejo Médico Nasser para recibir atención médica, mientras el enclave continúa enfrentando violencia persistente y condiciones de vida cada vez más inseguras.

Israel ha violado reiteradamente el acuerdo de alto el fuego firmado con el grupo de resistencia palestino Hamás el 10 de octubre, en el que se acordó que Tel Aviv detendría sus ataques. No obstante, según la Oficina de Medios de Gaza, desde entonces al menos 418 palestinos han muerto y más de 1.110 han resultado heridos en ataques israelíes.

Además de los ataques, los palestinos sobreviven entre ruinas y con gran dificultad debido a que Israel no permite la entrega de ayuda humanitaria acordada. Y esto a veces tiene efectos letales. Este jueves, una madre palestina y su hijo murieron, y otra persona resultó herida, tras un incendio en una tienda que albergaba familias desplazadas en la Ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil.

El incidente ocurrió en el refugio Al-Yarmouk, en el barrio de Al-Daraj. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de las víctimas y evacuaron a la persona herida. Las causas del siniestro no se conocieron de inmediato, pero se enmarcan en la dura realidad que enfrentan cientos de miles de palestinos: tras la destrucción de amplias zonas residenciales por la ofensiva israelí y los desplazamientos masivos, la mayoría vive en tiendas de campaña y refugios improvisados, sin medidas básicas de seguridad. Esta vulnerabilidad se agrava por la dependencia de métodos precarios de calefacción y cocina, los prolongados cortes de electricidad y la escasez de combustible, factores que hacen que un accidente como este se vuelva mortal.

Rechazan medida de Israel que impide operar a 37 ONG

Mientras, la ayuda humanitaria también enfrenta ataques sistemáticos. El Gobierno israelí comenzó a retirar licencias a decenas de organizaciones internacionales que brindan asistencia y servicios médicos a los palestinos, afectando al menos a 37 ONG, entre ellas Médicos Sin Fronteras.