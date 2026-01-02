Pese al alto el fuego, Gaza volvió a vivir otra jornada marcada por bombardeos, disparos y un deterioro continuo de las condiciones de vida de la población palestina que expone, una vez más, el genocidio perpetrado por Israel que continúa a ojos del mundo. Ataques del ejército israelí en distintos puntos del enclave asesinaron a varios palestinos, incluida una niña de 11 años. Cada impacto recuerda que la ofensiva no ha terminado y que la seguridad de los palestinos sigue siendo inexistente.
Este jueves, el Ejército israelí bombardeó varias zonas de Gaza, según testigos. Aviones de combate atacaron el este de Rafah, en el sur del territorio, mientras la artillería abría fuego de manera simultánea, acompañada de fuertes explosiones y disparos desde vehículos militares.
En la Ciudad de Gaza, los barrios de Zeitoun y Shujaiya fueron alcanzados por bombardeos aéreos y artillería, con explosiones que se escucharon en amplias zonas. También las secciones orientales del campamento de refugiados de Bureij, en el centro del enclave, sufrieron fuego de artillería y disparos desde vehículos militares. Estas zonas figuran entre los territorios que permanecen bajo control del ejército israelí, que mantiene presencia militar en más del 50% en Gaza.
En un incidente separado, una niña palestina de 11 años murió abatida por disparos del Ejército en Yabalia al-Nazla, al norte de Gaza. Cuatro personas más resultaron heridas cerca del cementerio Nemsawi, en la ciudad de Jan Yunis, incluida otra niña y una mujer, trasladadas al Complejo Médico Nasser.
Entre los heridos se encontraban una mujer y otra niña, que fueron trasladadas al Complejo Médico Nasser para recibir atención médica, mientras el enclave continúa enfrentando violencia persistente y condiciones de vida cada vez más inseguras.
Israel ha violado reiteradamente el acuerdo de alto el fuego firmado con el grupo de resistencia palestino Hamás el 10 de octubre, en el que se acordó que Tel Aviv detendría sus ataques. No obstante, según la Oficina de Medios de Gaza, desde entonces al menos 418 palestinos han muerto y más de 1.110 han resultado heridos en ataques israelíes.
Además de los ataques, los palestinos sobreviven entre ruinas y con gran dificultad debido a que Israel no permite la entrega de ayuda humanitaria acordada. Y esto a veces tiene efectos letales. Este jueves, una madre palestina y su hijo murieron, y otra persona resultó herida, tras un incendio en una tienda que albergaba familias desplazadas en la Ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil.
El incidente ocurrió en el refugio Al-Yarmouk, en el barrio de Al-Daraj. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de las víctimas y evacuaron a la persona herida. Las causas del siniestro no se conocieron de inmediato, pero se enmarcan en la dura realidad que enfrentan cientos de miles de palestinos: tras la destrucción de amplias zonas residenciales por la ofensiva israelí y los desplazamientos masivos, la mayoría vive en tiendas de campaña y refugios improvisados, sin medidas básicas de seguridad. Esta vulnerabilidad se agrava por la dependencia de métodos precarios de calefacción y cocina, los prolongados cortes de electricidad y la escasez de combustible, factores que hacen que un accidente como este se vuelva mortal.
Rechazan medida de Israel que impide operar a 37 ONG
Mientras, la ayuda humanitaria también enfrenta ataques sistemáticos. El Gobierno israelí comenzó a retirar licencias a decenas de organizaciones internacionales que brindan asistencia y servicios médicos a los palestinos, afectando al menos a 37 ONG, entre ellas Médicos Sin Fronteras.
El martes, el Gobierno comenzó a enviar notificaciones oficiales a decenas de organizaciones internacionales informándoles de que sus licencias serán canceladas a partir de enero de 2026 y exigiéndoles poner fin a sus actividades en marzo del mismo año.
“En paralelo a, y como parte del ataque de Israel contra la población de Gaza, el acceso humanitario se ha visto gravemente restringido desde octubre de 2023”, señalaron las organizaciones, entre ellas Adalah y B'Tselem, en un comunicado conjunto difundido el jueves.
“La ayuda esencial, incluidos alimentos, medicinas, refugio y artículos de higiene, sigue siendo retrasada o denegada”, añadieron. Y advirtieron que prohibir a los grupos de ayuda operar en Gaza y en Cisjordania ocupada “socava la acción humanitaria basada en principios, pone en peligro al personal y a las comunidades y compromete la entrega eficaz de la ayuda”.
Asimismo, instaron al Gobierno israelí a “detener de inmediato los procesos de cancelación de registros, eliminar los obstáculos a la acción humanitaria y de derechos humanos, y permitir que las organizaciones internacionales operen de forma segura y eficaz”.
Muere palestino detenido en prisión israelí
Mientras tanto, las condiciones de los presos palestinos en cárceles israelíes siguen siendo críticas. Hassan Issa al-Qasha’leh murió tras 13 meses de detención bajo custodia israelí. Originario de Rahat, en el Néguev, al-Qasha’leh falleció en la prisión de Beersheba, en el sur de Israel. Tenía previsto quedar en libertad dentro de seis meses, según informó la agencia oficial de noticias palestina WAFA.
El Servicio Penitenciario de Israel, por su parte, confirmó la muerte de un detenido bajo detención administrativa, sin revelar su identidad, y anunció un equipo especial de investigación; la causa aún no se ha determinado.
La muerte se produce en medio de informes cada vez más frecuentes sobre el empeoramiento de las condiciones dentro de los centros de detención israelíes. Organizaciones palestinas de derechos humanos denuncian reiteradamente esta situación, que incluye tortura, inanición, negligencia médica y abusos físicos y sexuales. Estiman que más de 9.300 palestinos están actualmente encarcelados en Israel, incluidos más de 50 mujeres y unos 350 niños. Desde octubre de 2023, al menos 100 prisioneros palestinos han muerto bajo custodia israelí.
Desde octubre de 2023, más de 71.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados por Israel, mientras que al menos 171.000 resultaron heridos. No obstante, se estima que la cifra es mucho mayor.