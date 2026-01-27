Con el petróleo y los sucesivos pronunciamientos de Estados Unidos como telón de fondo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aclaró este lunes que su país “no acepta órdenes de ningún factor externo”, al defender la existencia de un Gobierno legítimo y subrayar su solidez institucional.

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo. Es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones”, dijo Rodríguez, al responder a declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que calificó de “poco pertinentes” y “ofensivas”. Horas antes, Bessent insinuó posibles detenciones de otros líderes en el país latinoamericano, además de señalar que Washington permitiría al actual gobierno venezolano administrar la nación hasta la realización de elecciones “libres y justas”.

Ahora bien, Rodríguez aseguró que el Estado venezolano está abierto a mantener vínculos diplomáticos con la Casa Blanca, siempre que se basen en el respeto mutuo. “No tenemos miedo, tampoco tenemos miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela; a eso estamos dispuestos los venezolanos y venezolanas”, afirmó durante declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV.

También se refirió a las presiones que, explicó, ha enfrentado desde su designación y aseguró que mantiene una voluntad inquebrantable frente a las coacciones. “Y las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté como presidenta encargada y asumí”, señaló.

Horas antes, este domingo , Rodríguez defendió las conversaciones con distintos sectores políticos y propuso convocar a un “verdadero diálogo”, que, según explicó, debe incluir tanto a actores “coincidentes” como “divergentes”. “Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, recalcó.

Todo ocurre mientras Caracas y Washington atraviesan una nueva y tensa etapa en su relación bilateral, marcada por el operativo estadounidense que el 3 de enero culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y por el interés manifiesto del mandatario de EE.UU., Donald Trump, sobre el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

1.400 millones de dólares de inversión petrolera en 2026

Por otra parte, Rodríguez aseguró que Venezuela debe “pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor”, al lado “de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita”. “Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela", añadió.

Rodríguez estimó en 1.400 millones de dólares la inversión que llegará este año al sector de hidrocarburos, en contraste con los 900 millones de dólares registrados en 2025. La cifra representa un aumento del 55%.

La mandataria encargada se pronunció así durante un encuentro por la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la que el Gobierno busca atraer inversiones privadas y extranjeras. Participaron autoridades del sector energético, representantes del Poder Legislativo y empresarios nacionales e internacionales. La agencia de noticias EFE precisó que estuvieron presentes representantes de la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell.