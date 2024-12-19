“Vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación”, afirmaba enfáticamente Javier Milei durante su campaña.

El actual presidente ha explotado la idea de dolarizar la economía del país como solución al combate contra la inflación como recurso discursivo y es parte de su narrativa desde su origen público en los platós de televisión.

Pero desde que asumió la presidencia, Milei ha afirmado que su objetivo en materia monetaria, más que dolarizar la economía como lo han hecho países como Ecuador o El Salvador, es ir hacia un modelo de competencia de monedas.

Javier Milei, que se autoproclama “anarco capitalista” y libertario, asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023, en un contexto marcado por niveles de inflación extremadamente altos.

Durante los cuatro años de la administración previa, presidida por Alberto Fernández, la inflación acumulada alcanzó el 1020%. Esto se debió, en parte, a que el Gobierno peronista imprimió mucho dinero para financiar los excesivos niveles de gasto público.

Las primeras medidas de Milei

Desde que Milei asumió la presidencia, sin embargo, la inflación ha seguido escalando. Y durante los últimos meses Argentina se ha ubicado entre los primeros lugares en el ranking de países con mayor inflación mensual e interanual a nivel global.

El aumento de la inflación en los primeros meses de Milei se debió, en parte, a una devaluación del Peso argentino en un intento por acercarlo al dólar paralelo, que es el que surge del valor real que el mercado determina.

A la devaluación del 100% de la moneda, se sumaron medidas como el aumento del precio de las tarifas y servicios públicos que habían sido subsidiados durante décadas. Así, la inflación de diciembre de 2023 arrojó un aumento del 25,5% y la de enero un 20,6% y se presume que en los próximos meses la inflación mensual seguirá superando el 10%.

El Gobierno de Milei ha justificado estos primeros pasos aludiendo a que las subidas de precios obedecen a medidas de emergencia para poder reducir rápidamente el déficit fiscal y así cortar con la arrastrada espiral inflacionaria.

El costo social de estas primeras medidas que han generado más inflación es muy alto, ya que los salarios y las jubilaciones no han subido al ritmo del vertiginoso aumento de precios.

Frente a esta situación, donde el apoyo popular hacia el presidente se mantiene alto pero el ajuste estructural implica más penurias para los argentinos, sigue siendo un interrogante si Milei podrá implementar su gran eslogan de campaña -la dolarización-, así como el paquete de medidas de reformas para achicar el Estado y eliminar el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

¿El plan de Milei es realmente dolarizar la economía?

A pesar de las afirmaciones de campaña, a días de asumir la presidencia Milei comenzó a manejar conceptos más ambiguos para referirse a sus planes de política monetaria.