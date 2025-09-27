Durante más de medio siglo, la fórmula de los dos Estados —un régimen sionista junto a una Palestina soberana en Cisjordania ocupada, Gaza y Jerusalén Este— ha sido la salida oficial a un conflicto interminable.

No se trata de una idea de moda nacida de la última crisis; ha sido la elección estratégica de los Estados árabes desde que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 242 tras la guerra de 1967. La resolución no mencionaba explícitamente “dos Estados”, pero su objetivo central —la retirada de los territorios ocupados en 1967 a cambio de paz y reconocimiento mutuo— se convirtió en el andamiaje conceptual para los dos Estados y la diplomacia regional desde entonces.

Los propios palestinos codificaron este rumbo hace tiempo. En 1974, el Programa de los Diez Puntos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) abrió la puerta a establecer una autoridad palestina en cualquier territorio liberado, un giro claro hacia una estrategia de estatalidad incremental.

En noviembre de 1988, en Argel, la OLP declaró formalmente el Estado de Palestina y aceptó las resoluciones 242/338 del Consejo de Seguridad como base para un proceso político. En 1993, la OLP reconoció el “derecho a existir” de Israel y entró en el marco de Oslo, que presupuso un desenlace de dos Estados, aunque el régimen sionista nunca se comprometió explícitamente con ello. Estas no fueron posiciones retóricas; fueron concesiones históricas palestinas, sin correspondencia del lado israelí.

Los gobiernos árabes hicieron lo propio en sus marcos. La propuesta de ocho puntos del príncipe heredero Fahd (adoptada en Fez, Marruecos, en 1982) pedía explícitamente un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital. Dos décadas más tarde, en 2002, la Iniciativa de Paz Árabe —la “opción estratégica” adoptada unánimemente por la Liga Árabe— ofreció plena normalización con Israel a cambio de la retirada a las líneas de 1967 y una solución negociada para los refugiados según la Resolución 194 de la Asamblea General de la ONU.

Fueron propuestas integrales, a escala regional, ancladas en los dos Estados, pese a la injusticia histórica cometida contra los palestinos.





Reconocimiento en cascada, pero aún sin Estado



El sistema internacional ha estado en el mismo punto durante años. El Consejo de Seguridad de la ONU avaló formalmente la “Hoja de Ruta” del Cuarteto hacia una solución de dos Estados permanentes en la Resolución 1515 de 2003.

Y en los últimos meses, una cascada de reconocimientos ha elevado a unos 156 los Estados miembros de la ONU que reconocen a Palestina, más de cuatro de cada cinco países del mundo, reflejando un consenso global inequívoco sobre la estatalidad palestina dentro del marco de los dos Estados.

Si la región, la OLP y la mayoría del mundo se alinearon detrás de los dos Estados, ¿por qué no se ha logrado?

Porque las políticas y los hechos sobre el terreno han avanzado en la dirección contraria.

Desde la firma de Oslo en 1993, el proyecto de asentamientos ilegales del régimen sionista se ha expandido de manera implacable. En 1993 había aproximadamente entre 110.000 y 125.000 colonos ilegales en Cisjordania ocupada (sin contar Jerusalén Este); hoy, incluyendo Jerusalén Este, el total supera los 750.000 y sigue aumentando, cifras que, según todos los observadores serios, hacen casi imposible la contigüidad territorial. No es un accidente; es una política.

Los sucesivos gobiernos israelíes lo han dicho abiertamente.

En 2015, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró en vísperas de las elecciones: “Si soy elegido, no habrá un Estado palestino”. En un video filtrado de 2001, se jactaba ante colonos: “De facto puse fin a los Acuerdos de Oslo”, y agregó: “Yo sé lo que es Estados Unidos… una cosa que se puede mover muy fácilmente”.

Además, en la ONU, el 22 de septiembre de 2023, Netanyahu mostró un mapa del “Nuevo Oriente Medio” que borraba por completo a Palestina mientras promovía un corredor económico India-Oriente Medio-Europa, señalando un futuro basado en la primacía israelí sin soberanía palestina.

La política de Estados Unidos, mientras tanto, ha protegido con frecuencia esta dinámica. A su crédito, el secretario de Estado John Kerry dijo la triste verdad desde Washington en diciembre de 2016: “Si la opción es un solo Estado, Israel puede ser judío o democrático; no puede ser ambas cosas”, advirtiendo que “la agenda de los colonos está definiendo el futuro de Israel”.

Esa misma semana, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2334, reafirmando la ilegalidad de los asentamientos y calificándolos de “violación flagrante” y “obstáculo mayor para la consecución de la solución de dos Estados”. Sin embargo, más allá de las palabras, Washington utilizó repetidamente su poder de veto o abstención para impedir una aplicación efectiva, mientras las excavadoras seguían avanzando.