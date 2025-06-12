La crisis humanitaria avanza sin freno en Gaza, con millones de palestinos sufriendo hambre a diario. La situación de los niños es especialmente alarmante: más de 2.700 menores de cinco años fueron diagnosticados con desnutrición aguda a finales de mayo, sostuvo la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La agencia destacó en un comunicado este miércoles que “la crisis ha llegado a un punto crítico mientras la gente sigue pasando hambre en toda Gaza”. Por lo que urgió a restablecer de inmediato el acceso humanitario en el enclave, ya que el bloqueo agrava más y más la crisis.

El riesgo al que se enfrentan los más pequeños en Gaza se ha alertado reiteradamente en las últimas semanas. De hecho, a principios de mayo, la Oficina de Prensa de Gaza informó que más de 65.000 niños están en riesgo inmediato de morir por inanición.

Estas cifras preocupantes se suman a las crecientes críticas contra Israel por eludir los mecanismos humanitarios que lidera la ONU en Gaza, donde las condiciones empeoran a raíz de la incesante ofensiva israelí y las restricciones de acceso. Israel mantiene cerrados todos los pasos fronterizos desde principios de marzo, impidiendo la entrada de ayuda, lo que ha llevado a organizaciones humanitarias a advertir sobre un riesgo inminente de hambruna para los 2,4 millones de personas del enclave.

Israel sigue impidiendo misiones de ayuda de la ONU

La ONU denunció este miércoles que las autoridades israelíes han bloqueado 29 de los 35 intentos realizados desde el 13 de abril para acceder a los depósitos de combustible en Rafah, sur de Gaza, y distribuirlos en el enclave.

La falta de combustible pone en peligro infraestructuras críticas, por ejemplo, los hospitales. De hecho, la UNRWA también advirtió que solo un centro médico sigue funcionando parcialmente en el norte de Gaza debido a la escasez extrema de combustible.

El portavoz de la ONU Farhan Haq advirtió en una conferencia de prensa que “la escasez de combustible podría obligar al cierre de más instalaciones de salud, agua y saneamiento”. “Esto afectaría programas esenciales. Las vacunas, por ejemplo, necesitan combustible para mantener la cadena de frío”, explicó.

Haq también señaló que, el lunes, Israel denegó 12 de las 24 solicitudes de coordinación humanitaria de la ONU, que incluían misiones para distribuir agua potable en el norte de Gaza, recuperar alimentos y combustible esenciales, y reparar caminos en el sur.

Duras críticas a la Fundación Humanitaria de Gaza

La cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos e Israel, ha sido la única autorizada para la distribución de ayuda humanitaria en el enclave. Las operaciones de la fundación —que asegura haber distribuido más de siete millones de paquetes de alimentos— han sido duramente cuestionadas. Más de 100 palestinos han muerto en ataques israelíes mientras intentaban llegar a los puntos de reparto desde finales de mayo, según la Defensa Civil de Gaza.

En este contexto, el director de UNRWA, Philippe Lazzarini, expresó su preocupación por la participación de esta fundación en el esquema de Israel para coordinar la distribución de ayuda. “El llamado nuevo modelo para manejar la asistencia en Gaza es denigrante, humillante y pone vidas en peligro”, escribió. “Este ‘modelo’ no resolverá el hambre creciente”.

Lazzarini insistió en que las agencias de la ONU, incluida UNRWA, cuentan con la experiencia, la infraestructura y la confianza de la comunidad para entregar ayuda de manera digna y segura.

En medio de estos cuestionamientos, la fundación afirmó este miércoles que “al menos” cinco personas murieron y otras resultaron heridas. Sin embargo, no aportó pruebas y aseguró que aún investiga lo ocurrido.