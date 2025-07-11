Refugio para la memoria: la agencia turca TIKA inaugura museo del genocidio de Srebrenica
EUROPA
3 min de lectura
Refugio para la memoria: la agencia turca TIKA inaugura museo del genocidio de SrebrenicaEn el 30° aniversario de la masacre, inaugura el Museo del Genocidio de Srebrenica, iniciativa de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación para honrar a 8.000 bosnios asesinados. Fotos, cartas y prendas de una brutalidad que no debe olvidarse.
El Museo del Genocidio de Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina, fue inaugurado coincidiendo con el aniversario número 30 de la masacre. / TRT Español
Jessica CostaJessica Costa
11 de julio de 2025

La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) inauguró este viernes el Museo del Genocidio de Srebrenica, en Bosnia y Herzegovina, al conmemorarse el aniversario número 30 de la masacre. El edificio, testigo de crímenes perpetrados por fuerzas serbias en julio de 1995, se convierte hoy en un homenaje a más de 8.000 bosnios asesinados.

Con el objetivo de preservar su memoria, TIKA firmó un acuerdo con el Centro Conmemorativo de Srebrenica para restaurar una antigua fábrica de baterías en Potocari, que en su momento fue base de operaciones de la ONU. Con el tiempo, ese edificio que hoy alberga el museo, se convirtió en uno de los símbolos más crudos del genocidio.

Tras un largo proceso de restauración dividido en cuatro etapas, que incluyó la renovación de su estructura, techos, suelos, sistemas eléctricos y de seguridad, el museo abrió sus puertas con una exhibición permanente. Fotografías, testimonios, videos y objetos personales de las víctimas -desde prendas a correspondencia-, relatan fragmentos de vidas truncadas por una barbarie que no debe ser olvidada. 

La apertura del museo se realizó en paralelo a las ceremonias anuales en el Cementerio Memorial de Potocari, donde cada año se entierran nuevas víctimas identificadas. En total, se han hallado fosas comunes en más de 570 puntos del país, reflejo de la magnitud de la masacre, considerada la peor en Europa desde el Holocausto.

Así, el museo no solo documenta lo que ocurrió dentro de la fábrica, sino que ofrece una narrativa integral del genocidio, sus consecuencias y la resistencia de un pueblo frente al olvido.

RelacionadoTRT Global - ¿Qué pasó en Srebrenica? El genocidio contra bosnios musulmanes que marcó a Europa

Uno de los proyectos más significativos de TIKA

RECOMENDADOS


Desde 1995, TIKA mantiene una presencia activa en Bosnia y Herzegovina, con múltiples proyectos realizados en áreas como educación, salud, infraestructura y preservación del patrimonio cultural.

“Este es uno de los proyectos más significativos y conmovedores que realizó TIKA en sus 30 años de historia en Bosnia y Herzegovina”, aseguró Serkan Kayalar, presidente de la agencia en diálogo con TRT Español.

El director de TIKA explicó que el museo exhibe testimonios sobre lo ocurrido durante el genocidio. “Quienes lo visiten”, explicó, “podrán comprender lo que sucedió en Srebrenica en toda su profundidad”.

“Al entrar, uno se encuentra con casi 700 fotografías de nuestros mártires en una pared. También pueden verse sus zapatos y arriba de ellos está la correspondencia de esa época. Y esta correspondencia, lamentablemente, da testimonio de la indiferencia del mundo, que no pudo evitar el genocidio”, añadió Kayalar.

“Con motivo del aniversario número 30 del genocidio, pido a Dios que tenga misericordia con todos los mártires que perdieron la vida. Desde Türkiye, seguimos al lado del pueblo de Bosnia y Herzegovina. Hemos completado más de 1.100 proyectos hasta ahora, y continuaremos con nuestras actividades sin disminuir el ritmo en el futuro”, afirmó, subrayando que TİKA continuará con proyectos para mantener viva la memoria de lo ocurrido en el genocidio de Srebrenica.

FUENTE:TRT Español
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato