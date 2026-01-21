El anuncio de la llamada “Junta de Paz”, impulsada por Estados Unidos y presentada como un mecanismo para supervisar la reconstrucción y la administración de Gaza una vez se detenga la ofensiva genocida israelí, despertó expectativas sobre avances hacia la paz y una mejora en las condiciones de vida de los palestinos. Sin embargo, desde que se presentó formalmente, ha generado dudas sobre su alcance y sus implicaciones, ya que no parece limitar su función al territorio palestino y no menciona de forma explícita a Gaza.

Desde el anuncio, este sábado , el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha enviado invitaciones a decenas de mandatarios y jefes de Estado para integrarse al nuevo organismo. Algunos países aceptaron, mientras que otros reaccionaron con cautela. Las idas y vueltas diplomáticas pasaron a ocupar el centro de la escena, amenazando con dejar en un segundo plano la verdadera situación en Gaza, donde la crisis continúa profundizándose sobre el terreno.

Críticas y advertencias: una junta que no se limita a Gaza

Ahora bien, un punto que ha despertado dudas y críticas es que, aunque la Junta fue presentada inicialmente como un mecanismo para acompañar el futuro de Gaza, su carta constitutiva no menciona al enclave.

En cambio, define su misión como la de “promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos”, según el preámbulo de sus estatutos.

Por tanto, aunque el organismo fue concebido para supervisar la reconstrucción de Gaza, el texto fundacional no limita su actuación al territorio palestino ocupado. Esta ambigüedad ha despertado interrogantes sobre su verdadero propósito.

De hecho, una invitación clave parece confirmar que la Junta de Paz no se limitará a una supervisión externa del futuro de Gaza. Este miércoles se confirmó que Israel, responsable de la ofensiva, será parte del organismo.

“El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para unirse a la propuesta Junta de Paz enfocada en Gaza”, anunció su oficina. Netanyahu se incorporará como miembro del órgano superior, integrado por líderes mundiales, precisó el comunicado.

Ahora bien, el sábado, Israel había criticado parte del anuncio de Trump, en particular el establecimiento de un “Consejo Ejecutivo para Gaza” que operará bajo la junta principal. Ese consejo incluiría al ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y al diplomático qatarí Ali Al Thawadi. Netanyahu se ha opuesto con firmeza a esa inclusión, aunque hasta ahora no había hecho declaraciones públicas sobre la Junta principal, a la que finalmente decidió sumarse.

Advertencias por funciones que choquen con la ONU

Varios países expresaron reservas sobre la Junta, al advertir que podría convertirse en un organismo alternativo o incluso rival de Naciones Unidas. Expertos señalaron que, con el tiempo, este tipo de estructuras podría asumir funciones comparables a las de la ONU o intentar sustituirla.

Este escepticismo se vincula, en parte, con las críticas reiteradas de Trump hacia la ONU y los organismos multilaterales. En enero, su administración anunció la retirada de 66 organizaciones y tratados internacionales, cerca de la mitad vinculados al sistema de Naciones Unidas.

El propio documento constitutivo de la Junta cuestiona “los muchos enfoques de paz” que “institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante”, en una potencial alusión a la ONU, y aboga por una organización internacional “más ágil y eficaz”.

Aun así, Trump negó esta semana que estas fueran sus intenciones, haciendo énfasis en que no busca interferir con el trabajo de la ONU.

“La ONU simplemente no ha sido de mucha ayuda. Soy un gran admirador de su potencial, pero nunca ha estado a la altura”, dijo a periodistas en la Casa Blanca. “Soy un gran admirador del potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura de su potencial”, dijo, aclarando: “Creo que hay que dejar que continúe porque el potencial es enorme”.

En este contexto, desde la ONU respondieron: “Existe una única organización universal y multilateral para abordar las cuestiones de paz y seguridad, y es Naciones Unidas”, afirmó Neice Collins, portavoz del presidente de la Asamblea General.

Amplios poderes para Trump

Otro de los principales puntos de crítica es la concentración de poder en manos del presidente estadounidense. La carta constitutiva establece que Trump será el “presidente inaugural de la Junta de Paz”, con amplias atribuciones, entre ellas la facultad exclusiva de invitar a países a participar y tener la última palabra en las votaciones.

Además, podrá revocar la participación de cualquier Estado, salvo que dos tercios de los miembros se opongan, y tendrá “autoridad exclusiva” para crear, modificar o disolver órganos subsidiarios. También será la “autoridad final” en la interpretación y aplicación de los estatutos fundacionales.