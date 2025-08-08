“Es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”: con esas palabras, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, condenó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de duplicar la recompensa que ofrece por información que lleve al arresto del presidente Nicolás Maduro. La nueva cifra de 50 millones de dólares, anunciada por la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, es la más alta que se ha ofrecida por un jefe de Estado en funciones.

“La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”, escribió el ministro Gil en Telegram este jueves, horas después del anuncio.

“Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta”, añadió.

A través del anunció de Bondi, el Gobierno del presidente Donald Trump formalizó el aumento de la recompensa de 25 a 50 millones de dólares por información que permita la detención de Maduro, en una nueva muestra de presión de Washington sobre Caracas. La fiscal acusó al presidente venezolano de ser “"uno de los mayores narcotraficantes del mundo" y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En un video publicado en X, Bondi afirmó que Maduro estaba "colaborando con grupos criminales", incluida la banda Tren de Aragua de Venezuela y el cartel de Sinaloa de México. También lo acusó de orquestar operaciones de narcotráfico y crimen organizado a gran escala. Venezuela ha rechazado estos señalamientos y Gil calificó las declaraciones de Bondi como una “burda operación de propaganda política”.

La fiscal sostuvo que Estados Unidos ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aeronaves y nueve vehículos. El mandatario venezolano ya se encuentra imputado en un caso federal estadounidense que data de 2020 y que lo acusa de narcotráfico.

En ese momento, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares, que posteriormente aumentó a 25 millones y ahora a 50. El Gobierno de Venezuela, que desde hace tiempo mantiene un enfrentamiento diplomático con Washington, insistió en que el incremento de la recompensa es otro intento de la Casa Blanca por interferir en sus asuntos internos.