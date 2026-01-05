“Soy inocente, no soy culpable”: esa fue la frase que resonó en una corte de Nueva York este lunes, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció por primera vez ante un juez , justo dos días después de ser capturado por fuerzas de EE.UU. en un operativo militar en su domicilio en Caracas.

Vistiendo uniforme de detenido, Maduro, de 63 años, declaró ante un juez federal en Manhattan que había sido "secuestrado" en Venezuela. "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", dijo Maduro en español. También señaló haber sido "secuestrado" en su casa en Caracas.

Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein interrumpió su declaración. "Ya habrá ocasión de abordar todo esto", le dijo, al pedirle que simplemente confirmara su identidad.

No obstante, minutos después, al abandonar la sala Maduro lanzó: "Soy un prisionero de guerra".

Por su parte, la esposa de Maduro, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

Ambos fueron tomados por la fuerza por comandos estadounidenses en la madrugada del sábado , en una operación respaldada por aviones de guerra y un fuerte despliegue naval.

La próxima audiencia de Maduro y Flores fue fijada para el 17 de marzo. Mientras tanto, los dos permanecerán detenidos en Nueva York.

En una serie de anuncios impactantes durante el fin de semana, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que Estados Unidos ahora “dirigirá” Venezuela con la mira puesta en reconstruir y controlar su enorme industria petrolera.

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia

En medio de la alarma internacional por la operación de Washington, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia este lunes. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó a "respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados", en un discurso leído en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

Además, el secretario señaló que está "profundamente preocupado por la posible intensificación de la inestabilidad” en Venezuela, así como el “posible impacto en la región y el precedente que podría sentar en la forma en que se desarrollan las relaciones entre los Estados”. En esa línea, Guterres instó a todos los actores venezolanos a participar en un diálogo inclusivo y democrático: "Acojo con satisfacción y estoy dispuesto a apoyar todos los esfuerzos destinados a ayudar a los venezolanos a encontrar una salida pacífica".

También expresó su preocupación por el hecho de que el ataque de EE.UU. para sacar a Maduro de Venezuela por la fuerza el sábado no habría respetado las normas del derecho internacional.

A su turno, Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, denunció la "violación flagrante" de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicó el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno de Nicolás Maduro.



"Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela", sostuvo.



También exigió a los países miembros una condena "inequívoca" del uso de la fuerza contra Venezuela, la reafirmación del principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la misma, y la adopción de medidas para la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.



El diplomático acusó a EE.UU. de un "ataque armado ilegítimo carente de toda justificación jurídica", que implicó "bombardeos sobre su territorio, la pérdida de vidas civiles y militares, la destrucción de infraestructura esencial y el secuestro" de Maduro el 3 de enero, "fecha de profunda gravedad histórica" para el mundo.



Colombia, que solicitó la reunión del lunes, condenó la operación de Washington como una clara violación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Venezuela. "No existe justificación alguna, bajo ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza para cometer un acto de agresión", declaró al Consejo la embajadora colombiana ante la ONU, Leonor Zalabata Torres.