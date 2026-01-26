Un portaaviones estadounidense y su escolta de buques de guerra han irrumpido en las aguas de Oriente Medio como un mensaje en acero y misiles, un movimiento que ha reavivado el temor a un posible ataque de Estados Unidos contra Irán. Teherán, por su parte, ha dejado claro que no se quedará de brazos cruzados y que responderá a cualquier agresión.

El USS Abraham Lincoln, acompañado por varios destructores con misiles guiados, ha cruzado ya a la región, según confirmaron el lunes fuentes oficiales. Se trata de una zona bajo el control del Mando Central del Ejército de Estados Unidos, el epicentro de muchas de las tensiones que sacuden Oriente Medio.

“El grupo de ataque del Lincoln ya se encuentra en la región”, informó el Mando Central estadounidense en un mensaje publicado en X, en el que precisó que los buques están “actualmente desplegados en Oriente Medio para promover la seguridad y la estabilidad regional”.

Días antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anticipado el movimiento con una frase cargada de ambigüedad: Washington enviaba una “flota masiva” a la región “por si acaso”.

La llegada del grupo de ataque del USS Abraham Lincoln supone un salto cualitativo en la capacidad de fuego estadounidense en la zona. Un recordatorio visible de que Estados Unidos mantiene abiertas todas las opciones.

Estados Unidos respaldó y participó brevemente junto a Israel en la guerra de 12 días contra Irán en junio. Aunque la semana pasada Trump pareció moderar su discurso y alejarse de nuevas amenazas militares, nunca llegó a descartar por completo la vía armada.

Los buques comenzaron su despliegue desde la región de Asia-Pacífico a comienzos de este mes, en paralelo al aumento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras la represión de protestas en distintas ciudades iraníes.

Trump había advertido en repetidas ocasiones que podría intervenir si Irán seguía atacando a los manifestantes. Sin embargo, las protestas, que llegaron a sacudir buena parte del país, han ido perdiendo intensidad.

Desde Teherán, la versión oficial insiste en que las movilizaciones surgieron de manera espontánea, pero que posteriormente fueron instrumentalizadas por agentes alineados con Israel y Estados Unidos.

Relacionado TRT Español - EE.UU. moviliza fuerza naval “masiva” para “vigilar” a Irán, en medio de advertencias de Teherán

Irán advierte de una respuesta “que provocará arrepentimiento”

No es la primera vez que el Ejército estadounidense refuerza su presencia en Oriente Medio en momentos de máxima tensión. En muchas ocasiones, estos despliegues se presentaron como defensivos.

Pero el precedente más cercano pesa: el año pasado, Washington llevó a cabo un importante refuerzo militar en la región antes de lanzar, en junio, ataques contra el programa nuclear iraní.