Israel ha intensificado sus bombardeos aéreos contra Siria desde este martes, especialmente en Damasco y Suwayda, con la justificación de supuestamente proteger a la comunidad drusa. El gobierno sirio califica estos ataques como una grave violación al derecho internacional.

Tel Aviv lanzó los bombardeos en medio de un aumento de tensiones en el sur de Siria: las fuerzas de seguridad de Damasco habían desplegado este lunes tropas en la provincia de Suwayda para restablecer el orden y proteger a la población civil, tras enfrentamientos entre grupos armados drusos y beduinos que dejaron al menos 30 muertos.

Para Damasco, que se ha comprometido a proteger a los drusos e incluirlos en los procesos políticos, el verdadero objetivo de Israel no es defender a esa comunidad, como afirma Tel Aviv, sino desestabilizar al país.

“Los ataques de Israel ocurrieron en un momento calculado y dentro de un contexto sospechoso, claramente destinados a socavar la estabilidad nacional y atacar la unidad siria en una etapa crítica en la que el Estado trabaja por consolidar la seguridad y salir de las secuelas del conflicto”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores sirio, en un comunicado.

"Este acto criminal constituye una violación flagrante de la soberanía de la República Árabe Siria, una transgresión grave de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas", agregó el ministerio.

El presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, declaró este jueves que los planes de Tel Aviv para desestabilizar la región fueron frustrados gracias a la intervención de mediadores y a los esfuerzos de su propio gobierno. Aseguró que Israel busca convertir a Siria en “un escenario de caos permanente”, dividiendo a su población, pese a que el pueblo sirio ha rechazado históricamente cualquier forma de división.

Relacionado TRT Global - Türkiye condena ataques de Israel a Damasco y denuncia que sabotean el camino de Siria hacia la paz

“No somos de los que temen a la guerra. Hemos pasado la vida enfrentando desafíos y defendiendo a nuestro pueblo, pero hemos puesto los intereses de los sirios por encima del caos y la destrucción”, dijo Al-Sharaa en un discurso televisado.

También afirmó que, pese a las agresiones israelíes contra instituciones civiles y públicas, “los esfuerzos del Estado para restablecer la estabilidad y expulsar a los grupos fuera de la ley han tenido éxito”.

“El pueblo druso es parte integral del tejido de esta patria”, subrayó. Y añadió que Siria optó por abrir espacio a líderes drusos destacados para buscar un acuerdo, en lugar de entrar en un enfrentamiento con Israel “a costa de nuestro pueblo druso, de su seguridad y de la estabilidad de Siria y de toda la región”.

Bombardeos de Israel en Damasco

Al menos tres personas murieron y 34 resultaron heridas cuando el ejército israelí lanzó este miércoles una ola de ataques aéreos sobre la capital siria, Damasco, según informó el Ministerio de Salud sirio.

La agencia estatal SANA señaló que aviones de combate israelíes atacaron el Complejo del Estado Mayor y el Palacio Presidencial, conocido como Qasr al-Shaab, en la capital. También se registraron ataques aéreos en la provincia suroccidental de Daraa y en la ciudad de Qatana, en las afueras de Damasco.

El ejército israelí confirmó los bombardeos y calificó el ataque a la sede presidencial como un “golpe de advertencia”.

Los bombardeos ocurrieron poco después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazara a Damasco. “Los ataques duros han comenzado”, dijo Katz al compartir en X un video de una periodista del canal sirio SyriaTV, que transmite en vivo cuando una explosión sacude el estudio detrás de ella.

“La intensidad seguirá subiendo si no se entiende el mensaje”, añadió durante una conferencia de autoridades locales. “El sur de Siria será una zona desmilitarizada. Llevamos atacando con creciente intensidad durante al menos 24 horas, incluso contra objetivos del régimen”, añadió, en referencia a la presencia de fuerzas sirias en la zona del sur donde hubo choques violentos en los últimos días.

¿Qué pasó en Suwayda? Choques y alto el fuego

La tensión aumentó esta semana en el sur de Siria, en Suwayda, una ciudad de mayoría drusa, donde se produjeron enfrentamientos entre milicias drusas y grupos tribales beduinos. En los choques murieron al menos 30 personas y más de 100 resultaron heridas desde el domingo.

Desde el martes, los líderes locales drusos pidieron a todos los grupos armados de Suwayda que depongan las armas y cooperen plenamente con las fuerzas de seguridad del gobierno sirio.

Relacionado TRT Global - Israel ataca Damasco y el sur de Siria en medio de choques internos en la región de Suwayda

Finalmente, el miércoles en la tarde el gobierno acordó un alto el fuego, y las fuerzas del ejército comenzaron su retirada de la ciudad, según informó la agencia estatal SANA el miércoles. La retirada se produjo “tras el fin de la misión del ejército de perseguir a los grupos al margen de la ley”, y luego de un acuerdo entre el gobierno y los líderes drusos locales.

El Ministerio del Interior confirmó el miércoles un nuevo acuerdo de alto el fuego en Sweida, que incluye la plena reintegración de la provincia bajo la autoridad del gobierno central, según la agencia de noticias.

Asimismo, el Ministerio de Salud informó que decenas de cuerpos de civiles y fuerzas de seguridad fueron hallados dentro del Hospital Nacional de Sweida tras la retirada de los grupos armados. Las víctimas incluyen tanto a miembros de seguridad como a civiles.

Israel bombardea Suwayda para “proteger” a los drusos

Sin embargo, los enfrentamientos internos pasaron a segundo plano ante los intensos bombardeos israelíes contra posiciones sirias. Tel Aviv confirmó ataques a “vehículos blindados, incluidos tanques, transportes de tropas y sistemas lanzacohetes, así como rutas de acceso”, con el objetivo de interrumpir el movimiento de convoyes en la zona.