Tras una larga travesía entre tormentas, drones y amenazas múltiples de Israel, la Flotilla Global Sumud se encuentra a 1.000 kilómetros de Gaza. Sus organizadores lo anunciaron este jueves, mientras crece el respaldo internacional: Italia confirmó el envío de un segundo buque para protegerla y España también desplegará uno para asistirla.

“Estamos a solo 995 km de Gaza. Nuestros corazones ya están allí antes que nuestros barcos. Navegamos con determinación para romper el asedio”, declaró un comunicado de la Flotilla Magreb, que se unió en las últimas semanas a las embarcaciones principales, en una publicación en la red social estadounidense Facebook.

El anuncio llegó un día después de que los organizadores informaran de 13 explosiones en nueve barcos en aguas internacionales, además del sobrevuelo de drones no identificados y fallas en las comunicaciones de varias naves. La flotilla no especificó quién estaba detrás de los ataques, mientras que Israel, que ha advertido en repetidas ocasiones que bloquearía la misión, hasta ahora se ha mantenido en silencio.

Los organizadores acusaron a Israel de poner en riesgo a más de 500 civiles desarmados. Sin embargo, la activista sueca Greta Thunberg advirtió que esta “táctica de intimidación” que “no nos detendrá”.

"Israel está intentando asustar y callar a la gente que se moviliza por Palestina", denunció. “Navegamos pacíficamente en aguas internacionales. No llevamos armas. Transportamos alimentos, leche para bebés, suministros médicos y agua”, declaró en una entrevista en la cuenta de Instagram de la flotilla.

En este contexto, las Naciones Unidas solicitaron este miércoles una investigación sobre los presuntos ataques. Thameen Al-Kheetan, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que los responsables de estas “violaciones” deben rendir cuentas y pidió una “investigación independiente, imparcial y exhaustiva”.

Italia suma otro buque para respaldar la flotilla





Tras las explosiones, el respaldo internacional a la misión humanitaria se fortaleció. El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, anunció este jueves que enviará un segundo buque naval, el Alpino, para escoltar a la flotilla, en las que viajan sesenta italianos, incluidos cuatro diputados, reportó la agencia italiana ANSA.

Durante un informe a los legisladores sobre la misión, Crosetto señaló que el gobierno busca prevenir cualquier incidente en el mar mientras los barcos humanitarios intentan entregar ayuda al asediado enclave de Gaza.

“Seguiremos trabajando para que no ocurra ningún incidente con la flotilla, y les pido su colaboración en este sentido, independientemente de la oposición política. La situación es preocupante y digo que no podemos garantizar la seguridad de los barcos fuera de aguas internacionales”, declaró, según ANSA.