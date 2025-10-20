La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China se ha intensificado en los últimos años, convirtiéndose en un componente clave de su rivalidad estratégica. Desde redes 5G hasta inteligencia artificial y semiconductores, esta confrontación refleja un esfuerzo por controlar sectores esenciales para la economía y la seguridad global.

Una investigación publicada este mes en The Chinese Journal of International Politics examina el origen, evolución e impacto de esta “guerra tecnológica”. El estudio resalta cómo las políticas de ambos países buscan asegurar el liderazgo en industrias avanzadas, configurando un escenario de competencia prolongada con efectos globales.

Dinámicas globales y respuestas en la guerra tecnológica





Este contexto estratégico revela la determinación de China por consolidar su posición tecnológica frente a la competencia global.

Desde 2015, China impulsa el plan “Made in China 2025” con el objetivo de avanzar en el desarrollo tecnológico y productivo en 10 sectores industriales estratégicos, que incluyen tecnologías y equipamiento de nueva generación en campos como información, computación y robótica, energías renovables, transporte aéreo, marítimo, ferroviario y electromovilidad.

Su éxito fue reconocido en mayo de 2025 por analistas del periódico Financial Times . Actualmente, Beijing trabaja en la elaboración de un nuevo plan industrial , que, según la agencia Bloomberg, sería presentado hacia marzo de 2026, coincidiendo o no con el Congreso Nacional del Pueblo.

EE.UU., por su parte, busca frenar el ascenso de China a toda costa. La preocupación se advierte desde inicios de este siglo XXI, y se expresó abiertamente ya con la guerra económica lanzada por el presidente Donald Trump en 2018, durante su primer mandato. Con su regreso a la Casa Blanca en enero de este año, para un segundo período, Trump ha retomado con fuerza esta estrategia, buscando desacoplar la economía occidental de la industria tecnológica china.

En marzo de este año, el Gobierno de Estados Unidos añadió unas 70 empresas chinas a su lista negra de exportaciones . Con esa medida, buscó restringir el acceso de Beijing a tecnología clave desarrollada en EE.UU., especialmente en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la computación cuántica y las armas hipersónicas, considerados fundamentales para la hegemonía tecnológica y militar en las próximas décadas.

Aranceles y minerales estratégicos





Washington impuso inicialmente aranceles superiores al 100% a productos chinos, después de que Trump anunciara en abril una fuerte escalada de su guerra comercial global. Sin embargo, postergó la entrada en vigor de esas medidas hasta el 12 de agosto, con el objetivo de dar tiempo a que ambas potencias cierren el acuerdo comercial anunciado en junio y así eviten su aplicación

China respondió limitando la exportación a EE.UU. de tierras raras, elementos esenciales para la producción de dispositivos avanzados en las industrias bélica, aeroespacial, automotriz y electrónica. El gigante asiático es el principal controlador de la extracción y/o el procesamiento de estos elementos químicos, así como de un gran número de minerales críticos para la transición energética y la actual revolución tecnológica, como el cobalto, el grafito, el silicio o el litio.

Al mismo tiempo, la respuesta de China se basa en una estrategia doble : fortalecer sus lazos internacionales y su economía doméstica, con el objetivo de autoabastecerse en áreas estratégicas. Esto implica reforzar su autonomía tecnológica mediante desarrollos propios. Un ejemplo ilustrativo es el primer superordenador diseñado completamente con tecnología nacional , el Central Intelligent Computing Center, creado para procesar modelos de lenguaje de inteligencia artificial a gran escala.

DeepSeek y la batalla por la IA





A principios de 2025, la aparición del nuevo modelo de inteligencia artificial de la startup china DeepSeek provocó un gran cimbronazo , conocido como “lunes negro” en Wall Street. Las acciones de las grandes tecnológicas como Microsoft, Meta y Nvidia cayeron en conjunto cerca de 600.000 millones de dólares. DeepSeek alcanzó un desempeño comparable a los principales modelos estadounidenses, como ChatGPT, pero con un costo de desarrollo de aproximadamente el 5% del que tuvieron estos últimos. Además, produce cada token (unidad de datos utilizada para procesar información) a un costo 27 veces menor, consumiendo mucha menos energía y utilizando muchos menos componentes para lograr resultados similares