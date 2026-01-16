En plena oleada de protestas masivas en Irán, y tras días de amenazas reiteradas sobre acciones “muy fuertes” por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, la tensión entre Washington y Teherán no sólo sacude a la región, sino que también escaló hasta la ONU. Mientras varios aliados de EE.UU. en Oriente Medio instaron a la Casa Blanca a abstenerse de lanzar ataques contra Irán, el tono se elevó en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando los enviados de ambos países intercambiaron una serie de acusaciones sobre la responsabilidad por la violencia y la supuesta injerencia extranjera.
Desde Oriente Medio, altos funcionarios de Egipto, Omán, Arabia Saudí y Qatar –aliados clave de Washington– le han pedido al Gobierno de Trump en las últimas 48 horas que evite atacar Irán en medio de las manifestaciones que vive el país, según reveló un diplomático árabe con conocimiento de las conversaciones a la agencia de noticias AP. El mensaje es central: cualquier ofensiva podría desestabilizar aún más la región y golpear los mercados globales.
De hecho, ese clima de preocupación ya se reflejó en los índices globales: los precios del petróleo cayeron mientras los mercados parecían registrar un cambio en el tono de Trump, tras días de duras amenazas dirigidas a Teherán.
Sin embargo, pese a la aparente moderación, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que “todas las opciones siguen sobre la mesa”. “La verdad es que solo el presidente Trump sabe lo que va a hacer y un equipo muy, muy reducido de asesores está al tanto de lo que piensa al respecto”, señaló. También añadió que el mandatario seguía de cerca los acontecimientos en Irán.
En paralelo, desde Pakistán llegó un mensaje que apuntaba a una posible distensión. Un enviado iraní confirmó este jueves al diario paquistaní Dawn que Trump había “informado” a Teherán que Estados Unidos “no atacará al país”, aunque pidió moderación
El embajador de Irán en Islamabad, Reza Amiri Moghadam, aseguró que “recibió información alrededor de la 1 de la madrugada que indicaba que Trump no quería una guerra y había pedido a Irán que no atacara intereses estadounidenses en la región”, según informó el diario.
Cambio en la retórica de Trump
El acercamiento diplomático de los Estados árabes se desarrolla en medio de un cambio rápido en la retórica de Trump. En el transcurrir de apenas un día, pasó de decir a los iraníes que la ayuda iba “en camino” y de exhortarlos a tomar el control de las instituciones del Estado, a afirmar este miércoles que “fuentes muy importantes” le habían dicho que las autoridades iraníes habían dejado de “matar” a manifestantes y ya no planeaban ejecuciones.
Paralelamente, según el diplomático citado por AP, estos mismos países árabes también han instado a altos líderes iraníes a poner fin cuanto antes a la violenta represión contra los manifestantes. Además, advirtieron a Teherán de que cualquier represalia contra objetivos de EE.UU. o de sus aliados en la región tendría consecuencias graves.
Por otro lado, Leavitt también afirmó este jueves que las autoridades iraníes habían “suspendido” 800 ejecuciones programadas y añadió que Washington “supervisa de cerca” la situación.
“El presidente entiende hoy que 800 ejecuciones que estaban programadas y debían llevarse a cabo ayer fueron suspendidas”, afirmó la funcionaria. Esas declaraciones coinciden con otras señales de aparente contención que Washington dijo haber observado en Teherán.
Horas antes, Trump había destacado un titular de Fox News sobre la supuesta suspensión de una condena a muerte contra un comerciante iraní, Erfan Soltani, de 26 años. No obstante, los medios estatales iraníes negaron que Soltani hubiera sido sentenciado a muerte, afirmando que se encontraba detenido en un centro fuera de Teherán por “actividades de propaganda contra el régimen”. Aun así, Trump celebró el reporte y escribió: “Es una buena noticia. ¡Ojalá continúe!”.
Irán y EE.UU. cruzan acusaciones en la ONU
Mientras tanto, el pulso entre Washington y Teherán se trasladó a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, reiteró que su país respalda al “valiente pueblo de Irán”, y subrayó que el presidente Donald Trump “ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre”.
“El presidente Trump es un hombre de acción, no de interminables discursos como vemos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre”, afirmó Waltz durante la sesión, convocada este jueves a petición de Washington.
En su intervención, el embajador también rechazó de plano las acusaciones de Teherán, que sostiene que las protestas son “un complot extranjero destinado a preparar una acción militar”. “Todo el mundo debe saber que el régimen es más débil que nunca, y que difunde esta mentira debido al poder del pueblo iraní en las calles. Tienen miedo. Tienen miedo de su propio pueblo”, insistió.
Por su parte, Irán respondió con dureza en la misma sesión del Consejo de Seguridad. El representante permanente adjunto del país, Gholamhossein Darzi, abrió su intervención denunciando a los dos ponentes de la sociedad civil, diciendo que “representan la agenda política de los regímenes de Estados Unidos e Israel”.
Al abordar la situación interna, Darzi afirmó que hablaba en nombre de una “nación de luto” y denunció lo que describió como una campaña de desinformación impulsada desde Washington.
“Es profundamente lamentable que el representante del régimen estadounidense, que solicitó esta reunión, haya recurrido hoy a mentiras, distorsiones de los hechos y desinformación deliberada para ocultar la implicación directa de su país en dirigir los disturbios en Irán hacia la violencia”, sostuvo el embajador.
“Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)", añadió.
El iraní insistió en que "la incitación a la violencia, el fomento de la desestabilización interna y la amenaza explícita de acción militar" contra el país suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
En medio del cruce de acusaciones, la ONU insistió nuevamente en un llamado a la contención. El secretario general, António Guterres, exhortó a ejercer la “máxima moderación en este momento delicado”, y pidió a todas las partes evitar cualquier acción que pueda provocar más pérdidas de vidas o desencadenar una escalada regional más amplia, según informó al consejo la alta funcionaria Martha Pobee.
EE.UU. sanciona a funcionarios iraníes
Ahora bien, en medio de los esfuerzos diplomáticos para evitar la escalada de las tensiones regionales, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad y redes financieras iraníes, a los que acusa de orquestar una represión violenta de las protestas, según informó el secretario Scott Bessent.
“Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia”, dijo Bessent en un comunicado, señalando que las sanciones fueron ordenadas por el presidente Trump.
Entre los sancionados figura Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, acusado por Washington de coordinar la represión, así como cuatro funcionarios militares iraníes. Además, el Tesoro designó a otras 18 personas y entidades por presuntamente lavar miles de millones de dólares procedentes de ventas de petróleo a través de empresas fachada en Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Reino Unido.
Las medidas congelan los activos de los designados en Estados Unidos, prohíben cualquier transacción con ellos y exponen a instituciones financieras extranjeras a sanciones secundarias.
Protestas violentas y represión en Irán
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán salieron a las calles ante el colapso de la moneda nacional, la inflación disparada y el deterioro de las condiciones de vida.
Las manifestaciones se extendieron rápidamente por todo el país y derivaron en un movimiento masivo contra el Gobierno, con cientos de muertos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, según diversos reportes. Las autoridades han impuesto un apagón casi total de las comunicaciones, que continúa vigente aunque la intensidad de las protestas haya disminuido.
Irán no ha difundido cifras oficiales sobre víctimas o detenidos relacionados con las movilizaciones. Sin embargo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), un grupo de derechos humanos con sede en EE.UU., afirmó este jueves que la cifra de muertos en las protestas había alcanzado los 2.677 y que 19.097 personas habían sido detenidas. Según informes, durante las protestas, grupos armados atacaron a civiles, fuerzas de seguridad y edificios gubernamentales, y la mayoría de las muertes fueron causadas por estos ataques.