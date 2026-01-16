En plena oleada de protestas masivas en Irán, y tras días de amenazas reiteradas sobre acciones “muy fuertes” por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, la tensión entre Washington y Teherán no sólo sacude a la región, sino que también escaló hasta la ONU. Mientras varios aliados de EE.UU. en Oriente Medio instaron a la Casa Blanca a abstenerse de lanzar ataques contra Irán, el tono se elevó en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando los enviados de ambos países intercambiaron una serie de acusaciones sobre la responsabilidad por la violencia y la supuesta injerencia extranjera.

Desde Oriente Medio, altos funcionarios de Egipto, Omán, Arabia Saudí y Qatar –aliados clave de Washington– le han pedido al Gobierno de Trump en las últimas 48 horas que evite atacar Irán en medio de las manifestaciones que vive el país, según reveló un diplomático árabe con conocimiento de las conversaciones a la agencia de noticias AP. El mensaje es central: cualquier ofensiva podría desestabilizar aún más la región y golpear los mercados globales.

De hecho, ese clima de preocupación ya se reflejó en los índices globales: los precios del petróleo cayeron mientras los mercados parecían registrar un cambio en el tono de Trump, tras días de duras amenazas dirigidas a Teherán.

Sin embargo, pese a la aparente moderación, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que “todas las opciones siguen sobre la mesa”. “La verdad es que solo el presidente Trump sabe lo que va a hacer y un equipo muy, muy reducido de asesores está al tanto de lo que piensa al respecto”, señaló. También añadió que el mandatario seguía de cerca los acontecimientos en Irán.

En paralelo, desde Pakistán llegó un mensaje que apuntaba a una posible distensión. Un enviado iraní confirmó este jueves al diario paquistaní Dawn que Trump había “informado” a Teherán que Estados Unidos “no atacará al país”, aunque pidió moderación

El embajador de Irán en Islamabad, Reza Amiri Moghadam, aseguró que “recibió información alrededor de la 1 de la madrugada que indicaba que Trump no quería una guerra y había pedido a Irán que no atacara intereses estadounidenses en la región”, según informó el diario.

Cambio en la retórica de Trump

El acercamiento diplomático de los Estados árabes se desarrolla en medio de un cambio rápido en la retórica de Trump. En el transcurrir de apenas un día, pasó de decir a los iraníes que la ayuda iba “en camino” y de exhortarlos a tomar el control de las instituciones del Estado, a afirmar este miércoles que “fuentes muy importantes” le habían dicho que las autoridades iraníes habían dejado de “matar” a manifestantes y ya no planeaban ejecuciones.

Paralelamente, según el diplomático citado por AP, estos mismos países árabes también han instado a altos líderes iraníes a poner fin cuanto antes a la violenta represión contra los manifestantes. Además, advirtieron a Teherán de que cualquier represalia contra objetivos de EE.UU. o de sus aliados en la región tendría consecuencias graves.

Por otro lado, Leavitt también afirmó este jueves que las autoridades iraníes habían “suspendido” 800 ejecuciones programadas y añadió que Washington “supervisa de cerca” la situación.

“El presidente entiende hoy que 800 ejecuciones que estaban programadas y debían llevarse a cabo ayer fueron suspendidas”, afirmó la funcionaria. Esas declaraciones coinciden con otras señales de aparente contención que Washington dijo haber observado en Teherán.

Horas antes, Trump había destacado un titular de Fox News sobre la supuesta suspensión de una condena a muerte contra un comerciante iraní, Erfan Soltani, de 26 años. No obstante, los medios estatales iraníes negaron que Soltani hubiera sido sentenciado a muerte, afirmando que se encontraba detenido en un centro fuera de Teherán por “actividades de propaganda contra el régimen”. Aun así, Trump celebró el reporte y escribió: “Es una buena noticia. ¡Ojalá continúe!”.

Irán y EE.UU. cruzan acusaciones en la ONU

Mientras tanto, el pulso entre Washington y Teherán se trasladó a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, reiteró que su país respalda al “valiente pueblo de Irán”, y subrayó que el presidente Donald Trump “ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre”.

“El presidente Trump es un hombre de acción, no de interminables discursos como vemos en las Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre”, afirmó Waltz durante la sesión, convocada este jueves a petición de Washington.

En su intervención, el embajador también rechazó de plano las acusaciones de Teherán, que sostiene que las protestas son “un complot extranjero destinado a preparar una acción militar”. “Todo el mundo debe saber que el régimen es más débil que nunca, y que difunde esta mentira debido al poder del pueblo iraní en las calles. Tienen miedo. Tienen miedo de su propio pueblo”, insistió.