TÜRKİYE
Ministros de Exteriores de Türkiye e Italia se reúnen en Roma para estrechar los lazos bilaterales
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, viajó a Roma para un encuentro con su homólogo de Italia, Antonio Tajani, en el que abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani. / AA
12 de septiembre de 2025

Hakan Fidan, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, se reunió en Roma con su homólogo y vice primer ministro de Italia, Antonio Tajani, este jueves. 

El encuentro se centró en el fortalecimiento de los lazos entre Türkiye e Italia, aliados en la OTAN y socios estratégicos.

La reunión se produce pocos meses después de que los dos diplomáticos coincidieran en mayo pasado en Antalya, Türkiye, durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

En su visita de dos días a Italia, Fidan también ofrecerá un discurso en el centro de estudios Istituto Affari Internazionali.

Relaciones bilaterales

En abril, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, copresidieron la IV Cumbre Intergubernamental Türkiye-Italia en Roma, encuentro que fue seguido en agosto por una reunión trilateral en Estambul que incluyó a Libia. 

El comercio bilateral entre Ankara y Roma alcanzó los 32.200 millones de dólares en 2024, lo que convierte a Italia en el quinto mayor mercado de exportación de Türkiye a nivel mundial, y el segundo dentro de la Unión Europea. Durante la cumbre de Roma, ambos países fijaron un nuevo objetivo de 40.000 millones de dólares.

La cooperación en defensa también se ha intensificado. En marzo, el fabricante turco de drones Baykar firmó un acuerdo con la compañía italiana Leonardo sobre sistemas aéreos no tripulados y, en junio, completó la adquisición de la empresa aeroespacial Piaggio.

Paralelamente, Ankara también mantiene conversaciones con Roma sobre los aviones de combate Eurofighter Typhoon.

La asociación energética constituye otro de los pilares de la relación bilateral. Italia es uno de los principales socios energéticos de Türkiye a través del Corredor Meridional de Gas, que suministra gas a Italia mediante el Gasoducto Transadriático desde 2020.

A nivel social, unos 50.000 ciudadanos turcos viven en Italia, mientras que más de 719.000 italianos visitaron Türkiye en 2024.


FUENTE:TRT Español y agencias
