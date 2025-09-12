Hakan Fidan, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, se reunió en Roma con su homólogo y vice primer ministro de Italia, Antonio Tajani, este jueves.

El encuentro se centró en el fortalecimiento de los lazos entre Türkiye e Italia, aliados en la OTAN y socios estratégicos.

La reunión se produce pocos meses después de que los dos diplomáticos coincidieran en mayo pasado en Antalya, Türkiye, durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

En su visita de dos días a Italia, Fidan también ofrecerá un discurso en el centro de estudios Istituto Affari Internazionali.

Relaciones bilaterales





En abril, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, copresidieron la IV Cumbre Intergubernamental Türkiye-Italia en Roma, encuentro que fue seguido en agosto por una reunión trilateral en Estambul que incluyó a Libia.