Una operación en contra del grupo terrorista Daesh, también conocido como ISIS, se está desarrollando en la provincia de Yalova, en el noroeste de Türkiye, dijeron fuentes de seguridad.

La policía inició un operativo antiterrorista contra Daesh en una vivienda ubicada en la carretera que lleva a la aldea de Elmalik, cerca del centro de la ciudad, señalaron las mismas fuentes en la mañana de este lunes.

Durante la operación se produjo un enfrentamiento, que dejó siete agentes de policía heridos.