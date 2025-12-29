TÜRKİYE
1 min de lectura
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Una operación contra el grupo terrorista Daesh, también conocido como ISIS, se lleva a cabo en la provincia de Yalova, en el noroeste de Türkiye, con el refuerzo de los cuerpos de seguridad en la zona.
Durante la operación se produjo un enfrentamiento, que dejó siete agentes de policía heridos. / AA
29 de diciembre de 2025

Una operación en contra del grupo terrorista Daesh, también conocido como ISIS, se está desarrollando en la provincia de Yalova, en el noroeste de Türkiye, dijeron fuentes de seguridad.

La policía inició un operativo antiterrorista contra Daesh en una vivienda ubicada en la carretera que lleva a la aldea de Elmalik, cerca del centro de la ciudad, señalaron las mismas fuentes en la mañana de este lunes. 

Durante la operación se produjo un enfrentamiento, que dejó siete agentes de policía heridos.

Unidades de operaciones especiales de la vecina provincia de Bursa fueron desplegadas para apoyar la acción en curso, que continúa bajo estrictas medidas de seguridad en la zona.

Las autoridades señalaron que los agentes heridos fueron trasladados al hospital y se encuentran en buen estado de salud.

FUENTE:TRT Español y agencias
