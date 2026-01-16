El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría castigar con aranceles a los países que no respalden el control estadounidense de Groenlandia, reiterando este viernes que Washington necesita al país europeo por razones de seguridad nacional.

“Podría imponer aranceles a los países si no acompañan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por seguridad nacional”, dijo durante una mesa redonda sobre salud rural en la Casa Blanca.

“También podría hacerlo por Groenlandia”, añadió Trump, al recordar un intercambio pasado con el presidente francés Emmanuel Macron, en el que utilizó la amenaza de un arancel general del 25% para presionar por precios más altos de medicamentos en Francia.

Desde hace meses, Trump insiste en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca. Sin embargo, hasta ahora el presidente no había mencionado el uso de aranceles como herramienta para forzar esa situación.