EE.UU. Y CANADÁ
Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a la toma de control de Groenlandia
El presidente Trump ha insistido durante meses en que Estados Unidos debe controlar Groenlandia, pero por primera vez ha mencionado el uso de aranceles.
Trump dice que Estados Unidos necesita Groenlandia para la seguridad nacional. / Reuters
hace 20 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría castigar con aranceles a los países que no respalden el control estadounidense de Groenlandia, reiterando este viernes que Washington necesita al país europeo por razones de seguridad nacional.

“Podría imponer aranceles a los países si no acompañan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por seguridad nacional”, dijo durante una mesa redonda sobre salud rural en la Casa Blanca.

“También podría hacerlo por Groenlandia”, añadió Trump, al recordar un intercambio pasado con el presidente francés Emmanuel Macron, en el que utilizó la amenaza de un arancel general del 25% para presionar por precios más altos de medicamentos en Francia.

Desde hace meses, Trump insiste en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca. Sin embargo, hasta ahora el presidente no había mencionado el uso de aranceles como herramienta para forzar esa situación.

La renovada insistencia de Trump en que Washington “necesita Groenlandia” y su negativa a descartar el uso de la fuerza militar para anexar el territorio semiautónomo danés han conmocionado a los aliados europeos.

El asunto ha cobrado nueva urgencia después de que las conversaciones celebradas esta semana en Washington entre funcionarios de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia no lograran resolver desacuerdos clave.

Poco después, Alemania, Francia, Suecia y Noruega anunciaron planes para desplegar una misión militar conjunta en Groenlandia, citando crecientes preocupaciones de seguridad en el Ártico.

FUENTE:TRT World
