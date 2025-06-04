El Gobierno de España acaba de marcar aún más su distancia con Israel. A través del Ministerio de Defensa, canceló un contrato de 310 millones de dólares con una empresa israelí para fabricar misiles antitanque destinados a equipar al Ejército de Tierra y a la Infantería de Marina. ¿La razón? El esfuerzo por reducir a cero su dependencia tecnológica de Israel, en medio de la brutal ofensiva que Tel Aviv perpetra en Gaza.

La decisión, confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa a la agencia de noticias EFE, contempla suspender la licencia otorgada a Pap Tecnos, la filial en España de la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems, adjudicada a principios de octubre de 2023 para producir localmente los misiles Spike LR2. El paquete incluía 168 lanzadores, 1.680 misiles y el soporte logístico completo.

Aunque el contrato aún no se había formalizado por completo, la ministra de Defensa Margarita Robles decidió revocar la adjudicación y buscar alternativas fuera de Israel. En la mira está ahora el sistema estadounidense FGM-148F Javelin, desarrollado por Raytheon y Lockheed Martin.

Aunque el Ministerio de Defensa había justificado previamente el contrato con la empresa israelíe argumentando la “obsolescencia” de los actuales sistemas de misiles del país y la capacidad técnica de Rafael como único proveedor calificado, ahora ha cambiado su postura.

El misil Spike LR2, considerado uno de los más eficaces del mundo contra carros de combate, habría sido utilizado por Israel en su ofensiva en Gaza, lo que ha generado nueva polémica.

Esta medida se produce apenas seis semanas después de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ordenara al Ministerio del Interior cancelar de forma unilateral otro acuerdo por más de 15 millones de euros en munición israelí.

La semana pasada, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ya afirmó que Madrid estaba desarrollando “planes de desconexión” para no depender de Israel “de ninguna de las maneras”