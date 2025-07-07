La cumbre del BRICS en Río de Janeiro comenzó este domingo con fuertes posicionamientos por parte de los líderes del bloque con respecto a Oriente Medio. En una declaración conjunta, exigieron un alto el fuego en Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados. También rechazaron los recientes bombardeos contra Irán y la ocupación israelí en Siria.

El bloque, creado originalmente como un foro para economías emergentes, estuvo integrado en un principio por Brasil, Rusia, India, China y, más tarde, Sudáfrica. Su expansión el año pasado —con la incorporación de Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia— ha dificultado en ocasiones alcanzar consensos plenos en temas como Gaza o la reforma institucional. Sin embargo, en esta ocasión los 11 países miembros lograron fijar posturas comunes en cuestiones clave, como quedó reflejado en las declaraciones de la cumbre.

Alto el fuego “inmediato, permanente e incondicional” en Gaza

En la Declaración de Líderes de la cumbre, los BRICS instaron a las partes a comprometerse con nuevas negociaciones que permitan poner fin a la ofensiva de Israel sobre Gaza, que ya lleva 21 meses. “Exhortamos a las partes a entablar negociaciones de buena fe para lograr un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional”, afirmó el grupo en su declaración final.

También pidió la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave y de todas las demás zonas de los Territorios Palestinos Ocupados.

En ese sentido, el bloque declaró que Gaza es una “parte inseparable del Territorio Palestino Ocupado”, y subrayó la necesidad de unificar el enclave y Cisjordania ocupada bajo la Autoridad Nacional Palestina.

Además, reafirmó “el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incluido el derecho a tener un Estado independiente”.

Los países expresaron su “profunda preocupación” por los ataques en curso de Israel y el bloqueo a la ayuda humanitaria, y condenaron el uso del hambre como arma de guerra.

Además, el bloque enfatizó que los propios palestinos deben liderar la reconstrucción de su territorio, y rechazó cualquier política que provoque desplazamientos forzados o cambios demográficos.

A lo que se suma que el BRICS expresó su apoyo a que Palestina sea reconocida como Estado miembro pleno de la ONU y reafirmó su “compromiso inquebrantable” con una solución de dos Estados.

Durante la cumbre celebrada el domingo en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en que el mundo debe actuar para detener lo que calificó como un “genocidio” cometido por Israel.

“No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra”, enfatizó el mandatario.

Condena a los ataques contra Irán

En otra declaración, los países del BRICS condenaron los recientes bombardeos contra Irán, calificándolos como una violación del derecho internacional.

“Condenamos los ataques militares contra la República Islámica de Irán desde el 13 de junio de 2025, los cuales constituyen una violación del derecho internacional”, señalaron los líderes, aunque sin mencionar a Estados Unidos ni a Israel.

El bloque también expresó su preocupación por los ataques deliberados contra infraestructura civil y sitios nucleares de uso pacífico.

Los países calificaron esos bombardeos como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y advirtieron sobre el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

La declaración destacó la importancia de mantener las salvaguardias nucleares y proteger tanto a la población como al medio ambiente, en especial ante ataques contra instalaciones supervisadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

“Reiteramos nuestro apoyo a las iniciativas diplomáticas orientadas a resolver los desafíos regionales. Pedimos al Consejo de Seguridad de la ONU que se ocupe de este asunto”, agregaron.