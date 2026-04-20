Representantes de Israel y Líbano mantendrán conversaciones este jueves en Washington. Así lo confirmó el lunes a la agencia de noticias Reuters una fuente israelí bajo condición de anonimato.

Por un lado, Israel estará representado por su embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter. Por otro, la delegación libanesa estará encabezada por Simon Karam, de acuerdo con autoridades libanesas.

En este contexto, se tratará del primer encuentro entre ambos países desde la entrada en vigor, el jueves, de un alto el fuego de 10 días.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó el lunes que las conversaciones previstas con Israel buscan poner fin tanto a las hostilidades como a la ocupación en el sur, pese al rechazo a negociar por parte de Hezbollah y sus aliados.

En concreto, “la opción de negociar tiene como objetivo detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las regiones del sur y desplegar al ejército libanés hasta las fronteras meridionales reconocidas internacionalmente” con Israel, señaló Aoun en un comunicado.

“Ya no somos una ficha”

Asimismo, el alto el fuego de 10 días, que supone una pausa tras más de seis semanas de ofensiva israelí en Líbano, entró en vigor el viernes, después de ser anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.