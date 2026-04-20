GUERRA EN LÍBANO
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Delegaciones de Israel y Líbano se reunirán en Washington para conversaciones, según un informe
El encuentro marcará el primer contacto bilateral tras la tregua reciente, en medio de tensiones persistentes y con la mediación de Estados Unidos para avanzar hacia una posible desescalada.
Delegaciones de Israel y Líbano se reunirán en Washington para conversaciones, según un informe
Alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en Beirut. / Reuters
hace 17 minutos

Representantes de Israel y Líbano mantendrán conversaciones este jueves en Washington. Así lo confirmó el lunes a la agencia de noticias Reuters una fuente israelí bajo condición de anonimato.

Por un lado, Israel estará representado por su embajador en Estados Unidos, Yechiel Leiter. Por otro, la delegación libanesa estará encabezada por Simon Karam, de acuerdo con autoridades libanesas.

En este contexto, se tratará del primer encuentro entre ambos países desde la entrada en vigor, el jueves, de un alto el fuego de 10 días.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó el lunes que las conversaciones previstas con Israel buscan poner fin tanto a las hostilidades como a la ocupación en el sur, pese al rechazo a negociar por parte de Hezbollah y sus aliados.

En concreto, “la opción de negociar tiene como objetivo detener las hostilidades, poner fin a la ocupación israelí de las regiones del sur y desplegar al ejército libanés hasta las fronteras meridionales reconocidas internacionalmente” con Israel, señaló Aoun en un comunicado.

“Ya no somos una ficha”

Asimismo, el alto el fuego de 10 días, que supone una pausa tras más de seis semanas de ofensiva israelí en Líbano, entró en vigor el viernes, después de ser anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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De igual manera, la tregua en Líbano fue una de las condiciones de Irán para reanudar las conversaciones con Washington, con el objetivo de prolongar su propio alto el fuego y avanzar hacia los términos de una paz duradera.

En paralelo, las declaraciones de Aoun se produjeron tras un contundente discurso a la nación el viernes por la noche, en el que subrayó: “Negociamos por nosotros mismos… ya no somos una ficha en el juego de nadie ni un escenario para las guerras de otros, y no volveremos a serlo”.

Sin embargo, el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, no participa en las conversaciones, y sus seguidores rechazan con firmeza cualquier negociación entre Líbano e Israel.

Cabe recordar que Líbano se vio arrastrado al conflicto regional el 2 de marzo, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una guerra contra Irán en la que murió su líder supremo, Ali Jamenei, lo que llevó a Hezbollah a lanzar misiles contra posiciones israelíes.

Desde entonces, Israel ha intensificado sus ataques contra Líbano y ha ampliado su incursión en el sur del país. Como consecuencia, más de 2.200 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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