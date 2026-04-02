El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió que la pugna por el petróleo y los combustibles de carbono que marcó el último siglo podría dar paso, en el periodo venidero, a una nueva competencia estratégica: la lucha por el agua, en un contexto de creciente rivalidad global por el poder.

Durante la ceremonia de inauguración de nuevas instalaciones construidas por la Dirección General de Obras Hidráulicas del Estado, Erdogan señaló el jueves que factores como el cambio climático, la sequía, el crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización están aumentando de forma sostenida la presión sobre los recursos hídricos.

En este sentido, recordó que 2.200 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a agua potable segura. Además, según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, cerca de 6.000 millones de personas podrían no disponer de suficiente agua limpia para 2050.

Asimismo, el mandatario subrayó que, en un siglo en el que la competencia por el poder se intensifica en todos los ámbitos, el agua se consolida como el recurso más estratégico y valioso, al ser un componente esencial tanto para la producción como para la generación de energía.