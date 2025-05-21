En medio de una creciente presión internacional sobre Israel, la Unión Europea (UE) ha decidido revisar su acuerdo de asociación con ese país. La medida refleja un giro hacia una postura más crítica ante la ofensiva en Gaza, tras 19 meses de respaldo e incluso suministro de armas a Israel, a pesar de las advertencias de la ONU y las cortes internacionales sobre genocidio y crisis humanitaria.

La iniciativa fue impulsada por Países Bajos y llega justo después que Reino Unido anunciara que “paralizará” sus acuerdos comerciales con Israel.

Con esta medida, se activa una cláusula presente en el acuerdo —aunque hasta ahora poco aplicada— que exige el respeto a los derechos humanos como condición fundamental para mantener las relaciones bilaterales.

En este sentido, la jefa de Relaciones Exteriores de la UE, Kaja Kallas, afirmó este martes que "una fuerte mayoría" de los 27 Estados miembros respaldó la medida durante una reunión de ministros. “Los países ven que la situación en Gaza es insostenible. Lo que queremos es realmente ayudar a la población y desbloquear la ayuda humanitaria para que llegue a quienes la necesitan”, declaró a la prensa.

El impulso por revisar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, un pilar de las relaciones comerciales entre ambas partes, ha ganado fuerza desde que Israel rompió el acuerdo de alto el fuego y reanudó sus ataques en marzo. Según fuentes diplomáticas, al menos 17 Estados miembros apoyaron formalmente la iniciativa de revisarlos. Sin embargo, todavía persisten bloqueos.

Fisuras dentro del bloque



La decisión de revisar el acuerdo con Israel también refleja las divisiones históricas dentro de la Unión Europea. Mientras algunos países mantienen una línea cercana a Tel Aviv, otros adoptan posiciones más críticas frente a la ofensiva militar.

Hungría, uno de los aliados más firmes de Netanyahu en Europa, bloqueó recientemente una propuesta para sancionar a colonos israelíes por su rol en la violencia en Cisjordania ocupada.

Por el contrario, el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, aseguró no tener "ninguna duda" sobre las violaciones a los derechos humanos en Gaza y advirtió que la revisión podría desembocar en la suspensión total del acuerdo de asociación con Israel.

Países Bajos, promotor de la revisión, expresó su "profunda preocupación" por la intensificación de los ataques israelíes y reclamó una mayor apertura para el ingreso de ayuda humanitaria. “Necesitamos un acceso masivo de asistencia a Gaza. Un bloqueo humanitario continuo es claramente contrario al derecho internacional”, afirmó el canciller neerlandés, Caspar Veldkamp.

Francia también ha intensificado su presión diplomática. El ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, reiteró este martes que París está decidido a reconocer un Estado palestino. “No podemos dejar a los niños de Gaza un legado de violencia y odio. Esto debe parar”, declaró en una entrevista radial.

Reino Unido congela negociaciones comerciales



En paralelo, el Reino Unido anunció la suspensión de sus negociaciones de libre comercio, llamó a consultas al embajador israelí en Londres y anunció sanciones contra los colonos de Cisjordania ocupada.