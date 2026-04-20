Cuando se cumplían 50 días desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo Washington informó que sus fuerzas habían “interceptado” y “deshabilitado” un buque de carga con bandera iraní en el mar Arábigo. Según el comunicado, la embarcación intentó quebrar el bloqueo naval que la Casa Blanca mantiene sobre puertos iraníes. Teherán prometió responder y, según medios locales, lo hizo horas más tarde al abrir fuego contra múltiples navíos estadounidenses. Todo en un momento crítico para las negociaciones entre ambos que, según informes, podrían retomarse justo antes de que venza el alto el fuego.
“Las fuerzas estadounidenses que operan en el mar Arábigo han aplicado medidas de bloqueo naval contra un buque de carga con bandera iraní que intentaba navegar hacia un puerto iraní”, señala un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
“El destructor lanzamisiles USS Spruance (DDG 111) interceptó el M/V Touska mientras transitaba por el norte del mar Arábigo a 17 nudos rumbo a Bandar Abbas, Irán”, agregó.
CENTCOM indicó que las fuerzas navales emitieron múltiples advertencias e informaron al buque que estaba violando el bloqueo estadounidense. Tras no cumplir las órdenes durante un período de seis horas, el Spruance ordenó evacuar la sala de máquinas. Luego, el destructor “deshabilitó” la propulsión del Touska disparando varios proyectiles de su cañón MK 45 de 5 pulgadas contra el compartimento de motores. Los marines continúan manteniendo el buque bajo custodia estadounidense, añadió.
“Nuestro barco de la Armada los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas”, escribió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en redes sociales. Añadió que el TOUSKA está bajo sanciones del Tesoro estadounidense por actividades previas “ilegales” y que las fuerzas estadounidenses comenzaron a inspeccionar su carga.
Según datos de seguimiento marítimo, la embarcación zarpó de Port Klang, en Malasia, el 12 de abril.
Irán responde con ataques a barcos de Estados Unidos, según reportes
Irán confirmó que fuerzas estadounidenses se habían apoderado del buque y advirtió que respondería “pronto”, calificando la acción como una violación de un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán, que se ha mantenido en gran medida desde su anuncio el 7 de abril.
El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari afirmó que las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra el buque antes de abordarlo. “El agresivo Estados Unidos, al violar el alto el fuego y participar en piratería marítima, atacó uno de los buques de Irán tras desactivar su sistema de navegación”, dijo Zolfaghari. Añadió que las fuerzas estadounidenses abordaron el barco desplegando “un número de marines terroristas”.
“Advertimos que las fuerzas militares de Irán responderán pronto y tomarán represalias por este acto armado de piratería por parte del ejército de EE.UU.”, afirmó.
De hecho, según reportes, Irán ya tomó medidas en represalia. La agencia semioficial Tasnim informó que fuerzas iraníes lanzaron ataques con drones el domingo contra múltiples embarcaciones estadounidenses en represalia por la acción de EE.UU. contra el buque iraní, sin especificar si los objetivos eran militares o comerciales.
Así, las tensiones en el estrecho de Ormuz y sus aguas contiguas no parecen aminorar. Irán recuperó el sábado el “control estricto” de esta vía, apenas un día después de haber anunciado su reapertura.
En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos mantiene un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.
Aunque Washington sostiene que su medida se aplica plenamente desde el 13 de abril, datos marítimos muestran que buques sancionados por sus vínculos con Irán, así como embarcaciones con bandera de ese país, han logrado cruzar la zona. No obstante, registros indican también que algunas embarcaciones optaron por dar la vuelta.
Momento crítico para las negociaciones
La renovada tensión en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se da en un momento crítico para las negociaciones, a 48 horas de que venza el alto el fuego acordado por un máximo de dos semanas. Las declaraciones de Trump y las reservas de Irán sobre el rumbo de las conversaciones reflejan la fragilidad del proceso.
Por un lado, Trump afirmó el domingo que representantes estadounidenses llegarían a Pakistán este lunes por la noche para negociar con Irán. “Mis representantes van a Islamabad. Estarán allí mañana por la noche, para negociaciones”, escribió en su cuenta de Truth Social.
Sin embargo, hasta el mediodía del lunes, Washington no había emitido un comunicado oficial sobre la llegada de su delegación.
Irán, por su parte, mantiene reservas y no ha confirmado su participación. “Por ahora, no tenemos planes para la próxima ronda de negociación, y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, en su conferencia de prensa semanal.
Asimismo, según la agencia semioficial Tasnim, Baghaei aseguró que “Irán no acepta plazos ni ultimátums en la defensa de sus intereses nacionales”.
“La defensa de los intereses nacionales continuará el tiempo que sea necesario, y ante cualquier nueva aventura de Estados Unidos o del régimen israelí, las fuerzas armadas responderán con toda su fuerza y poder decisivo”, agregó.
Estas declaraciones se producen mientras, este lunes, dos fuentes pakistaníes vinculadas al proceso de mediación indicaron a la agencia de noticias Anadolu que una delegación iraní participará en una segunda ronda de negociaciones con Washington.
Según esas fuentes, la delegación iraní podría llegar el martes a Islamabad y estaría conformada de la misma forma que en la primera ronda. Se espera que esté encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, e incluya al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.
La delegación estadounidense, que podría estar liderada por el vicepresidente JD Vance, incluiría a los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner. Según las fuentes, llegarían a Islamabad entre la noche del lunes y el martes.
Presidente de Irán llama a usar “todos los caminos racionales y diplomáticos”
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pidió este lunes utilizar “todos los caminos racionales y diplomáticos” para reducir las tensiones, y afirmó que la confrontación no beneficia a nadie.
“Mientras resistimos las amenazas, se deben utilizar todos los caminos racionales y diplomáticos para reducir las tensiones”, dijo, según la agencia estatal IRNA. “Al mismo tiempo, la desconfianza hacia el enemigo y la vigilancia en las interacciones son necesidades innegables”, agregó.
En declaraciones separadas, Pezeshkian afirmó que Irán busca poner fin al conflicto con Estados Unidos “con dignidad”, y sostuvo que Trump no tiene derecho a privar a Teherán de sus derechos nucleares.
“Trump dice que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares, pero no explica qué crimen ha cometido Irán”, señaló, según la agencia ISNA. Añadió que Irán debe manejar la situación actual de forma que “no nos presenten como promotores de la confrontación”, ya que “nos estamos defendiendo”.