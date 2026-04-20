Cuando se cumplían 50 días desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo Washington informó que sus fuerzas habían “interceptado” y “deshabilitado” un buque de carga con bandera iraní en el mar Arábigo. Según el comunicado, la embarcación intentó quebrar el bloqueo naval que la Casa Blanca mantiene sobre puertos iraníes. Teherán prometió responder y, según medios locales, lo hizo horas más tarde al abrir fuego contra múltiples navíos estadounidenses. Todo en un momento crítico para las negociaciones entre ambos que, según informes, podrían retomarse justo antes de que venza el alto el fuego.

“Las fuerzas estadounidenses que operan en el mar Arábigo han aplicado medidas de bloqueo naval contra un buque de carga con bandera iraní que intentaba navegar hacia un puerto iraní”, señala un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

“El destructor lanzamisiles USS Spruance (DDG 111) interceptó el M/V Touska mientras transitaba por el norte del mar Arábigo a 17 nudos rumbo a Bandar Abbas, Irán”, agregó.

CENTCOM indicó que las fuerzas navales emitieron múltiples advertencias e informaron al buque que estaba violando el bloqueo estadounidense. Tras no cumplir las órdenes durante un período de seis horas, el Spruance ordenó evacuar la sala de máquinas. Luego, el destructor “deshabilitó” la propulsión del Touska disparando varios proyectiles de su cañón MK 45 de 5 pulgadas contra el compartimento de motores. Los marines continúan manteniendo el buque bajo custodia estadounidense, añadió.

“Nuestro barco de la Armada los detuvo en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas”, escribió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en redes sociales . Añadió que el TOUSKA está bajo sanciones del Tesoro estadounidense por actividades previas “ilegales” y que las fuerzas estadounidenses comenzaron a inspeccionar su carga.

Según datos de seguimiento marítimo, la embarcación zarpó de Port Klang, en Malasia, el 12 de abril.

Irán responde con ataques a barcos de Estados Unidos, según reportes

Irán confirmó que fuerzas estadounidenses se habían apoderado del buque y advirtió que respondería “pronto”, calificando la acción como una violación de un alto el fuego de dos semanas mediado por Pakistán, que se ha mantenido en gran medida desde su anuncio el 7 de abril.

El portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaghari afirmó que las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra el buque antes de abordarlo. “El agresivo Estados Unidos, al violar el alto el fuego y participar en piratería marítima, atacó uno de los buques de Irán tras desactivar su sistema de navegación”, dijo Zolfaghari. Añadió que las fuerzas estadounidenses abordaron el barco desplegando “un número de marines terroristas”.

“Advertimos que las fuerzas militares de Irán responderán pronto y tomarán represalias por este acto armado de piratería por parte del ejército de EE.UU.”, afirmó.

De hecho, según reportes, Irán ya tomó medidas en represalia. La agencia semioficial Tasnim informó que fuerzas iraníes lanzaron ataques con drones el domingo contra múltiples embarcaciones estadounidenses en represalia por la acción de EE.UU. contra el buque iraní, sin especificar si los objetivos eran militares o comerciales.

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Así, las tensiones en el estrecho de Ormuz y sus aguas contiguas no parecen aminorar. Irán recuperó el sábado el “control estricto” de esta vía, apenas un día después de haber anunciado su reapertura.

En paralelo al bloqueo iraní, Estados Unidos mantiene un cerco naval dirigido específicamente contra Teherán para impedir la exportación e importación de suministros.

Aunque Washington sostiene que su medida se aplica plenamente desde el 13 de abril, datos marítimos muestran que buques sancionados por sus vínculos con Irán, así como embarcaciones con bandera de ese país, han logrado cruzar la zona. No obstante, registros indican también que algunas embarcaciones optaron por dar la vuelta.