En el papel, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego que incluyó a Israel y Líbano. Pero sobre el terreno, la muerte, sangre, destrucción y dolor siguen cubriendo a Oriente Medio por cuenta de las violaciones a esa tregua, especialmente a manos de Tel Aviv, que desde el anuncio este miércoles se ha dedicado a bombardear despiadadamente el territorio libanés, matando a más de 250 personas en menos de 24 horas.
Una situación que tiene al cese de hostilidades al borde del abismo, intentado atravesar una traicionera cuerda floja, mientras las partes intercambian versiones sobre lo que se aceptó o no. En medio, la inminencia de los diálogos programados en Pakistán empieza a cobrar protagonismo con las delegaciones de Washington y Teherán avanzando en los preparativos. Eso sí, con advertencias de lado y lado que anticipan jornadas difíciles para acercar posturas.
Justamente, fuentes del Gobierno de Pakistán le confirmaron este jueves a la agencia de noticias Anadolu que las delegaciones de EE.UU. e Irán sostendrán conversaciones directas en Islamabad con el objetivo de alcanzar un alto el fuego permanente. Ahora bien, la tarea no será sencilla, por lo que las negociaciones –que comenzarán este sábado– podrían extenderse más allá de una sola jornada, de acuerdo a las fuentes. De hecho, indicaron que no hay un plazo o límite fijo para los diálogos, los cuales funcionarán combinando contactos directos e indirectos entre las delegaciones.
"Ambas partes también se reunirán cara a cara y mantendrán conversaciones por separado con la parte pakistaní", dijo una fuente, insistiendo en que las discusiones podrían prolongarse dada la complejidad del asunto. Otra fuente indicó que las conversaciones directas podrían durar "no más de dos o tres días debido a preocupaciones de seguridad".
Pakistán avanza en todos los preparativos para acoger las conversaciones en Islamabad, su capital, tras haber sido un mediador clave en el alto el fuego. Las reuniones se celebrarán en una instalación militar bajo estrictas medidas de seguridad, con el ejército pakistaní a cargo, agregaron las fuentes.
La Casa Blanca confirmó que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, encabezará la delegación, de la que también hacen parte los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.
En cuanto a la parte iraní, fuentes pakistaníes indicaron que se espera que los negociadores incluyan al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y al presidente del Parlamento, Bagher Ghalibaf. Cuatro altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní también participarán en las conversaciones, según las fuentes. Teherán no ha confirmado oficialmente aún la composición de su delegación.
Y aunque, inicialmente, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, publicó en X que la delegación de su país llegaba en la noche de este jueves a Islamabad, el mensaje fue eliminado poco después. En su declaración borrada, el diplomático señalaba que se entablarían “conversaciones serias basadas en los diez puntos propuestos por Irán".
Un funcionario de la embajada de Irán en Pakistán le dijo a la agencia de noticias AFP que el mensaje se eliminó "por algunos problemas", sin aclarar si la delegación llegaría o no el jueves. Fue por una cuestión de "tiempo, no teníamos que haberlo enviado", dijo.
Trump advierte que mantendrá fuerzas de EE.UU. en Irán
Este miércoles, en medio de los golpes de Israel al alto el fuego, el presidente de EE.UU., Donald Trump declaró que Washington mantendrá una fuerte presencia militar en Irán y sus alrededores hasta que se implemente por completo un "acuerdo real", advirtiendo de una respuesta masiva si no se respetan los compromisos.
En uno de sus usuales mensajes en su red Truth Social, el mandatario afirmó que todos los buques, aeronaves y personal militar del Pentágono, junto con municiones y armamento adicionales, "permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado". "Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la confrontación, más grande, mejor y más fuerte que nunca", declaró.
En ese sentido, añadió que se había alcanzado un acuerdo sobre "la no posesión de armas nucleares" desde "hace mucho tiempo", desestimando "toda la retórica falsa en sentido contrario", en lo que pareció hacer alusión a la condición de Teherán de que se le reconozca su derecho al enriquecimiento de uranio. “No habrá armas nucleares y el estrecho de Ormuz permanecerá abierto y seguro”, insistió Trump.
“Mientras tanto, nuestras magníficas Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, con la vista puesta en su próxima conquista”, completó.
Teherán denuncia que se han violado condiciones clave del alto el fuego
Ahora bien, a medida que la diplomacia se centra en Islamabad, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este jueves que los continuos ataques israelíes contra el Líbano harían que las negociaciones con Estados Unidos "dejaran de tener sentido".
“Los continuos ataques harán que las negociaciones dejen de tener sentido; nuestros dedos se mantendrán sobre el gatillo e Irán jamás abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", escribió Pezeshkian en X.
Previamente, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció que la "base viable para negociar" un alto el fuego ya se había violado. Y añadió que esta situación hacía que fuera "irracional" continuar las conversaciones.
A través de un mensaje en X, sugirió que estos incumplimientos representan un obstáculo para las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Ghalibaf enumeró tres presuntas violaciones estadounidenses del plan de tregua: los continuos ataques en Líbano, la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho del país al enriquecimiento de uranio.
Esto ocurre mientras la frágil tregua intentaba mantenerse el segundo día, y a medida que Israel lanza una intensa campaña de bombardeos contra Líbano. Tel Aviv sostiene que este último país no forma parte del alto el fuego, a pesar de que el anuncio del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, señaló específicamente que sí lo incluía.
“Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares", señaló Sharif en ese momento.
El Líbano, al centro de la disputa
Horas después de que la tregua fuera noticia internacional el miércoles, la Oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que Tel Aviv apoyaba la decisión de Trump de suspender los ataques militares, pero aclaró que la medida no incluía a Líbano.
Y entonces, en cuestión de minutos, Israel lanzó los ataques más intensos contra Líbano hasta el momento, impactando también el centro densamente poblado de Beirut. De hecho, este miércoles el país vivió una de las jornadas con mayor letalidad a manos de Tel Aviv: además de los casi 260 muertos, más de 1.165 personas resultaron heridas. El accionar de Israel desató una condena internacional generalizada que advirtió sobre el riesgo latente de echar por la borda las dos semanas de alto el fuego.
Justamente, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó el miércoles que estos hechos ponen en "grave peligro" la frágil tregua entre Teherán y Washington, de acuerdo a la declaración de su portavoz en un comunicado. "La actividad militar en curso en Líbano presenta un grave peligro al alto el fuego y los esfuerzos por alcanzar una paz duradera y amplia en la región”, señaló Guterres en su mensaje. Y luego reafirmó “su llamado a todas las partes a cesar inmediatamente las hostilidades”.
Por su parte, Vance, el vicepresidente de EE.UU. y jefe de la delegación para los diálogos en Pakistán, reconoció que la tregua se ha violado, pero intentó restarle importancia a la condición iraní de incluir al Líbano comentando que "es un malentendido razonable”, porque “ni nosotros ni los israelíes dijimos que eso fuera a formar parte del alto el fuego".
“Los cese del fuego siempre son complicados. Una hora después de que el presidente (Trump) anunciara el alto el fuego, los iraníes lanzaron varios misiles, luego los israelíes respondieron, y después algunos Estados árabes del Golfo también respondieron. Así son los altos el fuego”, declaró Vance a los periodistas el miércoles.
“Hemos sido muy claros en que queremos detener los bombardeos. Queremos que nuestros aliados detengan los bombardeos, y queremos que los iraníes hagan lo mismo. Estamos viendo indicios de que las cosas van por buen camino, pero llevará un poco de tiempo”, añadió.
Sospechas en Irán sobre el alto el fuego
En tanto, en Irán crecen las sospechas y las inquietudes sobre la posibilidad de que el alto el fuego sea en realidad una “trampa”. Hamzeh Safavi, profesor de la Universidad de Teherán, hijo de un alto funcionario del gobierno iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria, le dijo a la cadena CNN este miércoles que algunos oficiales dentro del país creen que el cese de hostilidades puede ser una trampa y lo ven con profunda desconfianza.
Tomando como contexto los dos intentos previos de negociaciones con el Gobierno de Trump, durante los que Washington bombardeó a Irán en pleno diálogo, estos funcionarios concluyeron que tal vez la verdadera intención de la Casa Blanca había sido no negociar, dijo Safavi. Y agregó: "Decidieron atacar a Irán antes, y la negociación fue solo una trampa".
"Así que, en esta ronda, hay muchos funcionarios que creen que este alto el fuego de dos semanas es otra trampa y que tal vez en estas dos semanas, Estados Unidos o Israel ataquen de nuevo". Safavi también describió la firme determinación del liderazgo militar iraní, incluyendo conversaciones con su padre durante el conflicto.
“Hablé con él y creo que todos están dispuestos a sacrificar sus vidas por su patria. Ven que es una lucha y una invasión del territorio iraní, de la dignidad y el orgullo de Irán”, explicó.