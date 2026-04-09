En el papel, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego que incluyó a Israel y Líbano. Pero sobre el terreno, la muerte, sangre, destrucción y dolor siguen cubriendo a Oriente Medio por cuenta de las violaciones a esa tregua, especialmente a manos de Tel Aviv, que desde el anuncio este miércoles se ha dedicado a bombardear despiadadamente el territorio libanés, matando a más de 250 personas en menos de 24 horas.

Una situación que tiene al cese de hostilidades al borde del abismo, intentado atravesar una traicionera cuerda floja, mientras las partes intercambian versiones sobre lo que se aceptó o no. En medio, la inminencia de los diálogos programados en Pakistán empieza a cobrar protagonismo con las delegaciones de Washington y Teherán avanzando en los preparativos. Eso sí, con advertencias de lado y lado que anticipan jornadas difíciles para acercar posturas.

Justamente, fuentes del Gobierno de Pakistán le confirmaron este jueves a la agencia de noticias Anadolu que las delegaciones de EE.UU. e Irán sostendrán conversaciones directas en Islamabad con el objetivo de alcanzar un alto el fuego permanente. Ahora bien, la tarea no será sencilla, por lo que las negociaciones –que comenzarán este sábado– podrían extenderse más allá de una sola jornada, de acuerdo a las fuentes. De hecho, indicaron que no hay un plazo o límite fijo para los diálogos, los cuales funcionarán combinando contactos directos e indirectos entre las delegaciones.

"Ambas partes también se reunirán cara a cara y mantendrán conversaciones por separado con la parte pakistaní", dijo una fuente, insistiendo en que las discusiones podrían prolongarse dada la complejidad del asunto. Otra fuente indicó que las conversaciones directas podrían durar "no más de dos o tres días debido a preocupaciones de seguridad".

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Pakistán avanza en todos los preparativos para acoger las conversaciones en Islamabad, su capital, tras haber sido un mediador clave en el alto el fuego. Las reuniones se celebrarán en una instalación militar bajo estrictas medidas de seguridad, con el ejército pakistaní a cargo, agregaron las fuentes.

La Casa Blanca confirmó que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, encabezará la delegación, de la que también hacen parte los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

En cuanto a la parte iraní, fuentes pakistaníes indicaron que se espera que los negociadores incluyan al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y al presidente del Parlamento, Bagher Ghalibaf. Cuatro altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní también participarán en las conversaciones, según las fuentes. Teherán no ha confirmado oficialmente aún la composición de su delegación.

Y aunque, inicialmente, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, publicó en X que la delegación de su país llegaba en la noche de este jueves a Islamabad, el mensaje fue eliminado poco después. En su declaración borrada, el diplomático señalaba que se entablarían “conversaciones serias basadas en los diez puntos propuestos por Irán".

Un funcionario de la embajada de Irán en Pakistán le dijo a la agencia de noticias AFP que el mensaje se eliminó "por algunos problemas", sin aclarar si la delegación llegaría o no el jueves. Fue por una cuestión de "tiempo, no teníamos que haberlo enviado", dijo.

Trump advierte que mantendrá fuerzas de EE.UU. en Irán

Este miércoles, en medio de los golpes de Israel al alto el fuego, el presidente de EE.UU., Donald Trump declaró que Washington mantendrá una fuerte presencia militar en Irán y sus alrededores hasta que se implemente por completo un "acuerdo real", advirtiendo de una respuesta masiva si no se respetan los compromisos.

En uno de sus usuales mensajes en su red Truth Social, el mandatario afirmó que todos los buques, aeronaves y personal militar del Pentágono, junto con municiones y armamento adicionales, "permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado". "Si por alguna razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces comenzará la confrontación, más grande, mejor y más fuerte que nunca", declaró.

En ese sentido, añadió que se había alcanzado un acuerdo sobre "la no posesión de armas nucleares" desde "hace mucho tiempo", desestimando "toda la retórica falsa en sentido contrario", en lo que pareció hacer alusión a la condición de Teherán de que se le reconozca su derecho al enriquecimiento de uranio. “No habrá armas nucleares y el estrecho de Ormuz permanecerá abierto y seguro”, insistió Trump.

“Mientras tanto, nuestras magníficas Fuerzas Armadas se están preparando y descansando, con la vista puesta en su próxima conquista”, completó.

Teherán denuncia que se han violado condiciones clave del alto el fuego

Ahora bien, a medida que la diplomacia se centra en Islamabad, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este jueves que los continuos ataques israelíes contra el Líbano harían que las negociaciones con Estados Unidos "dejaran de tener sentido".

“Los continuos ataques harán que las negociaciones dejen de tener sentido; nuestros dedos se mantendrán sobre el gatillo e Irán jamás abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", escribió Pezeshkian en X.