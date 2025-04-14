Antalya, Türkiye — El Foro Diplomático de Antalya, que concluyó este domingo, se consolidó como un espacio clave para abordar la urgente necesidad de frenar el genocidio en Gaza, donde más de 50.000 palestinos han sido asesinados bajo la ofensiva israelí iniciada el 7 de octubre de 2023.

En este contexto de urgencia humanitaria y política, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, enfatizó en su discurso de apertura el “barbarismo” de los actos cometidos por Israel, al que calificó sin miramientos como “Estado terrorista”.

“Estamos siendo testigos de cómo la comunidad internacional no logra desarrollar políticas más conscientes”, se lamentó el presidente. Y evocó la primera Nakba en 1948, cuando fuerzas sionistas desplazaron a alrededor de 750.000 palestinos para establecer el estado de Israel. Los palestinos han resistido y se han defendido desde entonces, señaló el mandatario turco, “con uñas y dientes”.

Un foro distinto

Las palabras de Erdogan resonaron en el foro entre analistas y expertos internacionales, quienes destacaron que una de las características que distingue a este espacio es la búsqueda activa de soluciones, algo que, señalaron, no ocurre en los espacios de encuentro occidentales cuando se trata del genocidio.

“El silencio de muchas organizaciones internacionales frente a las atrocidades y el genocidio en Gaza en curso no solo es decepcionante, sino cómplice”, explicó en diálogo con TRT Español Melike Hocaoglu, analista internacional. “Cuando los países eligen el silencio, también eligen convertirse en socios pasivos en esta tragedia. Si hoy no puedes alzar tu voz contra la injusticia, pierdes la base moral para esperar solidaridad cuando mañana te alcance el mismo destino”, señaló.

América Latina y Palestina, una solidaridad histórica

La participación de América Latina en el foro reflejó cómo la solidaridad con Palestina ha trascendido fronteras y forma parte de una postura histórica compartida por varios países de la región.

Zeynep Kayacik, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ankara, explicó en exclusiva para TRT Español que desde hace decadas “gobiernos y sectores políticos de América Latina han mantenido históricamente una solidaridad con Palestina, viéndola como parte de una lucha global contra el colonialismo, el imperialismo y por la autodeterminación de los pueblos”.

Kayacik resaltó el papel de naciones como Brasil y Colombia, y sus críticas abiertas hacia Israel, con el retiro de sus embajadores y llamados al alto el fuego, junto al apoyo de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de pueblos originarios. “En este contexto, América Latina no ve la causa palestina sólo como una cuestión diplomática”, añadió, “sino como parte de una lucha global por la justicia”.

Chile: la diáspora palestina más numerosa fuera de Oriente Medio

Uno de los ejemplos más ilustrativos del vínculo regional con Palestina es el caso chileno, donde se estima que viven más de 500.000 personas de ascendencia palestina. Un país que en 2011 reconoció a Palestina como un “Estado libre, independiente y soberano”.

En el foro, Rodrigo Arcos Castro, embajador de Chile en Türkiye, subrayó la huella de Palestina en la cultura y política chilena. E hizo hincapié en la necesidad de reforzar el multilateralismo y los mecanismos legales existentes para hacer funcionar un sistema debilitado, subrayando una mirada compartida con el país anfitrión del foro.