El Amazonas, ese río serpenteante que atraviesa buena parte de Sudamérica, ha conectado durante siglos a comunidades, países y culturas. Ha sido más un punto de encuentro que de separación. Sin embargo ahora, a raíz de una sequía histórica, está generando un problema impensado entre dos vecinos: Perú y Colombia.

En los últimos años, el nivel del río ha bajado tanto que el cauce principal que sirve de línea imaginaria para marcar la frontera, se ha desplazado. Para entenderlo mejor: el Amazonas está, literalmente, cambiando de forma por la sequía. Y, al hacerlo, ha acercado la isla de Santa Rosa –durante décadas bajo control peruano– al límite fronterizo de Colombia, justo frente a la ciudad de Leticia, el principal puerto de este país en la zona. Una posición clave, pues los cambios en el caudal del Amazonas amenazan con dejar a Leticia sin salida directa al río.

Ahí está justamente el origen del conflicto diplomático que estalló esta semana entre Colombia y Perú, después de que Bogotá protestara porque Lima declaró la isla como parte de su territorio, sin un proceso de mediación entre los dos países. Si bien este es el episodio más reciente en la disputa, Colombia había empezado a levantar su voz desde 2024. En ese momento argumentó que, si el río sigue desplazándose hacia el sur, el puerto de Leticia quedaría entonces aislado del Amazonas: una situación crítica para el comercio, la conexión y la vida cotidiana de la ciudad.

En medio, los expertos advierten que se espera que el caudal del Amazonas siga disminuyendo en los próximos años. Y de hecho, en 2024, el río y sus afluentes alcanzaron sus niveles más bajos en los últimos 120 años.

Ahora bien, en junio pasado, Perú oficializó por ley que la isla de Santa Rosa formaba parte de su territorio nacional, integrándola al distrito de Santa Rosa de Yavarí, en la provincia de Loreto. Esta decisión escaló la tensión diplomática con Colombia, al punto que el presidente Gustavo Petro trasladó a Leticia la conmemoración del 7 de agosto, una fecha muy importante para la independencia de la nación.

¿Qué dice Colombia?

Colombia denuncia que la decisión de Perú de declarar la isla como parte de su territorio se tomó de manera unilateral. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Santa Rosa “nunca ha sido asignada a Perú”, por lo que solicitó sea una comisión con representantes de ambos países los que resuelvan la soberanía de la isla.

“La ‘Isla de Santa Rosa’ es una formación surgida en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación de islas realizada entre los dos países en el año 1929”, señala el comunicado. Y añade que para las formaciones surgidas en el Amazonas luego de ese año “se debe surtir un proceso de asignación de común acuerdo entre Cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países”.

Por su parte, el presidente Petro denunció que Lima “ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro”, que le puso fin (al conflicto limítrofe). Según el mandatario, este tratado “estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”.

Luego sostuvo: “Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda del río Amazonas, y el Gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia”.

Y en un gesto simbólico y político, el mandatario anunció que celebrará el aniversario de la Batalla de Boyacá —la más importante de la campaña independentista de Colombia— este 7 de agosto en la misma ciudad de Leticia, junto al Amazonas.

¿Qué responde Perú?