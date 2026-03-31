La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha amenazado los puertos del Golfo y ha interrumpido el comercio global a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que normalmente circula alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) advirtió que los barcos que atravesaran el estrecho serían atacados, tras la ofensiva de EE. UU. e Israel contra el país el 28 de febrero.
A continuación, un listado de los ataques reportados:
1 de marzo
Un miembro de la tripulación murió a bordo del petrolero de crudo MKD VYOM, registrado en Islas Marshall, tras ser impactado por un proyectil frente a la costa de Omán, a 50 millas náuticas (mn) al norte de Mascate, informó V.Ships.
El petrolero de bunkering Hercules Star, con bandera de Gibraltar, fue alcanzado por un proyectil a 17 mn al noroeste de Mina Saqr, Emiratos Árabes Unidos (EAU). El fuego generado fue extinguido, informó el servicio de inteligencia marítima del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).
Un petrolero con bandera de Palaos fue atacado en el estrecho de Ormuz, a 2 mn al norte de Kumzar, Omán. La tripulación del Skylight, sancionado por EE. UU., fue evacuada, informó el centro de seguridad marítima omaní.
2 de marzo
El petrolero de productos con bandera estadounidense Stena Imperative fue alcanzado por dos proyectiles en el puerto de Bahréin, lo que provocó un incendio y la evacuación de la tripulación, informó UKMTO.
3 de marzo
El petrolero de crudo Libra Trader (Islas Marshall) y el granelero Gold Oak (Panamá) sufrieron daños menores a 7–10 mn del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, según UKMTO.
4 de marzo
El portacontenedores Safeen Prestige, con bandera maltesa, resultó dañado por un proyectil mientras navegaba hacia la parte superior del estrecho, a 2 mn al norte de Omán. El ataque provocó un incendio en la sala de máquinas y llevó a la tripulación a abandonar el barco, según fuentes marítimas.
5 de marzo
El petrolero de crudo Sonangol Namibe fue golpeado por una explosión mientras estaba anclado cerca del puerto Khor Al-Zubair, Iraq, informó la empresa representante estadounidense Sonangol Marine Services.
Un bote controlado a distancia iraní cargado con explosivos se utilizó para atacar y dañar el barco con bandera de Bahamas, según evaluaciones iniciales de dos fuentes de seguridad portuaria iraquíes.
6 de marzo
Un remolcador fue alcanzado por proyectiles en el estrecho de Ormuz, a seis millas náuticas al norte de Omán, mientras realizaba operaciones con el Safeen Prestige, que había sido atacado el 4 de marzo, informó UKMTO.
7 de marzo
UKMTO informó, citando a un tercero que no nombró, sobre un posible ataque con dron a 10 nm al norte de Jubail, Arabia Saudí. Se dijo que la mayoría de la tripulación fue evacuada.
11 de marzo
El granelero Mayuree Naree, con bandera de Tailandia, fue atacado por un proyectil en el estrecho, 11 nm al norte de Omán. Se produjo un incendio a bordo y la tripulación fue evacuada, dijo el propietario del barco, Precious Shipping, con sede en Bangkok, en un comunicado.
El portacontenedores One Majesty, con bandera japonesa, sufrió daños menores tras ser alcanzado por un proyectil a 25 nm al noroeste de Ras Al-Khaimah, EAU.
El casco del granelero Star Gwyneth, con bandera de Islas Marshall, resultó dañado tras ser alcanzado por un proyectil 50 millas náuticas al noroeste de Dubái, dijo la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard. No se reportaron impactos ambientales y la tripulación estaba a salvo, informó UKMTO.
Los petroleros Safesea Vishnu, con bandera de Islas Marshall, y Zefyros, con bandera maltesa, fueron atacados en el Golfo cerca de Iraq, lo que obligó a los puertos petroleros iraquíes a detener completamente sus operaciones, según funcionarios portuarios y la agencia estatal de noticias. Un funcionario de seguridad portuaria dijo que se recuperó el cuerpo de un tripulante extranjero del agua.
12 de marzo
La compañía naviera alemana Hapag-Lloyd informó que fragmentos de proyectil alcanzaron el portacontenedores Source Blessing, con bandera de Liberia, cerca del estrecho de Ormuz. El incendio a bordo fue extinguido y todos los tripulantes se encontraban bien. El barco estaba fletado por el grupo naviero danés Maersk.
17 de marzo
Un proyectil golpeó un petrolero con bandera de Kuwait 23 nm al este de Fujairah, EAU, causando daños estructurales menores. Fuentes de seguridad marítima dijeron que el buque afectado era el petrolero de gas licuado Gas Al-Ahmadiah, que estaba anclado.
19 de marzo
Un barco fue alcanzado por un proyectil desconocido 4 nm al este de Ras Laffan, Qatar, informó UKMTO, mientras ataques aéreos iraníes causaban daños extensos al complejo, sitio de la planta de gas más grande del mundo. Todos los tripulantes estaban a salvo.
22 de marzo
Un proyectil desconocido golpeó un barco 15 nm al norte de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, pero toda la tripulación estaba a salvo, informó UKMTO.
30 de marzo
Se produjo un incendio a bordo del petrolero de crudo kuwaití Al-Salmi, completamente cargado, tras ser atacado mientras estaba anclado frente a Dubái por un ataque iraní.
Kuwait Petroleum Corp, propietario del barco, dijo que el ataque causó daños en el casco, pero el incendio fue extinguido sin derrame de petróleo ni heridos en la tripulación.
El CGRI dijo que apuntó a un portacontenedores en el Golfo debido a sus vínculos con Israel, informó la agencia Tasnim. Se indicó el nombre del barco como Express Halfong, pero mapas de navegación mostraron que el portacontenedores con bandera de Singapur HAIPHONG Express era el que estaba anclado cerca del petrolero Al-Salmi.