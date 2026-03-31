La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha amenazado los puertos del Golfo y ha interrumpido el comercio global a través del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que normalmente circula alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) advirtió que los barcos que atravesaran el estrecho serían atacados, tras la ofensiva de EE. UU. e Israel contra el país el 28 de febrero.

A continuación, un listado de los ataques reportados:

1 de marzo

Un miembro de la tripulación murió a bordo del petrolero de crudo MKD VYOM, registrado en Islas Marshall, tras ser impactado por un proyectil frente a la costa de Omán, a 50 millas náuticas (mn) al norte de Mascate, informó V.Ships.

El petrolero de bunkering Hercules Star, con bandera de Gibraltar, fue alcanzado por un proyectil a 17 mn al noroeste de Mina Saqr, Emiratos Árabes Unidos (EAU). El fuego generado fue extinguido, informó el servicio de inteligencia marítima del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Un petrolero con bandera de Palaos fue atacado en el estrecho de Ormuz, a 2 mn al norte de Kumzar, Omán. La tripulación del Skylight, sancionado por EE. UU., fue evacuada, informó el centro de seguridad marítima omaní.

2 de marzo

El petrolero de productos con bandera estadounidense Stena Imperative fue alcanzado por dos proyectiles en el puerto de Bahréin, lo que provocó un incendio y la evacuación de la tripulación, informó UKMTO.

3 de marzo

El petrolero de crudo Libra Trader (Islas Marshall) y el granelero Gold Oak (Panamá) sufrieron daños menores a 7–10 mn del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, según UKMTO.

4 de marzo

El portacontenedores Safeen Prestige, con bandera maltesa, resultó dañado por un proyectil mientras navegaba hacia la parte superior del estrecho, a 2 mn al norte de Omán. El ataque provocó un incendio en la sala de máquinas y llevó a la tripulación a abandonar el barco, según fuentes marítimas.

5 de marzo

El petrolero de crudo Sonangol Namibe fue golpeado por una explosión mientras estaba anclado cerca del puerto Khor Al-Zubair, Iraq, informó la empresa representante estadounidense Sonangol Marine Services.

Un bote controlado a distancia iraní cargado con explosivos se utilizó para atacar y dañar el barco con bandera de Bahamas, según evaluaciones iniciales de dos fuentes de seguridad portuaria iraquíes.

6 de marzo