En una entrevista con la BBC, la cantante recordó sus primeros años en Estados Unidos y describió la situación actual de la comunidad migrante como “profundamente desgarradora”. Sus palabras llegan mientras ICE intensifica redadas en centros de trabajo para cumplir el objetivo del presidente Donald Trump de elevar las deportaciones. El operativo ya provoca un efecto paralizante: negocios que dependen de mano de obra extranjera temen inspecciones sorpresa y muchos empleados han optado por no presentarse, ante el miedo de ser detenidos.