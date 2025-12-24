La sombría realidad sobre el terreno habla por sí sola.

Resulta evidente que el t an publicitado alto el fuego en Gaza es un eufemismo: una excusa vaga de tregua que ha creado la ilusión peligrosa de que la vida de la población de la devastada Gaza ha vuelto a la normalidad.

Pero esto es una ilusión, ya que las fuerzas israelíes “ siguen cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza al infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física”, afirmó Amnistía Internacional en un informe publicado el mes pasado.

Esto incluye —añadió el informe— la imposición deliberada de obstáculos a la entrega de ayuda humanitaria y los bombardeos letales contra objetivos civiles , ambos prohibidos por el acuerdo de alto el fuego.

En resumen, la ofensiva genocida de Israel no ha terminado. Simplemente ha cambiado de ritmo. Los asesinatos gratuitos de civiles no se han detenido, ni tampoco el uso del hambre como arma de guerra.

Las imágenes de pesadilla que nos hemos acostumbrado a ver a diario durante los últimos dos años en este pequeño y atormentado enclave no dan señales de disminuir. Sostener lo contrario solo despertaría serias dudas sobre la capacidad profesional del oftalmólogo.

Un espejismo llamado paz

A poco más de dos meses de la firma de este alto el fuego, el 10 de octubre, más de 400 palestinos han sido masacrados , incluidos decenas de niños. Además, al menos 100 niños murieron por desnutrición e hipotermia.

En un solo día, el 19 de octubre, el ejército israelí llevó a cabo varios ataques aéreos en distintas zonas del enclave, matando a 53 hombres palestinos y a 12 niños. Los bombardeos se produjeron en respuesta a lo que el ejército israelí calificó como un “ataque” contra soldados por parte de un hombre armado en Rafah.

Hay que repetirlo: ¡mataron a doce niños!

Pilotos sentados en cabinas climatizadas de sus cazas arrojaron bombas sobre objetivos civiles y mataron deliberadamente a esos niños . Luego, ese mismo día regresaron a casa para abrazar a sus hijos, cenar y quizá relajarse escuchando la Sonata Claro de Luna, totalmente indiferentes a la devastación humana que habían causado horas antes.

Ricardo Pires , portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), confirmó a periodistas el 24 de noviembre que el día anterior, por la mañana, “una bebé niña murió en Jan Yunis por un ataque aéreo, mientras que el día anterior siete niños fueron asesinados en Ciudad de Gaza y en el sur (del enclave)”.

Añadió que “los ataques aéreos y las agresiones en curso atribuidos a las fuerzas israelíes en Gaza continúan matando y mutilando a personas de todas las edades en el enclave devastado, pese al cese del fuego acordado”, y que desde el 11 de octubre –el día en que la tregua entró en vigencia– los niños palestinos en Gaza han muerto a un “promedio de dos al día”.

Varios días después, el 29 de noviembre, dos hermanos de Gaza, de 11 y 8 años, fueron asesinados por un dron israelí mientras recogían leña cerca de una escuela que albergaba a personas desplazadas en la localidad de Beit Suheila.

Y esto sigue y sigue ocurriendo. Conviene recordar cómo, inmediatamente después de conocerse la noticia del alto el fuego, se vio a palestinos en Gaza bailando de alegría . Pensaban que desde ese momento se levantaría el asfixiante asedio al que su enclave había sido sometido durante lo que parecía una eternidad, y que por fin llegaría aquello de lo que habían sido privados durante dos largos y agonizantes años: alimentos, medicinas, agua potable, atención sanitaria y quizá ropa de abrigo para sus hijos.

Sin embargo, más de dos meses después, ese momento no llega. La poca ayuda humanitaria que Israel permite ingresar no cubre ni remotamente las necesidades mínimas de la población.

Según la ONU, Israel ha rechazado más de 100 solicitudes de organizaciones humanitarias para entregar ayuda.