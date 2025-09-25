Washington, Estados Unidos — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves con honores en la Casa Blanca a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, en una visita marcada por las tensiones comerciales y militares, así como por los conflictos regionales.

Durante su comparecencia conjunta, Trump elogió a Erdogan y destacó su peso internacional. "El presidente Erdogan y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Es una persona muy respetuosa y goza de gran respeto en su país, en toda Europa y en el mundo", afirmó.

El presidente estadounidense también subrayó la estrecha relación bilateral: “Tenemos amplias relaciones comerciales con Türkiye; fabrican productos magníficos, nosotros les compramos mucho y ellos nos compran mucho”.

Gaza y la mediación turca



Por otro lado, Trump reveló que había mantenido con Erdogan y otros líderes internacionales "una muy buena reunión" en la sede de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza. "Creo que estamos a punto de llegar a algún tipo de acuerdo", afirmó, resaltando el papel mediador de Türkiye en los conflictos regionales.

Ucrania y la presión sobre Moscú



Con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, añadió además que el mandatario turco es considerado "muy neutral" en la guerra entre Rusia y Ucrania y que es respetado tanto por Vladímir Putin como por Volodimir Zelenskyy.

Sin embargo, Trump aprovechó la ocasión para pedir a su homólogo que cese la compra de petróleo ruso, en un intento de presionar a Moscú para que ponga fin a su ofensiva en Ucrania. "Quiero que deje de comprar cualquier petróleo procedente de Rusia mientras Rusia continúa su guerra", declaró ante la prensa.