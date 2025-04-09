Un paramédico voluntario de la Media Luna Roja Palestina nunca olvidará la atrocidad del Ejército de Israel cuando lo atacaron a él y a sus compañeros en Rafah, en el sur de Gaza, el fatídico 23 de marzo.

En la masacre, las fuerzas israelíes mataron a 15 trabajadores de emergencias y de defensa civil, protegidos por el derecho internacional, lo que marca otro capítulo sombrío en el genocidio de Tel Aviv contra los palestinos.

Monther Abed, el único sobreviviente, recordó el brutal ataque del que fue víctima mientras su equipo respondía a las llamadas de emergencia de los civiles atrapados por las fuerzas israelíes en el barrio de Tel al-Sultan de Rafah.

En una entrevista con la agencia de noticias Anadolu, relató que su equipo, compuesto por 10 paramédicos, cinco miembros de la defensa civil y un miembro del personal de la ONU, acudió al lugar con la esperanza de salvar vidas.

Disparos intensos

“Recibimos una señal sobre heridos en la zona de Hashashin, en Tel al-Sultan, y nos movilizamos de inmediato para prestar ayuda”, declaró Abed, en sus 30 años, a Anadolu. “Nuestras ambulancias, marcadas con la insignia de la Media Luna Roja Palestina, tenían las luces encendidas, tanto por dentro como por fuera”, continuó.

Al llegar, se encontraron con disparos intensos y directos. Abed describió cómo se agachó en la parte trasera de la ambulancia para protegerse, sin oír nada de sus compañeros, salvo sus últimos respiros.

Poco después, llegó una unidad de las fuerzas especiales israelíes, abrió la puerta del vehículo y habló en hebreo. Obligaron a Abed a tirarse al suelo para evitar que tuviera la misma suerte de sus compañeros.

Graves torturas

Tras los disparos que impactaron las ambulancias, los soldados israelíes sacaron a Abed de los escombros, le vendaron los ojos y lo detuvieron durante 15 horas para un fuerte interrogatorio. “Me golpearon con las culatas de los rifles, me torturaron y me pidieron repetidamente mi nombre, dirección y detalles sobre mi paradero el 7 de octubre de 2023”, relató Abed. “Cuanto más respondía, más fuerte me golpeaban. Deseaba morir de dolor”.

Abed reveló que las fuerzas israelíes utilizaron excavadoras para cavar varias fosas en el lugar, enterrando las ambulancias y los vehículos de defensa civil con sus tripulaciones dentro tras abrir fuego contra ellos.

El 27 y el 30 de marzo, las autoridades de Gaza anunciaron la recuperación de los cuerpos de los 15 trabajadores de emergencia, enterrados a unos 200 metros de sus vehículos.

Los indicios preliminares indicaban que las víctimas recibieron disparos y algunas fueron encontradas con las manos atadas. Esto provocó una creciente condena internacional a Israel.

Mentiras israelíes

El 31 de marzo, el Ejército de Israel afirmó que sus fuerzas no atacaron las ambulancias “al azar”, sino que dispararon contra vehículos que se acercaban sospechosamente sin luces de emergencia. También afirmaron que el ataque llevó a la muerte de combatientes de las Brigadas Qassam y otras ocho personas afiliadas a Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

Sin embargo, Abed negó rotundamente estas afirmaciones, enfatizando que la zona era civil, no una zona de operaciones militares. En ese sentido, calificó el ataque de "crimen de lesa humanidad" y acusó a Israel de intentar encubrirlo enterrando las pruebas junto con los cuerpos del equipo humanitario.

Pruebas impactantes

"Pude oír los últimos respiros de mis compañeros", dijo Abed. "Era de noche y tenía la cara en el suelo. No los vi, pero escuché sus últimos momentos", recordó.

En la noche del 31 de marzo, bajo la presión de las impactantes pruebas en video, el ejército israelí revirtió su postura y admitió haber asesinado a los trabajadores de emergencia en Rafah.

El video, grabado por un paramédico con su teléfono móvil antes de su muerte, fue encontrado junto a los cuerpos de los 15 trabajadores humanitarios enterrados en una fosa común en Tel al-Sultan. El diario The New York Times informó que el video, obtenido de un alto diplomático de la ONU que solicitó el anonimato, mostraba las ambulancias y los camiones de bomberos marcados con las luces de emergencia encendidas cuando las fuerzas israelíes abrieron fuego.

Ante esta evidencia, Israel se retractó de sus afirmaciones anteriores y aseguró que una investigación preliminar concluyó que los equipos de emergencia se acercaron a un vehículo de Hamás en Tel al-Sultan, lo que llevó a los soldados a creer que representaban una amenaza y, por lo tanto, a abrir fuego.

Las fuerzas de Tel Aviv negaron que los 15 trabajadores humanitarios muertos fueran ejecutados tras ser atados, como sugería la evidencia del video, según el diario israelí Haaretz.

Afirmaron que seis de las víctimas estaban asociadas a Hamás y que una excavadora militar enterró los cuerpos y los vehículos en arena debido a los "combates en curso".

A pesar de las afirmaciones de que los cuerpos no sufrieron daños, Haaretz informó que el video que documenta la excavación de la fosa común mostraba los cuerpos en estado de deterioro, algunos de ellos desfigurados.