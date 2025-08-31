En medio de una fortalecida ofensiva israelí sobre la Ciudad de Gaza, con la intención de ocuparla, el ejército continúa bombardeando el resto del enclave. Así, al menos 30 palestinos, entre ellos 13 personas que buscaban ayuda humanitaria, murieron en ataques aéreos israelíes en toda Gaza el domingo, según fuentes médicas.



Los bombardeos israelíes tuvieron como objetivo a civiles cerca de puntos de distribución de ayuda, campamentos de refugiados y viviendas familiares, dejando a decenas de heridos.

Un niño murió y otros resultaron heridos, algunos de gravedad, el domingo por la tarde a causa de disparos de las fuerzas israelíes en la localidad de Al-Qarara, al norte de Jan Yunis, según la agencia WAFA. Además, de acuerdo con fuentes médicas, varios ciudadanos murieron y otros resultaron heridos cuando las fuerzas de ocupación atacaron a quienes esperaban ayuda en el área de Al-Tina, al sur de Jan Yunis.



La artillería israelí también continuó bombardeando las zonas de Yabalia al-Balad, al-Nazla y la calle Ahmed Yassin en el área de Saftawi, en el norte de Gaza, así como refugios para familias desplazadas en Ciudad de Gaza, Deir al-Balah y Rafah.

Y de nuevo, las bombas no son lo único que mata en el territorio palestino. Siete personas murieron de desnutrición provocada por el asfixiante bloqueo israelí a Gaza en las últimas 24 horas, informó el domingo el Ministerio de Salud.

En un comunicado, el ministerio dijo que las nuevas muertes elevan a 339 el número de víctimas relacionadas con el hambre desde octubre de 2023, incluidos 124 niños.

Los ataques coinciden con la ofensiva más amplia de Israel para ocupar Gaza, obligando a miles a huir de la zona.

Relacionado TRT Global - Intensos combates reportados en Ciudad de Gaza mientras el ejército israelí busca la ocupación

Cruz Roja advierte que evacuar ciudad de Gaza es “imposible” e “incomprensible”





Mientras Israel endurece el asedio y planea una toma militar para ocupar la Ciudad de Gaza, la Cruz Roja advirtió que cualquier intento israelí de evacuar la zona sería seria “imposible” sin poner en riesgo a los residentes.

En un comunicado, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, declaró:

“Es imposible que una evacuación masiva de Ciudad de Gaza pueda realizarse de manera segura y digna en las condiciones actuales”

El grave estado de los refugios, la atención médica y la hambruna en Gaza significa que una evacuación “no solo es inviable, sino incomprensible en las circunstancias actuales”.

Israel enfrenta creciente presión para poner fin a su ofensiva mortal en Gaza, donde la gran mayoría de la población ha sido desplazada al menos una vez.

Miles se manifiestan en Israel para exigir un acuerdo sobre los rehenes en Gaza





Mientras la presión internacional aumenta contra Israel, también lo hacen las tensiones internas. El sábado, miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades en Israel para exigir al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu que abancone sus planes de ocupar la ciudad de Gaza y firme de inmediato un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Hamás.

Según informó el periódico Yedioth Aronoth, los manifestantes denuncian que la administración ha obstruido un acuerdo, dejando a sus seres queridos en peligro.

Los manifestantes reunidos en Tel Aviv exhibieron pancartas que decían: "¡Trump, haz historia!", instando al presidente estadounidense Donald Trump a facilitar un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros.