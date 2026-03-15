El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán deja un saldo trágico: más de 400 niños y mujeres muertos, según las autoridades iraníes. Los ataques, que se intensificaron desde finales de febrero, no solo han causado víctimas humanas, sino que también han golpeado la infraestructura sanitaria del país, dejando hospitales dañados y sumiendo a la población civil en una creciente crisis humanitaria.
El Ministerio de Salud iraní informó que al menos 223 mujeres y 202 niños han muerto en los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres embarazadas y 12 menores de 5 años, según un comunicado difundido por la agencia Fars.
El ministerio también señaló que 41 niños han resultado heridos y que los bombardeos han causado graves daños a la infraestructura sanitaria del país, con al menos 153 centros de salud afectados en distintas zonas de Irán.
Las hostilidades comenzaron a intensificarse después de que Washington y Tel Aviv lanzaran ataques conjuntos contra Irán a finales de febrero. Según diversas informaciones, esos bombardeos han causado alrededor de 1.200 muertos en el país, incluido el entonces líder Supremo, Alí Jamenei.
Irán propone investigación regional
En el plano diplomático, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está dispuesto a participar en una investigación conjunta con países de la región para esclarecer los objetivos atacados durante el conflicto.
En una entrevista con el diario The New Arab, Araghchi aseguró que los ataques iraníes han tenido como objetivo “bases e intereses estadounidenses en la región”, en respuesta a las ofensivas lanzadas contra Irán desde esas instalaciones.
“Hasta ahora no hemos atacado ninguna zona civil ni residencial en los países de la región”, afirmó el ministro.
Araghchi también advirtió que, si las instalaciones energéticas iraníes son atacadas, Teherán responderá golpeando instalaciones de empresas estadounidenses en la región.
El jefe de la diplomacia iraní añadió que los contactos diplomáticos con países vecinos continúan, incluidos Qatar, Arabia Saudí y Omán, y aseguró que varios Estados están intentando mediar para reducir las tensiones.
“Irán está dispuesto a considerar cualquier propuesta que garantice un fin completo de la guerra”, señaló.
Teherán afirma haber atacado bases estadounidenses
En medio de la escalada, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) aseguró el domingo haber atacado tres bases aéreas estadounidenses en la región con misiles y drones.
Según un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars, las fuerzas iraníes atacaron un “centro de concentración de fuerzas estadounidenses” en la base aérea de Al-Harir, en Erbil, así como las bases de Ali Al-Salem y Arifjan, en Kuwait.
El IRGC afirmó que la operación formó parte de la 52ª ola de la llamada “Operación Promesa Verdadera 4”, que describió como una represalia por la muerte de trabajadores en zonas industriales iraníes.
En el mismo comunicado, la Guardia Revolucionaria lanzó además una amenaza directa contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señalando que, si “sigue con vida”, continuará persiguiéndolo “hasta matarlo con toda su fuerza”.
Anteriormente, la oficina del primer ministro israelí desmintió a la agencia de noticias Anadolu los rumores difundidos en redes sociales que afirmaban que Netanyahu había sido asesinado en un ataque iraní, calificándolos de “noticias falsas”.
Tel Aviv destina 825 millones de dólares para “suministros de seguridad urgentes”
En paralelo, el gobierno israelí aprobó un presupuesto especial de 2.600 millones de shekels (unos 825 millones de dólares) para adquirir “suministros de seguridad urgentes”.
Según el Canal 12 israelí, la medida responde a la necesidad de reforzar las capacidades operativas en medio del conflicto con Irán.
La decisión se produce después de que el medio estadounidense Semafor informara, citando a funcionarios estadounidenses, que Israel se enfrenta a una escasez crítica de interceptores de misiles balísticos.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud israelí informó que al menos 3.195 personas han resultado heridas desde el inicio del conflicto. De ellas, 81 permanecen hospitalizadas, incluida una en estado crítico y nueve en estado grave.
El ministerio indicó además que 108 personas fueron ingresadas en hospitales durante las últimas 24 horas tras nuevos ataques iraníes. Medios israelíes señalaron además que dos personas resultaron heridas por los restos de un misil interceptado en el centro del país.
Trump dice que no está listo para un acuerdo
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todavía no está preparado para alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto.
En una entrevista telefónica con el medio NBC News el sábado, Trump dijo que los términos de cualquier posible pacto “aún no son lo suficientemente buenos”.
“Irán quiere hacer un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque los términos todavía no son lo suficientemente buenos”, afirmó.
El mandatario estadounidense señaló que un eventual acuerdo probablemente requeriría que Irán abandone sus ambiciones nucleares.
Trump también describió los ataques estadounidenses contra la isla iraní de Kharg como operaciones que “demolieron totalmente” la mayor parte de sus instalaciones militares, y sugirió que podrían repetirse. “Podríamos atacarla unas cuantas veces más solo por diversión”, afirmó. Irán
Además, el presidente estadounidense aseguró que varios países podrían unirse a una operación naval para mantener abierto el estrecho de Ormuz, después de que Irán intentara cerrarlo.
Según Trump, China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido podrían participar en esa iniciativa, mientras Estados Unidos prepara operaciones para “barrer el estrecho con mucha contundencia”. No confirmó si la Marina estadounidense escoltaría a los buques comerciales, y añadió únicamente que sería “posible”.