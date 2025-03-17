Venezuela rechazó este domingo la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invocar una antigua ley que permite deportar a ciudadanos de una "nación enemiga" sin audiencia previa. El Gobierno de Nicolás Maduro calificó la medida de Washington como una "criminalización infame e injusta" de los venezolanos en EE.UU., un día después de que 250 migrantes fueron deportados a El Salvador bajo esta norma. Según la Casa Blanca, pertenecían a la banda criminal Tren de Aragua, aunque no ha presentado pruebas.

Caracas “rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana", expresó el gobierno en un comunicado.

La ley, que data del siglo XVIII y ha sido aplicada solo tres veces en la historia, otorga al presidente la autoridad para detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga en tiempos de guerra. El Gobierno de Maduro la calificó como "anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal" y aseguró que "evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad", denunciando que sus compatriotas en EE.UU. están siendo "sometidos a persecución"

"No solo viola leyes fundamentales y vigentes de los Estados Unidos, sino que vulnera el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos", afirmó Caracas.

Acusaciones de Washington

Por su parte, Washington afirma que el objetivo de la ley es acelerar las deportaciones masivas de miembros del Tren de Aragua (TDA), una banda criminal transnacional de origen venezolano considerada por la Casa Blanca como “organización terrorista extranjera”. Según la orden ejecutiva, esta organización "está perpetrando, intentando o amenazando con una invasión o incursión depredadora en territorio estadounidense".

Esta medida permite que todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenezcan a la banda, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados ni sean residentes permanentes legales, podrían ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de “enemigos extranjeros”.

Por el momento, la administración no ha identificado a los migrantes deportados este fin de semana ni ha presentado pruebas de que pertenezcan al grupo criminal o hayan cometido delitos en EE.UU.

Abogados de inmigración afirmaron que, a última hora del viernes, observaron que venezolanos que no podían ser deportados bajo la ley migratoria habitual estaban siendo trasladados en vuelos a Texas para su expulsión. En respuesta, comenzaron a presentar demandas para frenar los traslados.