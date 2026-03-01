El fuego que atraviesa Oriente Medio se intensificó este domingo, en el segundo día de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel y las acciones de respuesta por parte de Irán. Las horas posteriores a la muerte del líder Supremo iraní, Alí Jamenei, por la ofensiva de Washington y Tel Aviv este sábado, trajeron una escalada para la región.

Desde la mañana del domingo, Israel y Estados Unidos continuaron atacando objetivos estratégicos de Irán, mientras que Teherán respondió lanzando misiles y drones contra aliados regionales.

Las fuerzas israelíes informaron este domingo sobre una nueva oleada de bombardeos contra Teherán, guiados por inteligencia militar y dirigidos a instalaciones gubernamentales y militares clave. “Por primera vez desde el inicio de la Operación ‘León Rugiente’, las Fuerzas de Defensa de Israel están atacando objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, declaró un comunicado.

“Durante el último día, la Fuerza Aérea Israelí realizó ataques a gran escala para establecer la superioridad aérea y allanar el camino hacia Teherán”, completó.

Además, se reportaron explosiones en el norte de Teherán y en distritos como Seyed Khandan, el cruce de Qasr, la plaza Vanak y la calle Motahari.

Vídeos e imágenes desde Teherán muestran densas columnas de humo y explosiones cerca de lugares emblemáticos, como la Torre Azadi, el complejo de radiodifusión estatal, hospitales y la sede de la Media Luna Roja de Irán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió a Teherán que se abstuviera de lanzar duras acciones de retaliación, amenazando con una mayor escalada. Teherán "acaba de declarar que hoy va a atacar con mucha fuerza, más fuerte que nunca", declaró el mandatario en su red Truth Social. "Pero mejor que no lo hagan, porque si lo hacen, los atacaremos con una fuerza nunca antes vista", añadió.

Un portavoz iraní declaró que el número de muertos por el ataque que impactó una escuela en el sur del país ascendió a 108, y agregó que las labores de socorro y las operaciones de remoción de escombros continúan.

La respuesta de Irán

Este domingo, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sostuvo que vengar la muerte de Jamenei es un derecho y una obligación del país. "La República Islámica de Irán considera su legítimo deber y derecho vengar a los autores intelectuales de este crimen histórico", señaló el mandatario en un mensaje difundido por la televisión estatal.