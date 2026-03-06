El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que solo aceptará una “rendición incondicional” de Irán, mientras Washington e Israel continúan lanzando ataques en el país, lo que ha provocado nuevas represalias iraníes.

“¡No habrá ningún acuerdo con Irán excepto una rendición incondicional!”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social el viernes.

“Después de eso, y de la elección de un gran y aceptable líder o líderes, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro”, añadió.

Posteriormente, durante una entrevista con el medio CNN, Trump afirmó que el liderazgo iraní previo a la guerra ha quedado “neutralizado”, y expresó confianza en que será fácil elegir a un nuevo líder, insistiendo en que Estados Unidos debe tener un papel en ese proceso.

También dijo que estaría dispuesto a aceptar que esa persona sea un clérigo.

“Bueno, puede ser, sí. Depende de quién sea la persona. No me molestan los líderes religiosos. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos”, señaló.

Al ser preguntado sobre si desea que Irán se convierta en una democracia, Trump respondió: “No. Estoy diciendo que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a Estados Unidos e Israel, y que trate bien a los otros países de Oriente Medio, todos ellos son nuestros socios”.