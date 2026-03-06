El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que solo aceptará una “rendición incondicional” de Irán, mientras Washington e Israel continúan lanzando ataques en el país, lo que ha provocado nuevas represalias iraníes.
“¡No habrá ningún acuerdo con Irán excepto una rendición incondicional!”, escribió el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social el viernes.
“Después de eso, y de la elección de un gran y aceptable líder o líderes, nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y muy valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro”, añadió.
Posteriormente, durante una entrevista con el medio CNN, Trump afirmó que el liderazgo iraní previo a la guerra ha quedado “neutralizado”, y expresó confianza en que será fácil elegir a un nuevo líder, insistiendo en que Estados Unidos debe tener un papel en ese proceso.
También dijo que estaría dispuesto a aceptar que esa persona sea un clérigo.
“Bueno, puede ser, sí. Depende de quién sea la persona. No me molestan los líderes religiosos. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos”, señaló.
Al ser preguntado sobre si desea que Irán se convierta en una democracia, Trump respondió: “No. Estoy diciendo que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a Estados Unidos e Israel, y que trate bien a los otros países de Oriente Medio, todos ellos son nuestros socios”.
Las tensiones regionales han aumentado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán el sábado, que según informes ha dejado más de mil muertos, entre ellos el líder Supremo iraní Alí Jamenei, más de 150 estudiantes y altos mandos militares.
Irán ha respondido con amplias oleadas de ataques propios dirigidos contra bases estadounidenses, instalaciones diplomáticas y personal militar en toda la región, además de varias ciudades israelíes. Los ataques han seguido intensificándose.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó el jueves que el liderazgo iraní se ha equivocado si cree que Washington no puede mantener el ritmo de la ofensiva.
“Irán espera que no podamos sostener esto, lo cual es un cálculo muy equivocado por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán”, dijo Hegseth.
“No hay escasez de voluntad estadounidense aquí”, añadió, argumentando que las reservas de armamento ofensivo y defensivo de Estados Unidos permiten continuar la ofensiva “todo el tiempo que sea necesario para garantizar que Estados Unidos alcance estos objetivos”.