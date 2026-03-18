La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán sigue alterando la conectividad global: aerolíneas de Europa, Estados Unidos, Asia y el Golfo han ampliado la suspensión de vuelos hacia Oriente Medio por motivos de seguridad. Mientras, la ONU advierte que el conflicto comienza a golpear también al comercio mundial y a rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Un amplio número de aerolíneas internacionales extendieron la interrupción de sus vuelos hacia destinos en Oriente Medio citando preocupaciones de seguridad, restricciones del espacio aéreo e incertidumbre operativa en corredores clave, limitando sus opciones de oferta.

Estas suspensiones han impactado rutas que conectan Europa, Norteamérica y Asia con importantes centros regionales. Incluso, algunas aerolíneas han optado por suspensiones totales, mientras otras manteniendo servicios limitados.

Aerolíneas europeas

Las aerolíneas europeas representan una parte significativa de las recientes suspensiones. British Airways canceló los vuelos a Dubái, Abu Dabi, Ammán, Bahréin y Tel Aviv hasta el 31 de mayo, y a Doha hasta el 30 de abril.

Lufthansa por su parte anuló sus vuelos a Dubái, Abu Dabi, Ammán, Beirut y Erbil hasta el 28 de marzo; a Riad hasta el 5 de abril; a Tel Aviv hasta el 9 de abril; y a Teherán hasta el 30 de abril.

SunExpress ha suspendido vuelos a Dubái y Bahréin hasta el 23 de marzo. La aerolínea KLM ha cancelado vuelos a Dammam, Riad y Dubái hasta el 28 de marzo, y a Tel Aviv hasta el 11 de abril.

Mientras, Eurowings ha suspendido vuelos a Ammán hasta el 22 de marzo; a Erbil hasta el 28 de marzo; a Beirut hasta el 29 de marzo; a Tel Aviv hasta el 2 de abril; y a Abu Dabi y Dubái hasta el 27 de junio.

Swiss ha cancelado vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo y a Tel Aviv hasta el 9 de abril. AirBaltic ha suspendido vuelos a Dubái hasta finales de octubre. La húngara Wizz Air suspendió los vuelos a Israel hasta el 29 de marzo y a Dubái, Abu Dabi, Amán y Yeda desde destinos de Europa continental hasta mediados de septiembre.

Aerolíneas estadounidenses

Las compañías estadounidenses también han experimentado interrupciones prolongadas en rutas regionales. Delta Air Lines ha suspendido vuelos a Tel Aviv hasta el 30 de abril.

American Airlines ha cancelado vuelos a Tel Aviv, Abu Dabi, Ammán, Bahréin, Doha, Dubái y Lárnaca hasta el 31 de mayo. Asimismo, United Airlines ha suspendido vuelos a Dubái y Tel Aviv hasta el 19 de abril.

Aerolíneas turcas, regionales y asiáticas

Entre las aerolíneas turcas y de la región, Turkish Airlines ha suspendido vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin hasta finales de marzo.

La omaní SalamAir ha cancelado vuelos a Iraq, Líbano e Irán hasta abril, y a Kuwait, Doha y Dammam hasta el 31 de marzo. Además, Oman Air ha suspendido vuelos a Dubái, Ammán, Bahréin, Doha, Dammam, Kuwait, Copenhague, Bagdad y Khasab hasta el 31 de marzo.

Las aerolíneas asiáticas también han anunciado suspensiones. Singapore Airlines ha cancelado vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo y a Yeda hasta el 17 de marzo.

Las aerolíneas del Golfo Qatar Airways y Emirates han indicado que continuarán operando servicios limitados hasta finales de abril.