La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán sigue alterando la conectividad global: aerolíneas de Europa, Estados Unidos, Asia y el Golfo han ampliado la suspensión de vuelos hacia Oriente Medio por motivos de seguridad. Mientras, la ONU advierte que el conflicto comienza a golpear también al comercio mundial y a rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.
Un amplio número de aerolíneas internacionales extendieron la interrupción de sus vuelos hacia destinos en Oriente Medio citando preocupaciones de seguridad, restricciones del espacio aéreo e incertidumbre operativa en corredores clave, limitando sus opciones de oferta.
Estas suspensiones han impactado rutas que conectan Europa, Norteamérica y Asia con importantes centros regionales. Incluso, algunas aerolíneas han optado por suspensiones totales, mientras otras manteniendo servicios limitados.
Aerolíneas europeas
Las aerolíneas europeas representan una parte significativa de las recientes suspensiones. British Airways canceló los vuelos a Dubái, Abu Dabi, Ammán, Bahréin y Tel Aviv hasta el 31 de mayo, y a Doha hasta el 30 de abril.
Lufthansa por su parte anuló sus vuelos a Dubái, Abu Dabi, Ammán, Beirut y Erbil hasta el 28 de marzo; a Riad hasta el 5 de abril; a Tel Aviv hasta el 9 de abril; y a Teherán hasta el 30 de abril.
SunExpress ha suspendido vuelos a Dubái y Bahréin hasta el 23 de marzo. La aerolínea KLM ha cancelado vuelos a Dammam, Riad y Dubái hasta el 28 de marzo, y a Tel Aviv hasta el 11 de abril.
Mientras, Eurowings ha suspendido vuelos a Ammán hasta el 22 de marzo; a Erbil hasta el 28 de marzo; a Beirut hasta el 29 de marzo; a Tel Aviv hasta el 2 de abril; y a Abu Dabi y Dubái hasta el 27 de junio.
Swiss ha cancelado vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo y a Tel Aviv hasta el 9 de abril. AirBaltic ha suspendido vuelos a Dubái hasta finales de octubre. La húngara Wizz Air suspendió los vuelos a Israel hasta el 29 de marzo y a Dubái, Abu Dabi, Amán y Yeda desde destinos de Europa continental hasta mediados de septiembre.
Aerolíneas estadounidenses
Las compañías estadounidenses también han experimentado interrupciones prolongadas en rutas regionales. Delta Air Lines ha suspendido vuelos a Tel Aviv hasta el 30 de abril.
American Airlines ha cancelado vuelos a Tel Aviv, Abu Dabi, Ammán, Bahréin, Doha, Dubái y Lárnaca hasta el 31 de mayo. Asimismo, United Airlines ha suspendido vuelos a Dubái y Tel Aviv hasta el 19 de abril.
Aerolíneas turcas, regionales y asiáticas
Entre las aerolíneas turcas y de la región, Turkish Airlines ha suspendido vuelos a Irán, Iraq, Siria, Líbano, Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin hasta finales de marzo.
La omaní SalamAir ha cancelado vuelos a Iraq, Líbano e Irán hasta abril, y a Kuwait, Doha y Dammam hasta el 31 de marzo. Además, Oman Air ha suspendido vuelos a Dubái, Ammán, Bahréin, Doha, Dammam, Kuwait, Copenhague, Bagdad y Khasab hasta el 31 de marzo.
Las aerolíneas asiáticas también han anunciado suspensiones. Singapore Airlines ha cancelado vuelos a Dubái hasta el 28 de marzo y a Yeda hasta el 17 de marzo.
Las aerolíneas del Golfo Qatar Airways y Emirates han indicado que continuarán operando servicios limitados hasta finales de abril.
El comercio global ya siente el impacto de la guerra: ONU
Ahora bien, el impacto del conflicto ya se extiende más allá de la aviación. El organismo económico de la ONU ha advertido que la intensificación de la crisis en Oriente Medio está empezando a afectar al comercio mundial, con disrupciones emergentes en centros logísticos y corredores de transporte clave.
“A medida que la crisis en Oriente Medio se profundiza, las interrupciones en el transporte de petróleo y gas en la región siguen acaparando titulares y provocando ondas de choque en la economía global; el impacto en el comercio también empieza a sentirse a través de centros y corredores estratégicos para el transporte de mercancías”, afirmó el martes Jean Rodriguez, portavoz de LA Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE, por sus siglas en inglés).
Rodriguez destacó la importancia del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente el 2,8% del transporte mundial de contenedores, subrayando su papel en los flujos comerciales globales.
Ante tal escenario, añadió que gobiernos y empresas buscan alternativas. Entre las medidas destacan la ampliación del sistema de tránsito TIR de la ONU y propuestas para combinar rutas marítimas y terrestres entre el Golfo y el mar Rojo. También se exploran corredores terrestres a través de Türkiye, Iraq, Siria y Jordania.
Sin embargo, la ONU advierte que obstáculos como las tensiones políticas, barreras administrativas y restricciones de visado podrían limitar estas opciones. También recordó las declaraciones de la secretaria ejecutiva de la UNECE, Tatiana Molchan, quien instó a “todos los gobiernos, operadores y socios internacionales, dentro y fuera de la región, a seguir trabajando juntos para facilitar los flujos comerciales y garantizar el paso fluido y seguro de las mercancías”.
El alza del combustible agrava la presión sobre las aerolíneas: IATA
A las cancelaciones y desvíos de rutas se suma ahora un fuerte aumento en los costos operativos. Los precios del combustible de aviación han subido un 82,8% en el último mes, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en un contexto marcado por la volatilidad generada a raíz del conflicto en Oriente Medio.
En la última semana, el precio de la gasolina para aviones aumentó un 11,2%, alcanzando los 175 dólares por barril, mientras que en términos interanuales el incremento llega al 94,4%. El repunte se produce tras una subida previa del 58,4%, lo que evidencia la rapidez de los movimientos en el mercado energético.
El encarecimiento del combustible, uno de los principales costos del sector, amenaza con reducir aún más los márgenes de las aerolíneas.
Según IATA, los aumentos bruscos resultan especialmente difíciles de absorber, ya que dejan poco margen para ajustar tarifas, capacidad o estrategias de compra. Esta presión adicional se suma a un escenario de creciente incertidumbre operativa en la aviación global.
El alza está vinculada al encarecimiento del crudo, cuyo precio llegó a rozar los 120 dólares por barril tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, antes de estabilizarse en torno a los 100 dólares.
Estados Unidos e Israel han mantenido una ofensiva conjunta contra Irán desde el 28 de febrero, que ha dejado alrededor de 1.300 muertos hasta ahora, incluido el líder Supremo Alí Jamenei.
Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses, causando víctimas y daños a infraestructuras, además de alterar los mercados globales y la aviación.