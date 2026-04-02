El nombre de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue retirado este miércoles de una lista de personas y entidades sancionadas por Estados Unidos, en la que permanecía desde hace más de siete años. La medida se da en medio del restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington, y la mandataria expresó su expectativa de que contribuya al levantamiento de otras restricciones aún vigentes.

La eliminación de Rodríguez de la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” fue confirmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Este listado incluye a personas y entidades sancionadas por Estados Unidos, lo que implica la prohibición de vínculos económicos y financieros con actores estadounidenses.

Rodríguez había sido incluida en la lista en septiembre de 2018, durante el primer período de Donald Trump como presidente de EE.UU., junto a otras figuras del gobierno del entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, como Cilia Flores, Vladimir Padrino López y Jorge Rodríguez Gómez.

"Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países", escribió Rodríguez en la red social X.

"Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos", agregó.

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Desde la captura y traslado forzoso de Maduro en enero, tras una operación de Washington en Caracas, Rodríguez asumió como presidenta encargada. Si bien ha rechazado ese operativo, también ha manifestado su disposición a mantener una relación basada en el respeto con Estados Unidos.

En ese contexto, la presidenta encargada promueve reformas económicas, aunque bajo el ojo de Trump. Estados Unidos ha levantado buena parte de las sanciones contra Caracas, especialmente en el sector energético, con el objetivo de incentivar inversiones de empresas estadounidenses. No obstante, Washington mantiene el control sobre las exportaciones del petróleo venezolano, cuyos ingresos se canalizan a través de cuentas supervisadas por el Departamento del Tesoro.

Acercamiento y reapertura de embajada

Este proceso se desarrolla en paralelo al restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares, que fue anunciado el 6 de marzo. El Gobierno estadounidense notificó días después ante un tribunal federal en Nueva York su reconocimiento pleno a la administración encabezada por Rodríguez.