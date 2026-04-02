El nombre de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue retirado este miércoles de una lista de personas y entidades sancionadas por Estados Unidos, en la que permanecía desde hace más de siete años. La medida se da en medio del restablecimiento de relaciones entre Caracas y Washington, y la mandataria expresó su expectativa de que contribuya al levantamiento de otras restricciones aún vigentes.
La eliminación de Rodríguez de la “Lista de Nacionales Especialmente Designados” fue confirmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Este listado incluye a personas y entidades sancionadas por Estados Unidos, lo que implica la prohibición de vínculos económicos y financieros con actores estadounidenses.
Rodríguez había sido incluida en la lista en septiembre de 2018, durante el primer período de Donald Trump como presidente de EE.UU., junto a otras figuras del gobierno del entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, como Cilia Flores, Vladimir Padrino López y Jorge Rodríguez Gómez.
"Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países", escribió Rodríguez en la red social X.
"Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos", agregó.
Desde la captura y traslado forzoso de Maduro en enero, tras una operación de Washington en Caracas, Rodríguez asumió como presidenta encargada. Si bien ha rechazado ese operativo, también ha manifestado su disposición a mantener una relación basada en el respeto con Estados Unidos.
En ese contexto, la presidenta encargada promueve reformas económicas, aunque bajo el ojo de Trump. Estados Unidos ha levantado buena parte de las sanciones contra Caracas, especialmente en el sector energético, con el objetivo de incentivar inversiones de empresas estadounidenses. No obstante, Washington mantiene el control sobre las exportaciones del petróleo venezolano, cuyos ingresos se canalizan a través de cuentas supervisadas por el Departamento del Tesoro.
Acercamiento y reapertura de embajada
Este proceso se desarrolla en paralelo al restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares, que fue anunciado el 6 de marzo. El Gobierno estadounidense notificó días después ante un tribunal federal en Nueva York su reconocimiento pleno a la administración encabezada por Rodríguez.
Ahora bien, la decisión de retirar las sanciones a Rodríguez se produce solo dos días después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, tras siete años de cierre. Washington y Caracas rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país.
"A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", señaló la encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, en un video publicado en Instagram el pasado lunes, poco después de que el Departamento de Estado estadounidense hiciera el anuncio formal de la reanudación de las operaciones.
El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.
China exige a EE.UU. el levantamiento total de sanciones a Venezuela
En paralelo al acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, Beijing reaccionó con dureza a la emisión de licencias especiales por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. en los últimos días para promover inversiones en el sector minero venezolano, que excluyen a empresas chinas.
La licencia establece que las operaciones deberán ajustarse a determinadas condiciones y prohíbe expresamente las transacciones con entidades vinculadas a países como China, Rusia, Irán y Cuba, en línea con otras licencias recientes que también excluyen a personas sancionadas por Washington.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que Estados Unidos debe cancelar de inmediato las sanciones unilaterales e ilegales contra Venezuela, al considerar que estas medidas obstaculizan la cooperación internacional y ponen en riesgo los derechos económicos de las partes involucradas.
Mao subrayó que Beijing se opone “firmemente a que la parte estadounidense utilice las llamadas ‘licencias generales’ para interferir en la cooperación entre China y Venezuela” y enfatizó que los derechos legítimos de China en Venezuela deben ser protegidos. Además, alertó que el uso de estas licencias no puede servir para encubrir acciones que perjudican los intereses legítimos de terceros países y de Venezuela misma.
La postura china refleja su rechazo tanto a las sanciones como a las restricciones impuestas a empresas chinas, y exige que Washington deje de recurrir a mecanismos que, a juicio de Beijing, limitan la participación extranjera en sectores estratégicos del país latinoamericano.