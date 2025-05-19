TÜRKİYE
19 de mayo de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conmemoró el Día de Ataturk, la Juventud y el Deporte.

En un mensaje compartido este lunes por la Dirección de Comunicaciones de Türkiye en X, Erdogan subrayó la importancia histórica del 19 de mayo, que marca el inicio de la Guerra de Independencia turcaliderada por Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la República de Türkiye, en 1919.

"Estamos protegiendo la patria y la República —legados sagrados que nos confiaron nuestros antepasados— y estamos dando pasos para hacer avanzar y elevar la República de Türkiye, que perdurará para siempre, en todos los campos", afirmó el mandatario turco.

Erdogan destacó que considera a la juventud turca no solo como arquitecta del futuro, sino también como fuerza motriz del cambio, y dijo creer "sinceramente" que con su energía, determinación y sueños —llevando en el corazón el legado de "nuestra civilización"— los jóvenes turcos dejarán una huella decisiva "en nuestra era como el 'Siglo de Türkiye'".

El futuro de Türkiye

En la construcción del futuro de Türkiye, “resolvemos y eliminamos permanentemente” cualquier problema que desperdicie la energía de la juventud turca y los recursos del país con "discusiones estériles", aseguró.

“Trabajamos con todas nuestras fuerzas para cumplir nuestra promesa de dejar a nuestros jóvenes un país pacífico y sereno, tecnológicamente avanzado y próspero”.

“Ofrecemos oportunidades para que nuestros jóvenes descubran su potencial en todos los ámbitos, desde la ciencia hasta el arte, desde el deporte hasta la agricultura, desde la diplomacia hasta las tecnologías nucleares. Caminamos mano a mano y codo a codo con nuestra juventud para realizar nuestro ideal de una Türkiye grande y poderosa”, añadió el presidente.

Afirmó también que seguirán apoyando a todos los jóvenes turcos que trabajan incansablemente para alcanzar sus metas, que no se rinden y que desean engrandecer aún más el legado civilizatorio que heredaron de sus antepasados.

Día de la Juventud y el Deporte

El presidente turco declaró que siempre mantendrán su determinación de trabajar más duro y lograr más por la juventud turca, atribuyéndoles cada éxito de Türkiye, “que se ha convertido en un país central a medida que se fortalece y refuerza su posición con los pasos que hemos dado”.

Erdogan también conmemoró “a todos los héroes de nuestra Guerra de Independencia, en especial a Gazi Mustafa Kemal”.

El 19 de mayo de 1919 fue el día en que Ataturk, quien más tarde fundaría la República de Türkiye, llegó desde Estambul a la ciudad de Samsun, en el mar Negro, para iniciar la guerra que, cuatro años después, transformaría la nación en la Türkiye moderna.

En 1938, Ataturk dedicó el 19 de mayo a la juventud de la nación turca como el Día de la Juventud y el Deporte, una festividad nacional en la que los jóvenes participan en actividades deportivas y culturales, acompañadas de ceremonias oficiales en todo el país.

