Cuba atraviesa uno de los momentos económicos más complejos de su historia reciente, derivado del endurecimiento de las sanciones y las amenazas de Estados Unidos. Apagones, escasez de combustible y una fuerte caída de la actividad productiva afectan a la isla desde comienzos de año, cuando Washington reforzó su presión contra la isla, bloqueando la llegada de petróleo. En este escenario, la isla se expone a una disrupción en sus principales fuentes de ingreso de moneda dura: las remesas, la exportación de servicios y, en gran parte, el turismo.

Las medidas de presión contra la isla por parte del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, no son nuevas. Inició su mandato reincorporando a Cuba a la lista de países “patrocinadores del terrorismo”, una decisión con fuertes implicancias financieras y bancarias. Casi un año después, tras una operación de Washington que derivó en la captura y el traslado a la fuerza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, avanzó con una nueva medida: interrumpió el flujo de petróleo venezolano hacia Cuba, uno de los pilares del abastecimiento energético de la isla.

“¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!", escribió el mandatario en redes sociales después de afirmar que La Habana “está a punto de caer”. El Gobierno de Trump ha reiterado que vería con buenos ojos un “cambio de régimen” en la isla.

Así, Cuba perdió a su principal aliado energético y pasó a depender de envíos limitados de combustible procedentes de México. Sin embargo, semanas después Washington aprobó una nueva medida que habilita la imposición de aranceles a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Como consecuencia, México también suspendió los envíos, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado estas disposiciones y busca reanudarlos .

Pese a las medidas preventivas adoptadas por La Habana para optimizar el uso de la energía disponible, la situación continúa deteriorándose, con apagones cada vez más prolongados y un impacto creciente sobre la actividad económica y la vida cotidiana.

Relacionado TRT Español - EE.UU. suaviza restricciones petroleras en Venezuela con licencias para cinco multinacionales

El turismo se paraliza

Los efectos de esta presión comienzan a hacerse visibles, en primer lugar, en el sector turístico. Hoteles que cierran por falta de energía, vuelos que se cancelan y transportistas que dejan de trabajar por la escasez de gasolina muestran cómo las medidas del presidente de EE.UU., Donald Trump, se traducen cada vez más en una paralización del turismo y en un impacto directo sobre la vida cotidiana de los cubanos.

El sector turístico emplea a más de 300.000 personas y representa la segunda fuente de ingreso de divisas del país. En 2025, Cuba recibió 1,9 millones de turistas y obtuvo ingresos por unos 917 millones de dólares. El sector ya había sufrido en los últimos años el efecto combinado del endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Trump, una presión que ahora se intensifica.

A este escenario se suman nuevas dificultades. Una de las más sensibles para la actividad turística es la decisión anunciada por La Habana de suspender el suministro de combustible a las aerolíneas internacionales que operan en la isla, una medida que afecta de forma directa al flujo de visitantes. Luego, el gobierno anunció el cierre temporal de unos 30 hoteles con baja ocupación, incluidos establecimientos en La Habana y en el balneario de Varadero, como parte de las medidas para afrontar la escasez energética.

En este marco, en plena temporada alta, varias aerolíneas —principalmente de Canadá y Rusia, dos de los mayores mercados emisores— cancelaron operaciones por la escasez de combustible aéreo. Durante años, Canadá se mantuvo como el mayor origen de turistas, por lo que la suspensión de vuelos de su aerolínea de bandera, Air Canada, representa un golpe especialmente duro para una economía ya debilitada. En 2024, unos 860.000 canadienses viajaron a la isla. La compañía anunció un operativo para repatriar al menos a 3.000 turistas y suspendió sus conexiones hasta mayo.

Después de Canadá, los principales emisores en 2024 fueron Rusia (185.816 visitantes), Estados Unidos (142.450), Alemania (65.487), España (65.054) y México (62.839), aunque solo México y Rusia mostraron recientemente un leve repunte.

A la cancelación de vuelos se sumaron advertencias de viaje emitidas por países como Canadá, Rusia y Alemania, lo que profundizó la caída del número de visitantes y agravó la escasez de divisas en la isla.

La situación se percibe con especial claridad en la vida cotidiana de quienes dependen directamente de los visitantes extranjeros. “Cuando se me acabe (la gasolina), para mi casa. ¿Qué voy a hacer?”, se lamenta Juan Arteaga, padre de tres niños y chófer de un almendrón, como los cubanos llaman a los autos clásicos estadounidenses de la década de 1950 que transportan a turistas por La Habana y otras regiones del país. “La situación es crítica”, añade Arteaga en diálogo con la agencia de noticias AFP. Cuenta que se vio obligado a subir el precio de los viajes para afrontar el aumento del combustible, racionado en el mercado formal y que en el informal llega a cotizarse a cinco dólares por litro.