Israel amplía su ofensiva a Líbano: anuncia “campaña” contra Hezbollah y lanza ataques letales
Israel anunció una “campaña ofensiva” contra Hezbollah y lanzó una ola de ataques en el Líbano, matando a más de 30 personas. Los bombardeos siguieron al lanzamiento de cohetes del grupo libanés hacia Israel, en represalia por las agresiones a Irán.
Vista de ataque de Israel a Beirut. / AP
2 de marzo de 2026

Mientras mantiene su ofensiva contra Irán, Tel Aviv abrió un nuevo frente al anunciar una “campaña” contra el grupo Hezbollah en el Líbano y bombardear distintos puntos de ese país, matando a decenas de personas. La escalada se produjo tras el lanzamiento de cohetes del grupo libanés contra Israel, en represalia por los ataques a Teherán.

Los ataques de Tel Aviv alcanzaron los suburbios de Beirut, la capital del Líbano, y el sur del país, matando a 31 personas e hiriendo a otras 149, según un recuento inicial del Ministerio de Salud.

“Hemos lanzado una campaña ofensiva contra Hezbollah en todo el Líbano", declaró el jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, a primera hora del lunes, según citó The Times of Israel. 

Zamir también advirtió que los bombardeos podrían prolongarse "muchos" días más. “Necesitamos prepararnos para varios días de combate, muchos. Necesitamos una sólida preparación defensiva y una preparación ofensiva continua, en oleadas”, agregó.

En un comunicado, las fuerzas de Tel Aviv señalaron que “los ataques continúan y su intensidad va a aumentar”, y que Hezbollah “pagará un alto precio” por su apoyo a Irán.

Luego, afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” para una posible invasión terrestre a ese país.. El portavoz del ejército, Effie Defrin, señaló que Israel ha movilizado a unos 100.000 reservistas, decenas de batallones, brigadas y divisiones, que están listos para “todas las posibilidades, tanto defensivas como ofensivas”. “Todas las opciones están sobre la mesa”, reiteró.

Asimismo, advirtió a los residentes de unas 50 ciudades y pueblos del Líbano evacuar la zona, advirtiendo de ataques inminentes. "Por su seguridad, evacuen sus hogares inmediatamente y desplácense al menos 1.000 metros de su pueblo hacia zonas abiertas", declaró una portavoz del ejército en un comunicado en X, enumerando localidades en el sur y el este del país.

Hezbollah lanza cohetes en represalia por ataques en Irán

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde el Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbollah desde un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de enfrentamiento entre ambas partes. 

En un comunicado, el grupo afirmó haber lanzado "una andanada de misiles y un enjambre de drones" contra Israel "en represalia por la sangre pura de... el ayatolá imán sayyid Alí al Husseini Jamenei... y en defensa del Líbano y de su pueblo, y en respuesta a los repetidos ataques israelíes".

El grupo libanés indicó que se trata de una "respuesta defensiva legítima" a la agresión estadounidense-israelí, y que tiene el "deber" de apoyar a Irán tras los ataques israelíes y estadounidenses. El grupo libanés advirtió el domingo que piensa "hacer frente a la agresión" que mató al líder Supremo iraní, Alí Jamenei.

Los proyectiles disparados desde el Líbano provocaron que se activaran las sirenas de alerta en el norte de Israel. Sin embargo, el ejército israelí afirmó en Telegram que "un proyectil disparado desde Líbano hacia territorio israelí fue interceptado por la Fuerza Aérea israelí, y varios proyectiles cayeron en zonas despejadas". Además, "no se ha reportado ningún herido ni daños", añadió. 

Irán condena los ataques israelíes en Líbano

Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, condenó enérgicamente este lunes lo que describió como los “brutales” y mortales ataques aéreos israelíes en el sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut.

Baghaei criticó las “violaciones repetidas y graves de la soberanía nacional y la integridad territorial de Líbano” por parte de Israel. El portavoz también señaló que se han incumplido los términos del acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024.

Reunión de emergencia en Líbano

Ante la escalada, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, convocó una reunión de emergencia del gabinete a primera hora del lunes, según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano.

Salam calificó los ataques como un “acto irresponsable y sospechoso” que pone en peligro la seguridad de Líbano y ofrece a Israel pretextos para continuar con sus ataques. 

“Quienquiera que esté detrás de esto, los lanzamientos amenazan la seguridad y estabilidad de Líbano”, afirmó, advirtiendo que el país “no permitirá ser arrastrado a nuevas aventuras” y que las autoridades tomarán todas las medidas necesarias para identificar a los responsables y proteger al pueblo libanés.

Además, instó a los residentes de 53 aldeas del sur del Líbano y del Valle de la Bekaa a evacuar y a mantenerse a un kilómetro de distancia.

FUENTE:TRT Español y agencias
