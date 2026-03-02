Mientras mantiene su ofensiva contra Irán, Tel Aviv abrió un nuevo frente al anunciar una “campaña” contra el grupo Hezbollah en el Líbano y bombardear distintos puntos de ese país, matando a decenas de personas. La escalada se produjo tras el lanzamiento de cohetes del grupo libanés contra Israel, en represalia por los ataques a Teherán.

Los ataques de Tel Aviv alcanzaron los suburbios de Beirut, la capital del Líbano, y el sur del país, matando a 31 personas e hiriendo a otras 149, según un recuento inicial del Ministerio de Salud.

“Hemos lanzado una campaña ofensiva contra Hezbollah en todo el Líbano", declaró el jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, a primera hora del lunes, según citó The Times of Israel.

Zamir también advirtió que los bombardeos podrían prolongarse "muchos" días más. “Necesitamos prepararnos para varios días de combate, muchos. Necesitamos una sólida preparación defensiva y una preparación ofensiva continua, en oleadas”, agregó.

En un comunicado, las fuerzas de Tel Aviv señalaron que “los ataques continúan y su intensidad va a aumentar”, y que Hezbollah “pagará un alto precio” por su apoyo a Irán.

Luego, afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” para una posible invasión terrestre a ese país.. El portavoz del ejército, Effie Defrin, señaló que Israel ha movilizado a unos 100.000 reservistas, decenas de batallones, brigadas y divisiones, que están listos para “todas las posibilidades, tanto defensivas como ofensivas”. “Todas las opciones están sobre la mesa”, reiteró.

Asimismo, advirtió a los residentes de unas 50 ciudades y pueblos del Líbano evacuar la zona, advirtiendo de ataques inminentes. "Por su seguridad, evacuen sus hogares inmediatamente y desplácense al menos 1.000 metros de su pueblo hacia zonas abiertas", declaró una portavoz del ejército en un comunicado en X, enumerando localidades en el sur y el este del país.

Hezbollah lanza cohetes en represalia por ataques en Irán

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde el Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbollah desde un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de enfrentamiento entre ambas partes.

En un comunicado, el grupo afirmó haber lanzado "una andanada de misiles y un enjambre de drones" contra Israel "en represalia por la sangre pura de... el ayatolá imán sayyid Alí al Husseini Jamenei... y en defensa del Líbano y de su pueblo, y en respuesta a los repetidos ataques israelíes".

El grupo libanés indicó que se trata de una "respuesta defensiva legítima" a la agresión estadounidense-israelí, y que tiene el "deber" de apoyar a Irán tras los ataques israelíes y estadounidenses. El grupo libanés advirtió el domingo que piensa "hacer frente a la agresión" que mató al líder Supremo iraní, Alí Jamenei.