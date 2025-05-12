El entusiasmo de las delegaciones —incluidas veteranas de la flotilla femenina— era contagioso. "Aquí los miedos se quedan en tierra", repetía Jeanette Escanilla, organizadora chilena y exiliada en Noruega, mientras relataba cómo el sionismo ha convertido el Mediterráneo en un campo de batalla. “Lo más impresionante que vi cuando nos arrestaron en Asdod fue el contraste de las luces en medio de la noche. Fijé mis ojos en Gaza, apenas se distinguían unas tímidas luces en el horizonte. Pero cuando llegamos a las costas dominadas por Israel, la luz nos encegueció. La ciudad era una réplica despampanante de Miami, con sus torres iluminadas”, Jeanette hizo una pausa, dolida. “Ese contraste me rompió el corazón”.

Tras dos días en calma en la ciudad de La Valeta, dedicados a la formación para la intervención humanitaria, el 1° de mayo los planes se trastocaron: la mañana comenzó con reuniones logísticas y terminó en caos. A las 5 p. m., rostros sombríos en el centro de coordinación, anunciaron la primera advertencia: un bufete de abogados estadounidense había conseguido que 25 países presionaran a Malta para que dejara al Conscience sin bandera, una estrategia que la volvía vulnerable en altamar. Sabíamos que nos estaban vigilando. El barco así ya no tenía permiso para atracar en el puerto ni recoger a las delegaciones internacionales.

La orden fue clara: alcanzar el barco en botes al amanecer. Pero a la 1:30 am, drones lo bombardearon. "¡Arriba, atacaron el barco!", nos despertó una voz. A la mañana, supimos que la tripulación había controlado el incendio, mientras el Times of Malta reportaba el vuelo sospechoso de un Hércules antes y después del ataque en aguas europeas.

Las siguientes 48 horas, la guardia costera maltesa bloqueó el acceso de tres botes que intentaban asistir al Conscience, amenazando incluso con cancelar los permisos de los conductores contratados para ayudar. Como periodista me hice presente en una de las embarcaciones de ayuda, pregunté a las autoridades por qué no se nos permitía alcanzar al barco, pero mis preguntas solo recibieron silencio. El barco había sido secuestrado. Malta criminalizó a la tripulación en plena crisis.

Con todo, la presión ciudadana que se multiplicó con el episodio, obligó al gobierno a negociar con la Coalición de la Flotilla. Y así se garantizó el retorno seguro de la tripulación del barco —al menos 18 personas que habían quedado desprotegidas en alta mar desde que se obligó al Conscience a bajar su bandera el 1° de mayo—. El gobierno local también se comprometió a realizar las reparaciones necesarias en la embarcación.

El operativo fue discreto, casi clandestino, hasta que activistas interceptaron en el aeropuerto a Ismail Songür —líder de la tripulación del Conscience e hijo de un mártir del Mavi Marmara—. Hasta ese momento, Songür había sido el puente de comunicación entre las delegaciones de la Coalición en tierra y la tripulación retenida en el Conscience. Entre maletas y prisas, acusó a Israel y denunció la complicidad europea antes de volar a Türkiye.

Colombia solidarizada con Gaza

Contrario a la perturbadora participación europea en el genocidio al pueblo de Gaza, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no dudaron en denunciar las atrocidades de Israel y exigir que se permitiera el ingreso de ayuda humanitaria.

En uno de sus posteos, Petro afirmó: "Alejandra Cuellar y Diana Carolina Alfonso, periodistas colombianas del diario Red, se encuentran en la flotilla de la libertad bombardeada ayer por drones al parecer de Israel; el barco iba con cargamentos de alimentos para Gaza y se encuentra cerca de Malta con posibilidad de hundimiento."

En otro mensaje, expresó: "La solidaridad es la máxima expresión del ser humano, el ataque a la solidaridad humana es de nazis." Además, Petro calificó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "criminal".

Tras un año exacto de ruptura de las relaciones políticas entre Israel y Colombia, la postura de nuestro país en medio de esta coyuntura desatada por Israel y sus cómplices occidentales, fundamenta una definición nacional y solidaria que va más allá de nuestra participación como periodistas en la CFF (Coalition Freedom Flotilla). De no romper el bloqueo, hemos de acordar con el presidente Petro, en el discurso que definió nuestro trasegar antisionista como nación el 1° de mayo de 2024, que si “Gaza muere, morirá la humanidad”.

Finalmente, con el regreso de la tripulación del Conscience a tierra firme, la Coalición decidió rearmarse de energías para reorganizar la Flotilla en los próximos meses, con la esperanza de que la embarcación no vuelva a ser blanco de otro atentado, auspiciado por los tentáculos de Israel en el Mediterráneo. La despedida de las delegaciones en las últimas 48 horas nos dejó más preguntas que respuestas. Es evidente que la correlación de fuerzas del eje euroatlántico sionista impulsará todo tipo de boicot contra la Coalición, sin reparar siquiera en las consecuencias que las operaciones militares israelíes puedan tener sobre la política de seguridad europea.

¿Qué haremos para romper el asedio a Gaza? Esa fue la gran pregunta que se repetía entre las delegaciones internacionales mientras hacíamos las maletas para regresar a nuestros países.

Para los palestinos de primera, segunda e incluso tercera generación —dispersos entre las delegaciones de Alemania, América Latina o Noruega— la respuesta fue tajante: “Volveremos, y entraremos a Gaza, aunque sea lo último que hagamos”. Por parte de la delegación colombiana, no dudamos en responder: Seguiremos pensando y ejecutando todo tipo de acciones pacíficas, con el objetivo de romper el cerco mediático, territorial y humano. Sea cual sea el costo, estaremos siempre al servicio de la vida en Gaza.

